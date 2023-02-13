Bố chồng thủ thỉ cho em 100 triệu phòng thân, đang lúi húi mở cửa cầm tiền trên tay thì chồng ập vào, câu tuyên bố của anh khiến em xấu hổ ê chề

Tâm sự 13/02/2023 03:00

Em đứng sững nhìn anh, á khẩu không nói được lời nào. Câu tuyên bố của anh càng khiến em nghẹn ngào rơi nước mắt.

Ai cũng nói làm dâu nhà giàu là sướng. Bản thân em kể từ khi lấy chồng cũng không phải đụng tay vào việc nhà, chỉ cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cuộc sống ấy gò bó ngột ngạt, lại không kiếm ra tiền nên em rất tự ti.

Chồng em là một người khó tính và đa nghi. Trong vấn đề tiền bạc, anh vô cùng chặt chẽ. Mỗi lần nhà em có công việc hỏi vay tiền, em đều phải nói gãy lưỡi chồng mới chịu trích ra để gửi về nhà ngoại. Mặc dù vậy, thâm tâm anh vẫn đề phòng vợ, khóa két và tất cả những tài khoản giữ tiền, em đều không được biết.

Biết tính con trai, bố chồng em cũng nhiều lần dấm dúi cho con dâu tiền. Lần nào cho, ông cũng dặn em kỹ càng rằng không được nói cho chồng biết. Nếu không, ngay cả bố chồng em cũng bị cắt tiền tiêu vặt hàng tháng.

Thú thật ở trong căn nhà ấy, người em tôn trọng chỉ có mình bố chồng. Thấy con trai to tiếng với con dâu, ông lại ra mặt bênh vực em. 3 tháng trước, ông bị tai biến. Di chứng sau đó khá nặng nề khi ông không thể đi lại. Chồng em đã thuê y tá về chăm sóc, nhưng đối với việc ăn uống hoặc lau dọn phòng, chủ yếu vẫn là em làm.

Bố chồng thủ thỉ cho em 100 triệu phòng thân, đang lúi húi mở cửa cầm tiền trên tay thì chồng ập vào, câu tuyên bố của anh khiến em xấu hổ ê chề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vài ngày trước bố chồng em thấy trong người không khỏe. Sợ mình có chuyện, ông nói cho em mật khẩu két sắt và dặn bên trong có tiền dưỡng già của ông. Em được lấy 100 triệu để phòng thân, tuyệt đối không để chồng biết.

Nhân lúc chồng đi làm chưa về, em lúi húi mở két. Nào ngờ hôm ấy anh lại về sớm và việc đầu tiên là vào phòng thăm bố. Thấy em cầm cọc tiền trên tay, chồng em trừng mắt cho rằng vợ lấy trộm tiền khi bố anh ốm nặng. Em đã giải thích hết lời, thậm chí bố chồng cũng minh oan giúp nhưng đều vô ích.

Trong cơn tức giận, chồng em gọi cho bố mẹ vợ rồi kể tội vợ, mặc dù chưa biết đúng sai. Sau đó một hôm, bố mẹ em phải lên nhà con gái để muối mặt xin lỗi con rể.

Rõ ràng bản thân em không làm chuyện có lỗi, bố chồng cũng đứng ra bênh vực nhưng chồng em lại không tin, cho rằng em lợi dụng bố anh. Mấy ngày nay, anh còn chì chiết em về chuyện này và bắt em ghi chép tiền chợ một cách chi tiết. Sống cùng một người đàn ông đa nghi làm em thấy mình không được tôn trọng. Em phải làm gì để anh chịu thay đổi tính cách đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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