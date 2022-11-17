‘Tình cũ không rủ cũng tới’, vô tình phát hiện chồng lục tung đồ tìm món bí mật, tiết lộ sự thật mối quan hệ ngoài luồng anh giấu kín

Tâm sự 17/11/2022 17:27

Hóa ra, đây là sự thật mà chồng giấu tôi bấy lâu nay, tôi kinh hãi nhận ra mình đã quá tin người.

Ngày này 3 năm trước, chồng tôi được cơ quan điều chuyển ra Bắc công tác. Hôm ấy, tôi dắt theo con tiễn anh ra sân bay.

Trước khi nói lời tạm biệt, tôi ghé tai anh nói nửa đùa nửa thật: "Ra ngoài đó anh nhớ giữ mình. Đừng để em biết anh có quan hệ mờ ám với cô nào nhé. Nếu có ngày đó, sự nghiệp, gia đình anh sẽ tiêu tan. Em hứa đấy".

Tôi vẫn nhớ anh cười ngất. Anh nhấc bổng con lên, thơm vào má rồi nói: "Ra đó lạ nước lạ cái, ai đâu mà quen. Với lại tình yêu lớn nhất của đời anh đã ở đây rồi". Nói xong, anh vuốt tóc con, dặn: "Ở nhà phải nghe lời mẹ nhé. Mỗi cuối ngày, ba sẽ gọi điện về thăm công chúa nhỏ của ba".

Lúc ấy, lòng tôi lâng lâng hạnh phúc. Tôi tin anh bởi anh đã cho tôi thấy mình yêu con đến nhường nào. Ra Bắc, mỗi cuối ngày, anh giữ lời hứa là gọi điện thăm mẹ con tôi.

‘Tình cũ không rủ cũng tới’, vô tình phát hiện chồng lục tung đồ tìm món bí mật, tiết lộ sự thật mối quan hệ ngoài luồng anh giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh gọi nhiều và thường xuyên đến nỗi tôi đặt sẵn cái ipad trên bàn để 2 cha con nói chuyện trong lúc mình nấu cơm, tắm giặt, vệ sinh cửa nhà…

Năm thứ hai anh xa nhà, con tôi vào lớp một. Ngoài việc học ở trường, chiều về, bé học thêm lớp nhạc và tiếng Anh nên thời gian 2 cha con gặp nhau trên mạng xã hội thưa dần. Cũng từ lúc đó, anh ít gọi hỏi thăm tôi hơn. Nhiều đêm, tôi nhớ anh điên dại. Tôi thèm một lời hỏi thăm, chia sẻ từ chồng.

Tôi nhấc máy gọi thì anh luôn trong trạng thái ngái ngủ, mệt mỏi hoặc đang tiếp khách bên ngoài. Anh hứa "sau khi về nhà, sáng mai đỡ mệt, tỉnh táo" anh sẽ gọi lại.

Nhưng tất cả đều trôi qua theo lời giải thích: "Anh bận quá. Công việc dạo này áp lực nhiều".

Năm ngoái, trong một lần về thăm nhà, anh nói đã chán ngấy những năm tháng bị công việc cuốn xa khỏi tình cảm gia đình. Anh muốn về nhà.

Anh làm đơn xin cơ quan để được trở về TPHCM công tác. Nghe tin, tôi ngỡ như mình là người phụ nữ, người vợ hạnh phúc nhất trần đời. Tôi có người chồng sống trọn cho gia đình. Con tôi có một người cha đầy tính hy sinh.

Thế nhưng hóa ra không phải như vậy. Tôi chưa tận hưởng niềm hạnh phúc ấy được bao lâu thì đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Anh ấy ngoại tình. Anh trở về là để được gần gũi cô gái ấy chứ không phải vì tôi, vì con như những gì anh nói và khiến tôi lầm tưởng.

‘Tình cũ không rủ cũng tới’, vô tình phát hiện chồng lục tung đồ tìm món bí mật, tiết lộ sự thật mối quan hệ ngoài luồng anh giấu kín - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai tháng sau khi anh trở về, anh thường đi làm rất sớm và về khá muộn. Tuy vậy, tôi vẫn không hề nghi ngờ bởi biết anh là người đàn ông giàu trách nhiệm và hết lòng với công việc.

Có thể, tôi sẽ không bao giờ biết mối quan hệ ẩn sau những lời nói dối ngọt ngào của anh nếu không vô tình thấy thỏi son lạ dưới gầm ghế ô tô. Tôi sẽ cố nghĩ rằng đó là thỏi son anh mua tặng tôi nếu như nó chưa bị dùng dở dang và là loại tôi ưa thích.

