Lấy vợ sau ‘tiếng sét ái tình’, suốt đêm tân hôn ‘nồng nàn’, tôi sốc đến ngã ngửa khi nhìn sang cô vợ đang nằm cạnh mình

Tâm sự 12/02/2023 07:09

Định quay sang để đánh thức em dậy bằng nụ hôn nồng cháy, tôi phải bật ngửa vì người đang nằm bên.

Không biết sau này tôi nên đối mặt với vợ thế nào đây!

Ngày hôm qua tôi vẫn còn vui vẻ, tự hào khi lấy được người vợ trẻ đẹp, có học thức. Vậy mà hôm nay, tôi lại ngồi đây và cảm thấy có chút ân hận vì đã quá vội vàng.

Nói ra có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là thằng đàn ông không ra gì vì xem trọng vẻ bề ngoài. Nhưng thật sự trước khi kết hôn, tôi chưa một lần được thấy mặt mộc của vợ mình. Nếu biết cô ấy không như mình nghĩ, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

Tôi và vợ quen nhau ở quán bar, cách đây gần 3 tháng. Khi ấy vợ tôi, với gương mặt quyến rũ và điệu nhảy sexy dưới ánh đèn mờ ảo đã khiến tôi say mê, điêu đứng.

Ấn tượng ngay lần đầu gặp gỡ, tôi dò hỏi được facebook của cô ấy rồi nhắn tin làm quen. Tiếng sét ái tình khiến tôi nghĩ cô ấy là một nửa của đời mình. Ngày nào tôi cũng phải vào trang cá nhân để xem ảnh cô ấy. Khi biết vợ mình là một thạc sĩ, tôi càng mong muốn cưới cô ấy về làm vợ.

Ngủ dậy sau đêm tân hôn, tôi sốc đến nỗi ngã xuống đất sau khi nhìn sang cô vợ đang nằm cạnh mình-1

Quả thật lúc đó tôi thấy vợ mình quá hoàn hảo nên đã cầu hôn sau khi yêu nhau chỉ 1 tháng. (Ảnh minh họa)

 

Lấy vợ sau ‘tiếng sét ái tình’, suốt đêm tân hôn ‘nồng nàn’, tôi sốc đến ngã ngửa khi nhìn sang cô vợ đang nằm cạnh mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 1 tháng trò chuyện, cô ấy đã nhận lời làm người yêu tôi. Quả thật lúc đó tôi thấy vợ mình quá hoàn hảo nên đã cầu hôn sau khi yêu nhau chỉ hơn 1 tháng. Tôi sợ cô ấy sẽ rời xa mình để đến với gã trai khác. Vậy nên chuyện tình yêu của tôi chóng vánh đến mức nói ra cũng chẳng ai tin. Có người còn nghĩ chúng tôi làm đám cưới là do có bầu trước. Thế nhưng tôi và vợ yêu nhau rất trong sáng, hôm qua mới là đêm đầu tiên của chúng tôi.

Kết thúc tiệc cưới, chúng tôi và một số bạn bè kéo nhau đến quán bar để ăn mừng rồi mới trở về. Sau khi về nhà, tôi háo hức vì đấy là đêm đầu tiên của mình. Vậy mà chưa kịp làm gì, vợ tôi đã thú nhận cô ấy không còn trong trắng. Cô ấy còn bảo cô ấy tin tôi là người hiện đại nên không để tâm đến chuyện này.

Tôi nói thật, chẳng có ai là không để tâm cả. Lúc biết vợ không còn trinh, tôi có chút hụt hẫng. Nhưng bản thân tôi cũng không cổ hủ đến mức giận vợ vì chuyện ấy. Vì thế chúng tôi đã vui vẻ bên nhau trong đêm tân hôn. Cho đến sáng nay, sau khi ngủ dậy, tôi định quay sang hôn vợ để đánh thức cô ấy thì giật mình đến nỗi ngã xuống đất.

Lấy vợ sau ‘tiếng sét ái tình’, suốt đêm tân hôn ‘nồng nàn’, tôi sốc đến ngã ngửa khi nhìn sang cô vợ đang nằm cạnh mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rời bỏ lớp trang điểm, vợ tôi như biến thành một người khác. Mặt cô ấy chi chít mụn, đầy tàn nhang. Chưa kể không có son phấn, da cô ấy xám xịt như một người ngoài 30 tuổi vậy.

Tôi không tin nổi đó lại là vợ mình. Mặc dù sau đó không dám nói với vợ nhưng trong lòng tôi vẫn rất thất vọng. Tôi biết phụ nữ trang điểm lên sẽ đẹp hơn. Nhưng với trường hợp của vợ tôi, khi không trang điểm thì cô ấy thật sự rất khó coi. Nói thẳng với vợ thì sợ vợ giận, còn giữ trong lòng, tôi thấy rất khó chịu. Thậm chí tôi cảm giác bấy lâu vợ tôi đang lừa dối tôi vậy. Mọi người cho tôi lời khuyên được không?

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