Bất ngờ nhận được đơn ly hôn sau 8 năm với lý do ‘không hợp’, tôi khóc ngất khi biết lý do tiết lộ sau đó

Tâm sự 12/02/2023 06:50

Chồng kiên quyết ly hôn mặc tôi nài nỉ van xin, để rồi biết được sự thật mà tôi khóc trong đau đớn.

Vợ chồng tôi luôn được mọi người khen ngợi và tuyên dương trong những cuộc họp dân phố. Bởi chúng tôi sống hòa thuận, yêu thương, quan tâm nhau. Dù ở với nhau hơn 8 năm, đã có hai mặt con nhưng chúng tôi chưa từng to tiếng với nhau, cũng không có cảnh đánh đuổi, mắng chửi, xúc phạm nhau.

Chồng tôi tuyệt vời lắm. Anh không đẹp trai, không ăn nói hoa mĩ nhưng thật thà, thể hiện tình cảm bằng hành động. Tôi vẫn nhớ như in khi tôi có bầu bé đầu tiên, chồng tôi đã chăm sóc tôi kĩ như thế nào.

Dù hai cơ quan cách xa nhau 10km nhưng anh luôn đưa tôi đi làm, chiều đón tôi về bất kể thời tiết. Cũng vì tôi mà anh bỏ thuốc lá, bỏ nhậu nhẹt. Có lần tôi đọc được tin nhắn của bạn anh, họ chê cười anh thẳng mặt là thằng sợ vợ. Đáp lại, anh chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: "Vợ mình mình sợ chứ sợ vợ ai". Đọc xong, tôi lâng lâng trong hạnh phúc.

Bất ngờ nhận được đơn ly hôn sau 8 năm với lý do ‘không hợp’, tôi khóc ngất khi biết lý do tiết lộ sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sinh con thứ hai, anh vẫn chăm chút, bón tôi ăn như đứa đầu. Ngày nào anh cũng nhắc nhở tôi phải cẩn thận, cần gì nói anh, không được với tay, chồm người để vết mổ không bị bục ra. Vệ sinh cơ thể tôi cũng do anh làm vì anh sợ y tá làm tôi đau. Thấy anh chiều chuộng, lo cho tôi như thế, những bà mẹ khác trong phòng sinh cũng phải khen ngợi.

Không ngờ tuần trước, anh đưa đơn ly hôn cho tôi kí. Nhìn tờ đơn, tôi lặng người, tê tái hẳn đi. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến ngày chồng đưa đơn ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân viên mãn này.

Càng bất ngờ hơn khi anh để lại tất cả tài sản cho mẹ con tôi, cái anh cần là tự do. Lý do anh ghi trong đơn là "sống không hợp nhau". Tôi suy sụp, không ăn uống, không đi làm, chỉ khóc và khóc. Thấy tôi như thế, anh mới nói lý do thật sự.

Bất ngờ nhận được đơn ly hôn sau 8 năm với lý do ‘không hợp’, tôi khóc ngất khi biết lý do tiết lộ sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm nay, anh phát hiện mình bị ung thư gan. Anh không muốn chữa trị mà âm thầm chịu đựng tới tận bây giờ. Nhưng anh càng không muốn để mẹ con tôi phải khổ theo anh và kiên quyết ly hôn.

Tôi chết điếng người. Thì ra anh đòi ngủ riêng, ăn riêng từ sau Tết cũng là vì thế. Tôi còn dằn vặt anh, đổ cho anh đã có người khác mới thờ ơ với vợ. Tôi không ngờ, anh một mình chống chọi với bệnh tật như thế. Anh nói tiền bạc, tài sản, anh để lại hết, anh chỉ cần được nhìn mẹ con tôi bình yên là đủ. Sau khi ly hôn, anh sẽ chuyển về sống với mẹ chồng tôi.

Tôi khóc lóc xin anh cho mẹ con tôi ở bên nhưng anh kiên quyết không đồng ý. Tôi càng tới gần, càng chăm sóc thì anh càng hắt hủi, xua đuổi tôi. Tôi đau lòng quá. Nhìn anh đau đớn, tim tôi như bị ai vò nát. Tôi không ly hôn, sẽ không ly hôn. Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì để giúp chồng mình. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

 

5 năm sau ly hôn mới gặp lại vợ cũ, tôi giật bắn người nghe tiết lộ từ vợ mà sửng sốt trước điều mẹ làm

5 năm sau ly hôn mới gặp lại vợ cũ, tôi giật bắn người nghe tiết lộ từ vợ mà sửng sốt trước điều mẹ làm

Quá phẫn uất, tôi ném cho cô ta tờ đơn ly hôn rồi đuổi khỏi nhà. Bẵng đi nhiều năm liền, ngày gặp lại, tôi nghe điều sốc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt