Bắt quả tang chồng 'ngoan hiền' đưa bồ nhí đi du lịch, vợ chỉ lẳng lặng gửi 2 bức ảnh khiến anh xanh mặt tức tốc bay về

Kiếm ra tiền nhưng chồng tôi chưa bao giờ lơ là gia đình mà luôn hết lòng yêu thương vợ con. Đi làm thì thôi nhưng chỉ cần về nhà là anh lao vào làm việc nhà giúp tôi hoặc trông con. Mọi vấn đề khác trong nhà từ giường chiếu đến đối nội đối ngoại hay nuôi dạy con cái, 2 vợ chồng cũng vô cùng hòa hợp. Tất cả những lý do này khiến cho tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ có ngày chồng sẽ phản bội mình.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm nay và có 2 đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Suốt 7 năm qua, trong khi chồng phấn đấu sự nghiệp bên ngoài thì tôi lùi về làm hậu phương cho anh. Được cái chồng tôi vừa có năng lực lại có chí tiến thủ nên công việc phát triển thuận lợi. Hiện tại tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường còn anh đã trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện tử.

Đến ngày nghỉ, 3 mẹ con tôi khăn gói về quê còn chồng lại ra sân bay đi Phú Quốc du lịch. Trước lúc đi, vợ chồng tôi vẫn bình thường. Thậm chí tôi còn đùa chồng rằng: "Anh mà để em gái chân dài mông cong nào hớp hồn thì coi chừng em đấy". Nghe xong anh hôn tôi 1 cái rồi bảo có cho tiền anh cũng không dám thế. Thế nhưng hóa ra đều là dối trá cả.

Nghỉ lễ 30/4 mọi năm, gia đình tôi đều tổ chức đi du lịch, không tự đi thì cũng đi cùng công ty chồng hoặc vợ. Tuy nhiên năm nay lại không như thế mà tôi đưa 2 con về ngoại còn chồng vẫn đi cùng cơ quan. Lý do "tan đàn xẻ nghé" như vậy là năm nay kỉ niệm 30 năm ngày cưới bố mẹ tôi, còn chồng tôi là trưởng bộ phận nên không thể tránh được.

Tối qua, khi tôi đang đưa bố mẹ cùng 2 con đi ăn thì một người bạn chơi cùng hồi đại học nhắn tin hỏi tôi có đang ở Phú Quốc không để hẹn gặp. Khi tôi vừa trả lời "Không" thì ngay lập tức cô ấy đã gửi cho tôi hình ảnh chồng tôi đang ôm eo một người phụ nữ khác. Không chỉ thế, cô ta còn ăn mặc cực mát mẻ và họ đang bước vào khách sạn. Cô ấy cho biết mình nhìn thấy nên dò hỏi tôi cho chắc chắn rồi mới dám gửi.

Ai trong hoàn cảnh đấy mà không tức giận, tôi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là ngày vui của bố mẹ và có mặt cả 2 con nên tôi lấy hết chút lý trí còn sót lại để tỏ ra bình thường và cho mình có thời gian nghĩ xem sẽ phải làm gì.

Đến khoảng 11h đêm, chờ cho bố mẹ và 2 con đi ngủ, tôi liền lấy giấy bút ra viết ngay một tờ đơn ly hôn. Đây hoàn toàn là quyết định của tôi sau khi đã suy nghĩ kĩ càng chứ không phải nhất thời hay dọa dẫm gì. Chẳng thà từ trước đến nay anh đối xử tệ với vợ con và bây giờ như thế này thì tôi còn có lý do. Đằng này đùng 1 cái, tôi phát hiện anh phản bội trong khi vẫn tỏ ra là một người chồng người cha hoàn hảo. Thật đáng khinh!

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi viết xong, tôi chụp lại và gửi cho chồng 2 bức ảnh, 1 cái là của cô bạn gửi cho và cái còn lại là đơn ly hôn đã ký sẵn. Ngoài ra tôi không hề nói thêm một lời nào nữa.

Biết tính vợ nói là làm, chồng tôi ngay lập tức gọi điện nhưng tôi không bắt máy. Anh liền quay sang nhắn những dòng tin nhắn rất dài, nội dung là xin lỗi và muốn giải thích. Không những thế, anh còn bảo sẽ bay chuyến sớm nhất về gặp 3 mẹ con. Tất cả những lời đó, tôi đều không trả lời.

Tôi không rõ ngày mai anh có về gặp mẹ con tôi không, tôi càng không rõ mọi người sẽ sốc thế nào khi biết chuyện của vợ chồng tôi. Nhưng cho dù thế nào tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Tôi không thể tiếp tục chung sống với một con người giả tạo như vậy được.