Tôi chưa vội hỏi anh chủ nhân cây son. Tôi cất đi rồi giả vờ như không hay biết chuyện gì. Ngày hôm ấy, tôi thấy anh rất lạ dù cố tỏ ra bình thường. Sau khi nghe cuộc điện thoại từ ai đó, anh nói với tôi rằng sẽ đem xe đi rửa rồi đón con luôn.

Tôi đồng ý và không quên dặn 2 ba con đừng la cà vì tôi đang chuẩn bị bữa tối thật ngon rồi. Đêm hôm ấy, sau khi con ngủ, chúng tôi cùng uống với nhau một ít rượu vang. Tôi cố kể cho anh nghe chuyện bạn tôi có chồng ngoại tình, đàn ông xa vợ cặp gái trẻ…

Anh không lảng tránh nhưng cũng không cùng tôi lên án "bọn đàn ông phụ bạc". Rồi tôi vẫn kiểu nửa đùa nửa thật đòi anh công khai mật khẩu tất cả các trang mạng xã hội đang dùng.

Anh có chút bất ngờ vì trước đây, tôi chưa bao giờ làm như thế. Tôi là đứa tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Anh ngập ngừng rồi nói mình chỉ sử dụng mạng xã hội cho mục đích công việc nên chẳng có gì để xem.

Nhưng tôi đã không cho anh thời gian giải thích, dựng chuyện. Tôi đưa ra con bài lật tẩy là thỏi son và đoạn băng quay lại cảnh anh lục tung chiếc xe chỉ để tìm vật thuộc về một người phụ nữ khác.

Phút giây ấy, tôi đã sẵn sàng cho một trận cãi vã, những lời giải thích thậm chí là sự nổi giận của anh để át chế tinh thần tôi. Thật bất ngờ. Anh im lặng.

Đợi tôi đặt ra hết những câu hỏi chua chát, anh mới ngẩng đầu lên nói: "Đó là son của Hương, người anh yêu trước khi cưới em. Anh đã muốn nói hết mọi chuyện với em nhưng anh không đủ dũng khí".

"Em đã biết hết rồi thì anh không còn gì để giấu. Anh yêu Hương và mối quan hệ này xuất phát từ anh, Hương không có tội tình gì cả. Xin em đừng khiến cô ấy xấu mặt".

 

Hương và chồng tôi gặp lại nhau ngoài Bắc, trong một lần cô theo cấp trên của mình đến cơ quan anh đặt quan hệ hợp tác. Anh thú nhận, suốt bấy nhiêu năm, anh vẫn giữ trọn hình bóng Hương trong tim mình.

Gặp lại nhau, tình yêu anh giấu kín bấy lâu ùa về khiến anh không còn lý trí. Anh quay cuồng trong tình cũ. Hương cũng choáng ngợp rồi ngả lòng trước tình yêu mãnh liệt của người cô từng dâng hiến cả tuổi thanh xuân.

Cả hai qua lại với nhau cho đến khi Hương buộc phải quay về TPHCM để chăm mẹ đang mắc ung thư giai đoạn cuối. Đó cũng là lý do chồng tôi nhất quyết xin cơ quan để được trở lại TPHCM công tác.

Anh về để được gần gũi, làm chỗ dựa tinh thần, thể xác cho tình cũ. Tôi đau đớn đến tận cùng khi biết mình chỉ là người đóng thế cho kẻ khác. Tình yêu của anh dành cho Hương tổn thương tôi sâu sắc.

Tôi nhớ đến lời tôi đã nói vào ngày anh ra Bắc 3 năm về trước. Tôi đề nghị ly hôn. Nghe vậy, anh khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi thấy anh khóc như vậy.

Anh xin tôi đừng phá vỡ mái ấm nhỏ. Anh thề thốt sẽ chôn giấu tình yêu dành cho Hương mãi mãi. Anh sẽ rời xa cô ấy và sẽ là người chồng, người cha có trách nhiệm. Anh xin tôi cho mình cơ hội để sửa sai.

Những lời van xin ấy khiến tôi đau đớn. Tâm trí tôi giằng xé bởi không biết phải làm thế nào giữa việc đi hay ở. Tôi vẫn yêu anh, con tôi cần có đủ cha đủ mẹ ở bên cạnh. Nhưng làm sao tôi có thể tin anh, làm sao có thể xóa bỏ nỗi đau mình chỉ là kẻ đóng thế?

 

Sẵn sàng cho cuộc ‘ân ái’ mặn nồng, người tình đột nhiên dừng lại rồi nói một điều khiến tôi choáng váng

Sẵn sàng cho cuộc ‘ân ái’ mặn nồng, người tình đột nhiên dừng lại rồi nói một điều khiến tôi choáng váng

Tôi không ngờ đây là phản ứng của chồng sau những gì tôi đã chuẩn bị và chờ đợi, sự thực tôi khao khát cùng anh xây dựng cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 25 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau