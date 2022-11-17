‘Tình 1 đêm’ cuồng nhiệt với sếp, sáng hôm sau nhân viên trẻ bất ngờ nhận phản ứng lạnh lùng kèm câu nói như chưa hề quen biết

Tâm sự 17/11/2022 16:52

Chưa hiểu sự tình ra sao, hôm qua chúng tôi đã có một đêm nồng cháy, tất cả những điều trên tôi đều ghi nhớ và anh cũng rất hài lòng.

Giờ tôi không biết mối quan hệ của mình đang thế nào, tôi có làm anh tức giận không và tôi lo chuyện này sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa hai người, dù sao anh cũng là người đang có bạn gái.

Anh ấy không giấu được việc thích tôi kể từ khi tôi vào đội của anh 6 tháng trước, từ ánh mắt, cách trò chuyện, đến cách giao việc trong nhóm. Tôi luôn là người được anh chọn thực hiện công việc cùng anh hoặc có sự giám sát sát sao của anh.

Một tối muộn khi tôi ở lại giúp anh hoàn thành deadline, xong việc anh đã rủ tôi đi uống nước. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, hợp nhau nên anh gợi ý chúng tôi nên đi chơi với nhau vào tuần kế tiếp.

Cuối buổi đi chơi lần đó, anh mời tôi đến căn hộ của anh. Hai người đàn ông và đàn bà ở cùng nhau trong căn hộ có view rất lãng mạn và nên thơ, nên chuyện đó gần như không thể nào tránh nổi. Chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều so với tình đồng nghiệp.

Nhưng ngay sáng hôm sau, anh năn nỉ rằng chúng tôi nên tách riêng khi đến cơ quan vì không muốn mọi người xì xào bàn tán hay nhận ra là chúng tôi đã qua đêm cùng nhau.

‘Tình 1 đêm’ cuồng nhiệt với sếp, sáng hôm sau nhân viên trẻ bất ngờ nhận phản ứng lạnh lùng kèm câu nói như chưa hề quen biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực tình khi đó tôi nghĩ chúng tôi rồi sẽ yêu nhau, vì cả hai đều chưa đến tuổi 30 và còn độc thân, anh lại thích tôi và tôi cũng vậy. Thế nhưng sau 1 tháng qua lại, anh công khai rủ cô gái khác đến một sự kiện của cơ quan cho phép “hàng đính kèm”. Tôi đã hỏi anh tại sao lại như vậy, đáp lại tôi, anh cười bảo anh đâu có nói chúng tôi là độc quyền của nhau.

Tôi nhận ra đối với anh, tôi chỉ là bạn tình. Sếp tôi là người không khiến ai có thể giận anh ấy được, nên chúng tôi vẫn duy trì quan hệ bạn bè, vẫn cười nói ở chỗ làm và thỉnh thoảng đi ăn trưa cùng với nhau.

Tối hôm sinh nhật tôi, tôi ra ngoài ăn cùng vài người bạn, trong đó có cả sếp. Sau đấy cả hội kéo nhau về nhà tôi. Mọi người đều đã say ngà ngà. Chừng có vẻ muộn, mọi người dần ra về, chỉ còn lại hai chúng tôi. Anh dùng máy tính của tôi sau đó đến bên ngồi sát tôi trên ghế sofa. Anh vòng tay ôm tôi, rồi chúng tôi hôn nhau. Anh hỏi tôi “chuyện gì đang xảy ra vậy?”, tôi bảo lại anh “anh nói xem…”.

Điều cuối cùng tôi biết là anh đã dẫn tôi vào phòng ngủ, chuyện ấy với anh luôn nóng bỏng và đầy cuồng nhiệt. Tôi cứ ước đêm kéo dài mãi mãi.

Nhưng đến sáng, anh lại nói “lẽ ra chuyện đó không nên xảy ra”. Rồi anh lại nói sẽ quay lại mang quà sinh nhật cho tôi.

‘Tình 1 đêm’ cuồng nhiệt với sếp, sáng hôm sau nhân viên trẻ bất ngờ nhận phản ứng lạnh lùng kèm câu nói như chưa hề quen biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã nhắn tin cho anh vài bận trong suốt cả ngày hôm sau vì tôi có lúc phải ra ngoài, lo rằng anh đến mà không gặp tôi. Nhưng anh không trả lời tin nhắn.

Giờ tôi không biết mối quan hệ của mình đang thế nào, tôi có làm anh tức giận không và tôi lo chuyện này sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa hai người, dù sao anh cũng là người đang có bạn gái.

 

Hiện anh đang đi công tác nước ngoài 1 tuần, tôi hy vọng khi anh quay lại, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường và chuyện đã xảy ra cứ coi như một việc không bao giờ được nói lại nữa.

Nhưng tôi cứ thấp thỏm: Thật ra anh đang xem tôi là gì? Trong lòng tôi biết mình yêu và muốn ở bên anh hơn một người bạn tình. Thực tế tôi đã thấy là dù anh có xem tôi chỉ như bạn tình thì cuối cùng tôi vẫn muốn được ở gần anh, nhưng anh có đang coi thường tôi không? Chúng tôi những ngày tới sẽ phải đối mặt với nhau thế nào

 

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