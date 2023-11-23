- Tình yêu không có lý do, cũng không có đúng sai, yêu thì cứ yêu thôi chứ không tính toán nhiều.

Lúc đầu, bố mẹ Tính phản đối chuyện Tính và Sương yêu nhau vì chê Sương vừa lùn vừa xấu lại là gái nhà quê. Trong khi đó, Tính lại là trai thành phố, điều kiện tốt, anh có thể lấy được 1 cô gái hơn Sương rất nhiều lần nhưng không biết vì sao Tính chỉ cương quyết yêu Sương. Anh từng nói:

Chỉ còn 1 tháng nữa là ngày cưới sắp đến, cả Tính và Sương đều vô cùng háo hức. Hôm đó, Tính chở Sương đi xem váy cưới, nhưng đúng ngày hôm đó chuyện đau lòng đã xảy ra.

Trước khi quyết định đến với Tính, Sương cũng đắn đo nhiều vì người ta nói Tính chỉ yêu đương cô qua đường bởi thấy cô là lạ chứ thật ra anh sẽ không bao giờ cưới Sương làm vợ. Vậy mà, cuối cùng Tính đã khiến cho mọi người đều phải rút lại lời nói của mình khi thông báo tin sắp cưới Sương.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc 2 người đi qua ngã tư, 1 chiếc xe hơi mất phanh lao tới đâm sầm vào họ. Tính may mắn văng ra xa chỉ bị xây xước nhẹ nhưng Sương thì bị kẹt giữa chiếc xe, máu chảy rất nhiều. Tính hoảng hốt chạy lại khóc lóc:

- Em ơi, em tỉnh lại đi.

Khi ấy, những người qua đường đã gọi xe cấp cứu, Tính đi cùng người yêu vào viện, cả đoạn đường đi anh vẫn khóc suốt.

Trong khi bác sĩ cấp cứu cho người yêu bên trong thì Tính và mẹ anh ở ngoài đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả. Ngờ đâu, bác sĩ bước ra với vẻ mặt rầu rầu, Tính chạy vội đến:

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy thế nào rồi?

Bác sĩ liền nắm tay Tính:

Ảnh minh họa: Internet

- Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng …

- Nhưng làm sao ạ? Bác sĩ nói nhanh đi.

Vị bác sĩ thở dài:

- Nhưng có thể sau này cô ấy không sinh nở được vì cú ngã đã ảnh hưởng đến tử cung rất nặng.

Tính và mẹ anh nghe xong đều suýt ngã ngửa. Tính ngồi sụp xuống đất còn mẹ anh thì luôn miệng nói:

- Thế này là thế nào? Làm sao đây?

Rồi bà quay sang con trai:

- Không đẻ được thì bỏ, bỏ ngay đi, nhà này không thể tuyệt tử tuyệt tôn được.

Tính nhìn mẹ chằm chằm, anh bật khóc, sau khi suy nghĩ, Tính đáp:

- Con không bao giờ bỏ Sương. Dù cô ấy vô sinh thì con sẽ vẫn cưới co ấy làm vợ, đây là lúc cô ấy cần con nhất, con không thể độc ác như vậy được.

Mẹ Tính chửi con trai:

- Mày điên à con? Hay mày ăn phải bùa mê thuốc lú, tao..tao không chấp nhận đứa con dâu không đẻ được.

Tính năn nỉ mẹ:

- Con xin mẹ đấy, chúng con yêu nhau, chúng con có thể xin con nuôi được mà. Mẹ đừng làm thế mà tội cho Sương.

Mẹ Tính nổi giận đánh con trai lia lịa nhưng Tính quả quyết:

- Dù mẹ có nói thế nào con vẫn sẽ tổ chức hôn lễ đó. Hơn nữa, mẹ cũng đừng nói với Sương chuyện này, sau này con sẽ từ từ nói với cô ấy.

Mẹ Tính tuyên bố nếu anh vẫn lấy Sương thì bà sẽ từ mặt anh, Tính rối như tơ vò, anh không biết phải làm gì cho trọn vẹn cả đôi đường bây giờ? Xin hãy cho anh lời khuyên.