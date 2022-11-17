Cặp bồ với tình trẻ, đại gia U60 không ngờ nhận về cái kết thê thảm khi thông báo ly hôn vợ

Tâm sự 17/11/2022 19:55

Đây là phản ứng mà Nguyệt, cô gái trẻ tôi quen biết phản ứng sau khi tôi ly hôn vợ để cho em một hạnh phúc ngọt ngào.

Hồi tôi còn nhỏ, mẹ đi xem bói thầy nói hậu vận tôi sẽ giàu sang, nhưng tôi chưa bao giờ tin. Một kẻ học hành dở dang, không có tài năng xuất chúng hay con cha cháu ông như tôi thì làm được gì mà giàu. Ấy vậy mà, khi khu công nghiệp mọc lên ở xã, mảnh đất gần nghìn mét vuông bố mẹ để lại cho tôi bỗng thành đất vàng. Và tôi bỗng chốc thành tỷ phú.

Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ đến chuyện mình có tiền tỷ trong tay nên thời gian đầu mới bán đất tôi mất ăn mất ngủ. Sau rồi tôi nghe bạn bè bày cách làm sao cho tiền đẻ ra tiền. Tôi cầm tiền đi mua đất, không ngờ đất vừa mua xong thì sốt đất bùng lên, thế là tiền lại chảy vào túi.

Cặp bồ với tình trẻ, đại gia U60 không ngờ nhận về cái kết thê thảm khi thông báo ly hôn vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi có nhiều tiền tôi mới nhận ra hơn nửa cuộc đời mình đã sống khổ sở như thế nào. Có tiền đúng là "mua tiên" cũng được. Bằng chứng là có rất nhiều em gái trẻ vốn gọi tôi bằng "chú" nay lại ngọt ngào chuyển thành gọi "anh". Cái cảm giác vào quán nhậu, quán hát được các em non tơ dịu dàng phục vụ nó mới tuyệt đến cỡ nào.

Sau những lần vui vẻ về nhà, nhìn vợ mình, chán càng thêm chán. Thật ra thì vợ tôi hồi còn trẻ cũng khá xinh đẹp. Chẳng qua là cô ấy cũng như tôi, xuất thân con nhà nông dân, ít học nên không có điều kiện trau chuốt ăn diện. Làm mẹ của ba đứa con cùng với việc đồng áng cũng đủ khiến cô ấy chân bước chân chạy rồi, làm gì có thời gian hay tiền bạc mà lụa là son phấn.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình có phúc khi lấy được người vợ tảo tần chịu khó, vì chồng vì con. Nhưng đi ra mới biết vợ mình không bằng phụ nữ ngoài thiên hạ.

Trước nghèo khổ hay phàn nàn đã đành, giờ nhiều tiền rồi cô ấy vẫn không làm cách nào để con người sang lên được. Cô ấy chỉ thích mua vàng, thích mở sổ tiết kiệm, còn nói mình già rồi không ăn diện như bọn trẻ được. Nên so với những cô gái trẻ ỡm ờ ngọt nhạt với tôi thì vợ tôi không khác gì mẹ họ.

Trong số những cô gái tôi quen biết, tôi thực sự thích Nguyệt. Nguyệt mới 25 tuổi, lớn hơn con lớn của tôi vài tuổi. Nguyệt xinh đẹp, gợi cảm, khôn khéo, ngọt ngào, đặc biệt khoản chăn gối thì không chê vào đâu được. Tôi mê mẩn Nguyệt, đến nỗi ngoài cô ấy ra chả còn thấy ai đủ xinh đẹp hay hấp dẫn. Nguyệt thích gì tôi cũng cho, ưng gì tôi cũng chiều. Tôi chẳng tiếc Nguyệt bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền, giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Cặp bồ với tình trẻ, đại gia U60 không ngờ nhận về cái kết thê thảm khi thông báo ly hôn vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã nghĩ về Nguyệt rất nhiều và tự hỏi tại sao lại không lấy Nguyệt làm vợ nhỉ. Dù sao thì vợ chồng tôi chung sống đã lâu, chỉ còn chút nghĩa chứ không bao giờ nói những lời tình cảm nữa. Dạo này vợ tôi lại nghe người ta đồn đoán tôi có bồ nên về nhà hay đá thúng đụng nia ghen tuông. Vợ càm ràm bóng gió suốt ngày khiến tôi chán không muốn về nhà nữa.

