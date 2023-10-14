Bỏ vợ để theo 'tiểu tam', ngày giỗ mẹ đứng ngoài nhà bếp thấy vợ cũ làm điều này, tôi choáng váng rồi ngã lăn ra đất

Tâm sự 14/10/2023 04:50

Anh nghe họ hàng khen món vợ anh nấu thật ngon. Anh gật đầu bỗng chốc tự hào, anh quên là vợ anh có khi nào không khéo tay? 

Anh cặp bồ với một người phụ nữ từng ly hôn. Nếu hỏi là từ lúc nào, chính anh cũng không nhớ. Gặp vài lần, ấn tượng vài điều, rồi cứ vậy mà kéo dài vài tháng. Đến tận khi bị phát hiện, thấy vợ ngồi sụp xuống khóc nức nở, anh mới biết mình đã đi quá xa. Nhưng anh không thể chọn vợ hay bồ. Dù anh có đến nhà bồ ở, cũng không nỡ nói ly hôn với vợ.

Từ khi biết chồng ngoại tình, chị mới hiểu cảm giác của mẹ mình ngày trước. Ngày trước chị từng trách mẹ vì sao không ly hôn khi biết cha ngoại tình. Giờ chị cũng tự trách mình, sao không thể cứ ly hôn để thoát khỏi cơn ác mộng triền miên. Là vì chị cũng như mẹ mình, chị sống vì cái khái niệm gia đình đủ đầy. Chị không còn cha mẹ, chị đã xem gia đình nhỏ này là chốn về duy nhất, là niềm tự hào, là hy vọng.

 

Cảm giác khi phát hiện chồng phản bội cũng chẳng khác gì khi chị biết cha mình ngoại tình. Đó đều là hai người đàn ông chị yêu thương và tôn trọng nhất. Một người thì phản bội mẹ chị, vứt bỏ chị, còn một người thì bội bạc chị, bỏ rơi con chị. Nhiều đêm chị nằm mơ thấy bóng dáng của mẹ mình cô đơn trong ánh chiều tà phút chốc bỗng trở thành bóng dáng của chính chị. Chị và mẹ là những người đàn bà bị bỏ lại trong chính gia đình của mình.

Nếu không đến ngày giỗ của mẹ mình, chị nghĩ chắc anh cũng không trở về với mẹ con chị. Anh đã đi theo bồ biền biệt 2 tháng dài, đến một lần gọi hỏi thăm hai con cũng không có.

 

Vẫn như mọi năm, họ hàng đến ăn giỗ ở nhà anh đông đúc. Ai gặp anh cũng hỏi han, chưa ai trong số họ biết về việc anh ngoại tình. Anh nghe họ hàng khen món vợ anh nấu thật ngon. Anh gật đầu bỗng chốc tự hào, anh quên là vợ anh có khi nào không khéo tay? 

Bỏ vợ để theo 'tiểu tam', ngày giỗ mẹ đứng ngoài nhà bếp thấy vợ cũ làm điều này, tôi choáng váng rồi ngã lăn ra đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Anh nói vài câu với họ rồi lên thắp hương cho mẹ, tình cờ ghé mắt qua phòng bếp thấy vợ vẫn nấu trong bếp. Anh định đi lên nhà trên thì nghe có ai đó hỏi vợ mình:

- Chị làm ít cá kho tộ để cúng mẹ à?

- Ừ, lúc mẹ chồng chị còn sống thích nhất là cá kho tộ. Chị nhớ lúc bà khỏe, chị nấu thế nào bà cũng chê dở, còn bảo chị không biết nấu ăn. Lúc bà nằm liệt giường mấy năm trời, chị cũng ít khi nghe bà chê. Vậy mà lúc bà gần mất, chị lại nghe bà bảo món cá chị kho là ngon nhất.

Ở ngoài phòng bếp, bỗng dưng người chồng ngoại tình là anh lại rơi nước mắt. Anh nhớ mẹ, nhớ cả dáng vẻ của vợ chăm mẹ liệt gường suốt 5 năm dài…

Mẹ anh là người phụ nữ bề ngoài gai góc, nói năng khó nghe. Nhưng bà là người mẹ mạnh mẽ, một mình nuôi anh thành tài. Anh biết vì thương anh mà vợ mới cố gắng chung sống cùng mẹ mình. Cũng vì thương anh mà vợ chưa từng đòi ra riêng, hay lớn tiếng khi mẹ anh làm khó làm dễ. Lúc mẹ không đi đứng được, anh phải làm xa, cũng chỉ có vợ anh chăm sóc mẹ từng muỗng cơm, từng bộ quần áo. Vợ anh luôn làm tròn đạo hiếu với mẹ chồng suốt năm tháng bà còn sống.

Đến tận lúc mẹ mất, anh nhớ bà từng nắm tay anh, nói là cả đời này nhất định không được làm khổ vợ. Vậy mà, đến cả lời hứa với mẹ lúc hấp hối anh cũng không làm được. Anh ngoại tình, không chỉ có lỗi với vợ con, mà còn có lỗi với người mẹ đã mất. Anh đã làm gì với người phụ nữ đối đãi chân thành, hết lòng với gia đình anh?

Sau ngày giỗ của mẹ, anh như bừng tỉnh. Anh phải trở về nhà, thật sự trở về sau một lần lầm đường lạc lối…

Thấy chồng mưa gió đi giúp đỡ đồng nghiệp nữ, tôi vùng vằng đòi ly hôn nhưng bủn rủn tay chân rồi hối hận vì điều diễn ra sau đó

Thấy chồng mưa gió đi giúp đỡ đồng nghiệp nữ, tôi vùng vằng đòi ly hôn nhưng bủn rủn tay chân rồi hối hận vì điều diễn ra sau đó

Chồng tôi nói có một em đồng nghiệp bỏ nhầm kính vào túi của anh, giờ em ấy không thấy đường về nhà. Giờ anh phải lên công ty để đưa kính cho cô ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình