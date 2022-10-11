Bố mẹ bạn trai phản đối gay gắt chỉ vì từng qua một đời chồng, tôi phải làm sao?

Biết về quá khứ tôi từng có 1 đời chồng và 1 đứa con thì mẹ anh ấy không thích, thậm chí dọa sẽ “từ con”, đuổi bạn trai tôi khỏi nhà nếu chúng tôi không chia tay.

Tôi sinh năm 1996 người yêu tôi sinh năm 1994. Chúng tôi yêu nhau lắm nhưng mẹ anh ấy không thích tôi, bà ấy tác động hết mọi người trong gia đình đến nay không ai ưa tôi cả. Gia đình tôi thì chưa biết, mọi người nhà tôi mà biết chuyện con gái không được coi trọng như vậy chắc sẽ ra sức ngăn cản.

Thật sự giờ tôt rất buồn, lần đầu vào hoàn cảnh này tôi không biết phải làm sao. Ban đầu gia đình anh ấy rất yêu thương tôi, hay cho tôi thứ này thứ kia, yêu thương tôi hơn cả con ruột nhưng từ khi biết về quá khứ tôi từng có 1 đời chồng và 1 đứa con thì mẹ anh ấy không thích, vì đã từng rất yêu thương tôi, nên bà cho rằng đó là cú sốc lớn, rằng tôi là kẻ lừa dối.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy thì là giảng viên còn trẻ nên mẹ anh ấy không muốn tôi làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy. Tôi đã đau đớn 1 lần vì cuộc hôn nhân đỗ vỡ, chồng trước tôi cặp kè với mấy em gái quán hát ngay khi tôi đang bầu bì, anh ham chơi vỡ nỡ, cuối cùng mất hết nên bỏ đi, lúc đó tôi còn bụng mang dạ chửa. Hôn nhân với chồng cũ trọn vẹn 3 tháng. Sau sinh tôi còn bị hậu sản và không nuôi được con, sau 2 năm thì tôi mới có thể mở lòng yêu anh giờ chịu nỗi đau này khiến tôi không thể vượt qua được nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Thái độ phản đối của mẹ anh rất gay gắt, thậm chí dọa sẽ “từ con”, đuổi khỏi nhà nếu chúng tôi không chia tay. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, không biết phải xử lý như thế nào. Tình yêu không thể nói ra đi là có thể nhẹ nhàng rời đi được.

Từng đổ vỡ hôn nhân một lần thì là sai là xấu không được có hạnh phúc sao. Thật sự tình yêu bây giờ phải phân biệt hoàn cảnh đôi bên như thế sao mọi người. Chúng tôi yêu nhau, không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Vậy tôi phải thuyết phục mẹ ấy ra sao đây?

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