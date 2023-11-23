Bất ngờ về nhà mẹ chồng không báo trước, đang mở cửa, tôi điếng người vì phát hiện chuyện tày đình sau lưng

Tâm sự 23/11/2023 01:13

Tôi đi đến phòng khách thì phát hiện chồng tôi đang ngồi cạnh một người phụ nữ trẻ hơn tôi vài tuổi.

Tôi kết hôn đã 10 năm, có ba cô con gái. Ai cũng khuyên tôi ráng sinh thêm một đứa nữa, biết đâu là con trai. Nhưng tôi thấy nuôi ba con đã vất vả rồi, còn sợ không đủ sức lo đủ cho con, giờ ráng thêm một đứa nữa thì không ổn.

Quả thật tôi chưa từng nghe chồng thở than chuyện tôi sinh con gái. Chỉ có bố mẹ chồng tôi tỏ ra không thích, họ hàng cũng nói ra nói vào. Nhiều khi nhìn ba đứa con gái xinh xắn mình sinh ra, tôi chạnh lòng vì các con không được ông bà yêu thương nhiều. Nhưng cũng may, chồng tôi rất cưng yêu các con, luôn được các con quấn quýt không rời. Tôi nhìn thấy vậy cũng thấy được an ủi.

Bất ngờ về nhà mẹ chồng không báo trước, đang mở cửa, tôi điếng người vì phát hiện chuyện tày đình sau lưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng có nhà riêng, thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên. Nhưng mấy tháng gần đây, mẹ chồng tôi hay nói bóng gió bảo tôi không cần về, chồng tôi về là được rồi. Ban đầu tôi nghe tức lắm, nhưng nghĩ lại thì tôi có khó chịu cũng không thay đổi được gì.

Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà. Tôi nghĩ bụng bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, tôi cũng chẳng nên để bụng với họ làm gì.

Nhưng vừa dựng xe ở trước cửa nhà bố mẹ chồng, tôi điếng người khi thấy thứ đồ được treo trên giá phơi đồ. Đó là đồ của trẻ sơ sinh. Phải nói rằng bố mẹ chồng tôi chỉ có chồng tôi là con một, họ hàng gần đây cũng không có ai sinh con. Vậy đồ sơ sinh này là của ai mà lại phơi trong nhà bố mẹ chồng tôi?

Bất ngờ về nhà mẹ chồng không báo trước, đang mở cửa, tôi điếng người vì phát hiện chuyện tày đình sau lưng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi im lặng đi vào nhà bố mẹ chồng. Cửa không khóa, tôi nghe tiếng tiếng con nít khóc, theo đó là tiếng của mẹ chồng tôi:

“Cháu nội của bà ngoan nào, trộm vía lớn lên thể nào cũng đẹp trai như bố mày! Bà đây được bế cháu trai thì mai có chết cũng hả dạ”.

Tôi đi đến phòng khách thì phát hiện chồng tôi đang ngồi cạnh một người phụ nữ trẻ hơn tôi vài tuổi. Chồng tôi ôm vai cô ta, còn mẹ chồng tôi đang bế đứa trẻ. Nhìn họ như một gia đình thật sự, vậy tôi là ai đây?

Khi thấy sự xuất hiện của tôi, chồng tôi và người phụ nữ kia tỏ ra lúng túng. Mẹ chồng tôi thì vẫn cười giỡn với cháu nội như chẳng có chuyện gì. Sau khi trở về nhà, chồng tôi xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Anh nói rằng muốn hoàn thành tâm nguyện có cháu trai của mẹ, rằng anh không yêu người phụ nữ kia. Tôi cười nhạt, có kẻ ngốc mới tin!

Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn ly hôn chồng, tôi thương ba đứa con của mình chẳng còn bố bên cạnh. Nhưng không ly hôn, mẹ con tôi làm sao sống trong gia đình thế này đây?

 

Phát hiện chồng ngoại tình với em gái khoá dưới, vợ cắn răng không nói nhưng rồi bật ngửa với 'lời thú tội' của anh

Phát hiện chồng ngoại tình với em gái khoá dưới, vợ cắn răng không nói nhưng rồi bật ngửa với 'lời thú tội' của anh

Nhưng chắc mình đã sai, khi cố ép một người không thuộc về mình phải ở bên mình. Từ sau bận đó, cảm giác sống với nhau như một sự trói buộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