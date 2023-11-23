Bồ 'gài kèo' chồng gửi clip đến cho vợ, nào ngờ cô chỉ bình tĩnh nói một câu khiến cả hai trợn mắt không nói được lời nào

Tâm sự 23/11/2023 18:26

Tuyết nhận được clip đó, cô như phát điên nhưng biết trước chồng có bố nên cô cố gắng giữ bình tĩnh...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tuyết tuy là 1 cô bán cá nhưng tính tình hiền lành, chăm chỉ, mặt mũi sáng sủa, việc gì cũng biết làm, vậy nên cô mới được lòng nhà chồng như vậy. Thế nhưng, dạo gần đây chồng cô bắt đầu chê người vợ hay bốc lên mùi tanh của cá. Tối đó, Tuyết vừa ôm thì Sang đẩy vợ ra:

- Em tắm chưa mà sao vẫn thấy tanh tanh thế?

Tuyết ngượng ngùng không nói gì. Nhưng sau đó cô mới biết Sang thay đổi như vậy là vì có bồ mới bên ngoài chứ không phải do người cô bốc mùi gì cả.

Đó là 1 cô đồng nghiệp của Sang, cô ta tuy không xinh đẹp nhưng ăn mặc sexy, lại có đôi mắt gợi tình. Từ đầu, cô vẫn thầm thích Sang nhưng anh không để ý, giờ thì anh lại bị cô ta quyến rũ.

Hôm đó, sau khi 2 người ân ái cô bồ liền đứng lên lấy chiếc điện thoại đã đặt ở 1 góc từ nãy giờ để xem lại clip vừa quay rồi cô ta nhấn gửi clip cho vợ anh sau đó cười sằng sặc.

Bồ 'gài kèo' chồng gửi clip đến cho vợ, nào ngờ cô chỉ bình tĩnh nói một câu khiến cả hai trợn mắt không nói được lời nào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuyết nhận được clip đó, cô như phát điên nhưng biết trước chồng có bố nên cô cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc đó, mẹ chồng đi vào thấy sắc mặt con dâu là lạ liền hỏi:

- Có chuyện gì thế con?

Tuyết đưa clip cho mẹ rồi nói:

- Đây mẹ tự xem đi, con trai mẹ đã làm ra chuyện như thế này đây. Mẹ lấy lại công bằng cho con!

Mẹ chồng vừa xem được vài giây thì sốc tận óc liền nắm tay con dâu:

- Dẫn mẹ đến nhà nó, để mẹ dạy cho ả đàn bà lăng loan phá hại gia đình người khác đó!

Đến nơi, Tuyết đạp cửa xông vào, vừa thấy chồng và bồ mẹ Sang liền lao vào cho bồ của con trai 1 cái tát trời giáng, thấy vậy Sang chạy ra can mẹ nhưng Tuyết kéo chồng:

Bồ 'gài kèo' chồng gửi clip đến cho vợ, nào ngờ cô chỉ bình tĩnh nói một câu khiến cả hai trợn mắt không nói được lời nào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Cô ta còn dám quay clip gửi cho tôi à?

Mẹ Sang liền tát luôn con trai. Sang trợn mắt nhìn mẹ và vợ không nói được câu nào.

Tuyết liền dơ điện thoại lên nói với cô bồ:

- Tôi vừa gửi clip này cho lão người yêu già của cô rồi, chờ xem lão xử lý cô thế nào. Chẳng phải lão cung phụng tiền cho cô sao?

Nói rồi, Tuyết kéo mẹ chồng về còn để lại cặp đôi tội lỗi ê chề hoảng hốt.

 

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