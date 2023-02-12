Đi tìm vợ, nửa đêm, chồng bàng hoàng phát hiện cô trong tư thế ‘đỏ mặt’, tiết lộ điều không ai ngờ với người đàn ông xa lạ

Anh không ngờ, giây phút tìm thấy cô ấy lại trong tình thế đầy oan trái, anh phải ngậm ngùi nén đau thương.

Lúc này, anh đưa vợ đi chơi, vào ngày lễ nên khá đông đúc. Sau đó cô nói phải đi vệ sinh nhưng một tiếng sau vẫn không quay trở lại.

Bỏ mặc tất cả, anh đi tìm vợ trong đêm ấy, nào ngờ phát hiện cô đang ở trong "tư thế khiêu khích" với một người đàn ông không rõ tên.

Lo sợ mình và người tình bị đánh đập, cô còn bỏ trốn với người tình khiến anh điêu đứng.

Một câu chuyện khác cũng đau đớn không kém khi chồng phát hiện vợ ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Anh Tâm đã đến làm việc trong nhà máy do anh Thắng mở cách đây 4 năm. Vợ anh Tâm cũng bởi vậy mà quen biết anh Thắng. Hai bên bén lửa tình, phát sinh chuyện gian díu. Khi anh Tâm phát hiện ra sự việc thì vô cùng tức giận. Thế nhưng vợ anh Tâm cũng khá cứng đầu, nhiều lần đe dọa anh Tâm, buộc anh phải nhỏ giọng, khép nép xin lỗi mình.

Bất lực, anh Tâm chỉ có thể chấp nhận để vợ tiếp tục ngoại tình. Tuy nhiên, sau một vài lần đau khổ và chán nản, Tâm đã quyết tâm khiến cho vợ mình cảm thấy "bị nhục nhã".

Nghĩ bản thân có lỗi, anh Thắng có hợp tác với anh Tâm vài lần nhưng dần dà, anh Thắng tự cảm thấy ghê tởm hành vi của mình, mặc cho bị Tâm đe dọa hay ép buộc thế nào, Thắng cũng không làm theo nữa. Đồng thời, Thắng cũng chủ động thú nhận với vợ rằng anh đã ngoại tình, cuối cùng được vợ tha thứ.

Thấy vậy, Tâm càng tức giận hơn, muốn hủy hoại gia đình tốt đẹp của Thắng.

Tại thời điểm anh Tâm phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm, vợ anh đã gian díu với nhau 5 tháng.

Ngay khi thu thập đủ bằng chứng, anh Tâm đã kiện anh Thắng ra tòa. Anh Tâm đòi anh Thắng phải bồi thường, không chỉ vậy, anh Tâm cũng đã đệ đơn xin ly hôn người vợ ngoại tình.

Mặc dù anh Thắng được vợ tha thứ nhưng cái danh lại dằn vặt một đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-tim-vo-nua-em-chong-bang-hoang-phat-hien-co-trong-tu-the-o-mat-tiet-lo-ieu-khong-ai-ngo-voi-nguoi-an-ong-xa-la-555138.html