Mẹ chồng bất ngờ lên sân khấu giựt mic chê con dâu thậm tệ giữa đám cưới, đang xấu hổ vì màn lật tẩy tím mặt, bà bất ngờ đổi thái độ ‘quay xe’ khiến ai cũng vỡ òa

Tâm sự 12/02/2023 23:15

Quan khách sững sờ nhìn vào tôi đến độ không biết giấu mặt đi đâu, tôi lấy làm sợ hãi vì không tin nổi việc mẹ chồng làm.

Thời đại ngày một phát triển, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giờ đây không còn được nhắc đến với những mâu thuẫn, xung đột mà thay vào đó là ngày càng cởi mở và xích lại gần nhau hơn.

Không ít lần các nàng dâu chia sẻ về mẹ chồng trên cả tuyệt vời của mình lên mạng xã hội, và lần nào những câu chuyện ấy cũng gây hiệu ứng mạnh mẽ, đặc biệt đối với hội chị em.

Mới đây, một đoạn clip về chủ đề mẹ chồng nàng dâu đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Theo video được chia sẻ, khi đám cưới đang diễn ra hết sức đông vui, náo nhiệt, gia đình cô dâu - chú rể đang có mặt đứng trên sân khấu để chào quan khách thì MC đã mời đại diện nhà trai lên phát biểu vài lời. Lúc này, người mẹ chồng nhanh chóng bước lên sân khấu, tuy nhiên lời bà nói ra lại khiến cô dâu chú rể lập tức "đứng hình". "Con dâu của tôi chẳng có gì tốt cả, nào là hay dậy muộn, thích uống rượu, thích đi chơi, đủ thứ tật xấu trên đời", bà nói.

Mẹ chồng bất ngờ lên sân khấu giựt mic chê con dâu thậm tệ giữa đám cưới, đang xấu hổ vì màn lật tẩy tím mặt, bà bất ngờ đổi thái độ ‘quay xe’ khiến ai cũng vỡ òa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô dâu không khỏi tái mặt khi nghe những lời nhận xét của mẹ chồng, chỉ biết đứng cười trừ. Những khách người bên dưới cũng không giấu được ánh mắt ngạc nhiên. Một số người còn xì xào mẹ chồng không ưa con dâu nên mới không thèm giữ mặt mũi cho cô ấy.

Tuy nhiên, ngay khi mọi người nghĩ rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt đẹp thì người phụ nữ lại có màn "quay xe" bất ngờ.

Bà mẹ chồng lập tức mỉm cười, lại gần nắm chặt tay con dâu rồi nói tiếp trong sự xúc động: "Thế nhưng ấn tượng lớn nhất với tôi là gì, con bé yêu tôi và tôi cũng yêu con bé. Tôi muốn nói với mọi người rằng đây là nàng dâu trong mơ của tôi".

Cú "quay xe" đầy hài hước và cũng rất cảm động của mẹ chú rể lập tức nhận về tràng vỗ tay, tiếng hò hét đầy thích thú của khách khứa bên dưới.

Sau khi clip được lan truyền mạnh mẽ, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận và chúc cặp mẹ chồng nàng dâu chung sống hạnh phúc.

"Mẹ chồng nói hơi khó nghe nhưng thật lòng, cô dâu thật may mắn".

"Mình rất thích mẹ chồng như thế này, thẳng tính nhưng sống tình cảm".

Em gái chú rể - người đăng video khẳng định mẹ mình và cô dâu thường xuyên đi chơi cùng nhau. Cô cho biết cả gia đình mình đều rất yêu chị dâu, và coi cô như một người con, người chị ruột thịt.

Mẹ chồng bất ngờ lên sân khấu giựt mic chê con dâu thậm tệ giữa đám cưới, đang xấu hổ vì màn lật tẩy tím mặt, bà bất ngờ đổi thái độ ‘quay xe’ khiến ai cũng vỡ òa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói gì thì nói, con dâu và mẹ chồng thực tế không có quan hệ ruột thịt hay họ hàng nào. Họ liên quan đến nhau chỉ vì một người đàn ông ở giữa. Bởi vậy, ngay từ đầu cả hai nên có tâm thế tôn trọng với đối phương.

Hôn nhân là chuyện của hai gia đình chứ chẳng phải là chuyện riêng của đôi trẻ. Bởi thế, các nàng dâu đừng bao giờ nghĩ rằng mình lấy chồng còn gia đình chồng thì mặc kệ. Một mối quan hệ không êm đẹp sẽ kéo theo cả cuộc hôn nhân lắm xích mích, lục đục không đáng có.

Ngay khi mới về làm dâu, đa số các nàng dâu đều không quen với quan niệm, thói quen sinh hoạt cũ của me chồng hay gia đình chồng. Trong hoàn cảnh ấy, nếu như không biết tôn trọng và chấp nhận nhau thì dễ gây nên sự xích mích. Con dâu nên cố gắng tìm hiểu, hòa hợp và tôn trọng với mẹ chồng. Trái lại, mẹ chồng cũng chấp nhận và giúp con dâu thích nghi với cuộc sống mới. Cả hai thấu hiểu và tôn trọng nhau thì sẽ bớt đi những mâu thuẫn không đáng có.

Giữa tối lén theo vợ ‘chạy bộ’ ra công viên, tôi điếng người phát hiện việc tày đình em làm sau lưng, rụng rời vì ‘màn kịch’ vợ hiền mẹ đảm

Giữa tối lén theo vợ ‘chạy bộ’ ra công viên, tôi điếng người phát hiện việc tày đình em làm sau lưng, rụng rời vì ‘màn kịch’ vợ hiền mẹ đảm

Tôi biết là em sẽ bất ngờ nhưng sẽ không tin nổi bản thân đã làm điều ấy, nhìn em quằn quại bên người khác mà đau đớn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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