Vả lại tôi yêu Nguyệt. Bằng tuổi này rồi, tôi cũng muốn sống một lần cho ra sống, có tiền, có vợ trẻ đẹp, có cuộc sống hưởng thụ thật tốt biết bao. Nghĩ vậy tôi liền nói với vợ rằng tôi muốn ly hôn. Lúc đầu vợ tôi còn làm ầm ĩ nói rằng tôi bồ bịch bên ngoài về đòi bỏ vợ, rằng tôi bạc bẽo nọ kia. Nhưng rồi thấy tôi không thay đổi ý kiến cô ấy cũng phải đồng ý với điều kiện tài sản chia đôi, nhà cửa để lại cho bốn mẹ con cô ấy.

Không nói nhiều, tôi đồng ý ngay. Dù sao thì tôi cũng phải có trách nhiệm với ba đứa con. Còn tôi và Nguyệt, tôi nhất định sẽ xây một tổ ấm khác. Sau khi thỏa thuận xong chuyện ly hôn với vợ tôi liền lao đến gặp Nguyệt để thông báo tin vui. Bình thường Nguyệt vẫn nói làm bồ nhí sợ vợ cả đến đánh ghen, bây giờ biết tôi sắp ly hôn để đường hoàng đến với mình chắc Nguyệt phải xúc động lắm.

Thế nhưng, không giống với hình dung của tôi, Nguyệt nghe tôi nói sắp ly hôn thì tỏ vẻ bình thản hỏi:

- Sao tự nhiên anh lại ly hôn?

- Để cho em một danh phận đàng hoàng chứ sao!

- Ai bảo anh là em cần danh phận?

- Ơ, thì em chả bảo…

- Thôi thôi anh ơi, anh nhìn lại mình đi, anh bao nhiêu tuổi rồi. Nếu không phải vì anh có tiền thì anh động đến được tóc của tôi à? Tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu tiền thôi. Mà tiền thì đầy người có. Lấy anh để mai này tôi phải đi hầu hạ một lão già à? Đúng ra thì tôi có thể vờ vui vẻ mà ở bên anh, mà móc túi tiền của anh. Nhưng tôi không nỡ lòng nào nhìn anh già rồi còn bỏ vợ con để người đời chửi cho là dại gái. Thôi anh về mà xin lỗi vợ đi. Tình nghĩa đôi ta chấm dứt ở đây nhé.

Những lời Nguyệt nói khiến tôi tức giận và choáng váng. Thật không thể tin nổi đây là lời của cô gái xinh đẹp bao lần ngọt ngào rót mật vào tai tôi. Nhưng cũng may là cô ta đã lộ nguyên hình một cô gái làm tiền rồi nếu không thì đời tôi sẽ tan tành trong tay cô ấy.

Tôi vội về nhà, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu lời để nói với vợ sao cho dễ nghe, sao cho vợ rộng lòng tha thứ. Vừa về đến nhà đã thấy vợ ngồi ở bàn lạnh lùng bảo: "Ông về đây rồi, tôi viết đơn rồi, ký rồi, ông ký luôn đi. Loại đàn ông tệ bạc như ông tôi không muốn gọi là chồng thêm một ngày nào nữa".

 

‘Tình cũ không rủ cũng tới’, vô tình phát hiện chồng lục tung đồ tìm món bí mật, tiết lộ sự thật mối quan hệ ngoài luồng anh giấu kín

‘Tình cũ không rủ cũng tới’, vô tình phát hiện chồng lục tung đồ tìm món bí mật, tiết lộ sự thật mối quan hệ ngoài luồng anh giấu kín

Hóa ra, đây là sự thật mà chồng giấu tôi bấy lâu nay, tôi kinh hãi nhận ra mình đã quá tin người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau