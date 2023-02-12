Hôn nhân đang hạnh phúc, vì một bức ảnh chụp trong phòng ngủ mà tan tành, lí do phía sau ai cũng giật mình sửng sốt

Tâm sự 12/02/2023 17:51

Anh nhìn ngay vào thứ lấp ló phía sau bức ảnh ấy đã tố cáo tất cả mọi việc cô có ý định lừa dối...

Câu chuyện của cặp vợ chồng được chia sẻ trên diễn đàn Reddit là ví dụ cho thấy trong hôn nhân đừng nên dối trá, bởi không sớm thì muộn, bí mật sẽ bị lộ tẩy theo cách không ai ngờ được.

 

Kim là một phụ nữ xinh đẹp khiến nhiều người ghen tị. Và Sang, chồng cô, là một người đàn ông tuyệt vời. Cuộc sống của họ vô cùng hoàn hảo trong mắt những người xung quanh đến nỗi không một ai nghĩ rằng sẽ có một ngày họ rời xa nhau.

Họ kết hôn được 2 năm nhưng chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần do Sang làm trong ngành bảo hiểm. Dù vậy điều đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm Sang dành cho vợ.

Hôn nhân đang hạnh phúc, vì một bức ảnh chụp trong phòng ngủ mà tan tành, lí do phía sau ai cũng giật mình sửng sốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sang kiếm được rất nhiều tiền và cũng rất chịu khó tạo bất ngờ cho Kim để hâm nóng tình cảm. Tuy nhiên, việc xa nhau đã khiến họ nhiều lần phải tranh cãi. Vì vậy, Sang đã quyết định nghỉ việc vào cuối tháng, tìm một công việc gần nhà để có nhiều thời gian ở bên vợ nhiều hơn.

Nhờ số tiền tích lũy được trong nhiều năm làm việc chăm chỉ, Sang có đủ khả năng để mua một căn nhà khang trang, anh dự định chờ đến cuối tuần để nói kế hoạch này cho vợ.

Vào một chiều thứ Năm, ngày làm việc của cả hai người đã kết thúc. Sang khi ấy đang ở nước ngoài, cách xa Kim. Họ bắt đầu trao đổi tin nhắn. Họ nói với nhau những gì họ sẽ làm vào buổi tối hôm đó và cứ thế, đó dường như là một cuộc trò chuyện bình thường... cho đến khi Kim gửi cho chồng cô bức ảnh trên giường.

Mặc dù đó có vẻ là một bức ảnh chụp nhanh bình thường của vợ anh trên giường của cô, nhưng vừa nhìn Sang đã nhận ra chi tiết khiến anh giận run người.

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy từ gầm giường, có một bàn tay nam giới thò ra. Hóa ra Kim đã sống một cuộc sống hai mặt và có một người tình bí mật. Sang đã sốc vì bị lừa dối và quyết định đệ đơn ly hôn ngay lập tức. Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Vài tháng sau khi ly hôn, Sang đặt một chuyến du lịch đến thành phố để cố gắng quên đi mọi thứ đã xảy ra.

Hôn nhân đang hạnh phúc, vì một bức ảnh chụp trong phòng ngủ mà tan tành, lí do phía sau ai cũng giật mình sửng sốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đàn ông và phụ nữ ngày nay có lẽ phải đối mặt với một thực tế phũ phàng là họ không thể đòi hỏi ở nhau sự chung thủy tuyệt đối. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng người đàn ông có xu hướng "phá rào" vì hưng phấn tình dục ở họ nhanh hơn, họ không muốn bỏ lỡ những cơ hội có thể. Trong khi đàn bà ngoại tình thường trải qua một quá trình thất vọng với cuộc hôn nhân, do thái độ và hành vi tình dục của họ và chồng họ không giống nhau.

Đàn ông bị "mọc sừng" bên cạnh nỗi đau còn là một nỗi nhục đến không dám nhìn ai vì rõ ràng anh đã thua thằng đàn ông khác. Nếu anh không trả thù được tình địch là anh bị dư luận cho là "đồ hèn". Nếu anh tha thứ cho vợ và lại yêu thương cô ta như trước thì không đáng mặt đàn ông, còn bị cho là hèn hơn nữa. Có thể nói nguyên nhân thứ nhất khiến đàn ông khó tha thứ cho vợ ngoại tình là dư luận lỗi thời của xã hội.

Thứ hai, khi biết vợ mình đã quan hệ với người đàn ông khác, các ông cho đó là điều "ô trọc" rất khó tha thứ. Với suy nghĩ mình không làm thỏa mãn được vợ để cô ta phải đi tìm sung sướng với kẻ khác cũng là một đòn chí mạng đánh vào thể diện đàn ông.

 

Bạn trai cũ nhắn tin ‘anh nhớ em’, chồng ung dung trả lời ‘anh đến đi’, cánh cửa vừa mở ra, vợ điếng người khi chồng đứng sẵn tặng cô một tin khủng khiếp

Bạn trai cũ nhắn tin ‘anh nhớ em’, chồng ung dung trả lời ‘anh đến đi’, cánh cửa vừa mở ra, vợ điếng người khi chồng đứng sẵn tặng cô một tin khủng khiếp

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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