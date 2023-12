Bố mẹ đẻ tôi vừa bán đất nên chia cho tôi một số tiền lớn, chồng hớn hở đòi mua đất cho em trai, tôi không đồng ý thì anh tuyên bố một chuyện sốc óc

Ngày cưới xong, C bảo chồng về xem bố mẹ có đồng nào giúp vợ chồng ra ở riêng không, anh thẳng thừng: "Lấy nhau rồi thì phải tự lập, bố mẹ làm gì có tiền mà dựa với dẫm". Thế mà giờ mẹ chồng cứ nháo nhác lên vay mượn mua nhà cho cậu con thứ, trong khi con trưởng chẳng được gì. C tức lắm, cũng tuyên bố thẳng luôn với chồng là anh em thân ai người ấy lo chứ C chẳng có đồng nào hết.

Mà ít tiền thì chớ, cuộc sống lại còn sinh ra lắm chuyện. Em trai chồng chuẩn bị cưới vợ, nó đòi mua nhà ở riêng chứ không ở cùng với bố mẹ chồng C như đã tính lúc đầu. Còn vợ chồng C thì đã ở riêng từ trước, trong căn nhà của cậu ruột C. Cậu ấy sang nước ngoài định cư, không muốn bán nên cho vợ chồng C ở coi như trông nhà hộ.

Chuyện cũng bẵng đi được khoảng một tháng thì bố mẹ đẻ gọi C về có chuyện. C bất ngờ khi ông bà bán đất, cho C 200 triệu. C mừng lắm, số tiền bố mẹ cho C sẽ để dành tiết kiệm để lo cho các con sau này.

Xưa nay chuyện tiền bạc C vẫn luôn minh bạch với chồng nên chuyện này C cũng bảo với anh. Không ngờ vừa nghe xong, chồng cười hú lên mừng rỡ bảo với C đưa số tiền ấy cho anh để góp vào mua nhà cho em trai.

C nhất quyết không đưa mà bảo sẽ để tiết kiệm. Chồng C không nghe, đùng đùng nổi giận, sửng cồ lên quát mắng C ầm ĩ. Anh mắng C là hám của, sống ích kỉ, làm dâu trưởng mà không biết chăm lo cho nhà chồng. C mặc kệ những lời chồng nói, ôm tiền đi thẳng ra ngân hàng thì chồng C hét lên: "Cô mà không đưa thì tôi ly hôn".

C quay lại nhìn chồng. Chỉ vì C không đưa tiền mà anh có thể tuyên bố bỏ vợ ngay được. Anh coi trọng gia đình anh hơn cả người vợ như C? C nghĩ mà cay cú lắm, đã thế C càng quyết gửi tiết kiệm cho bằng được, mặc kệ chồng muốn cư xử ra sao thì ra. C làm thế là đúng phải không mọi người?