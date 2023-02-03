Bị các chị dâu ép một mình rửa 8 mâm bát chẳng dám cãi lời, nào ngờ chồng xuống tới nơi, làm hành động này khiến em cười thầm vì được bảo vệ

Tâm sự 03/02/2023 17:55

Ngẫm lại cảnh mình bị rửa 8 mâm bát, em cũng chẳng dám ho he dù ấm ức, trước giờ nghe chuyện nhà người ta chứ chẳng nghĩ mình sẽ gặp...

Em mới ra trường được hơn 2 năm và mới lấy chồng đợt trước Tết. Chồng em là con út trong gia đình 4 anh em, điều kiện gia đình khá giả. Mặc dù là con út nhưng không vì thế mà anh ỷ lại, lười biếng, ngược lại rất hiền lành, tốt bụng, lên phòng khách xuống nhà bếp được, có điều anh hơi thẳng tính quá.

Chúng em yêu nhau khi em học năm 2 đại học, tính ra yêu 5 năm rồi mới cưới. Sau khi kết hôn, hai đứa đều thuê nhà ở thành phố để tiện công việc chứ không sống ở quê cùng bố mẹ chồng.

Năm nay là cái Tết đầu tiên sau khi lấy chồng, theo lý mà nói em nên ăn Tết ở nhà chồng, nhưng cận Tết bố em đổ bệnh nên hai vợ chồng xin phép ăn Tết nhà ngoại. Bố mẹ chồng vui vẻ đồng ý, đồng thời nhờ em gửi lời hỏi thăm tới ông bà thông gia.

Bị các chị dâu ép một mình rửa 8 mâm bát chẳng dám cãi lời, nào ngờ chồng xuống tới nơi, làm hành động này khiến em cười thầm vì được bảo vệ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần vừa rồi, đại gia đình nhà chồng lại cùng nhau tụ tập ăn uống, vì cả Tết anh chị em chưa ngồi với nhau được bữa nào. Hôm đó em cùng 3 chị dâu đi chợ, làm cơm, không khí rất vui vẻ cho tới khi dọn dẹp và rửa bát.

Sau khi dọn 2 mâm bê ra trước, em vặn nước để rửa dần luôn, các chị dọn tiếp 6 mâm rồi bê ra sau. Cứ nghĩ các chị em sẽ xúm lại, mỗi người một tay cùng em rửa bát, nào mà ngờ các anh, các chị lần lượt bê bát đũa tới cạnh em rồi ai cũng nhẹ nhàng nói: “Em rửa giúp anh, giúp chị nhé” khiến em sốc ngửa.

Em từng nghe nhiều người than vãn khi phải một mình rửa mấy mâm bát rồi, không ngờ cũng có ngày bản thân rơi vào cảnh này.

Tủi thân nhưng vì là dâu mới nên em cũng chẳng dám ý kiến, thôi thì chịu khó một chút vậy. Có lẽ trước đây các chị khi mới về làm dâu cũng như vậy nên lần này đến lượt em đây mà hoặc các chị muốn “thử” em chăng?

Mới rửa bát được hơn chục cái, chồng em từ nhà vệ sinh đi ra, thấy em lủi thủi ngồi rửa bát một mình thì hậm hực hỏi:

- Em ngồi rửa bát một mình à? Đâu ra cái thói dâu út, em út phải ngồi rửa một mình như thế?

- Có mấy mâm bát, em rửa được mà. Em cũng đâu phải tiểu thư không rửa được mấy cái bát đâu. Mà mọi năm, mấy chị lúc mới về làm dâu cũng rửa một mình như em ạ?

- Làm gì có cái chuyện đấy. Năm nào các chị cũng rửa với nhau, sao năm nay lại bắt em rửa một mình chứ. Dâu út mà bắt nạt à? Em chờ anh tí.

Em cứ tưởng anh kiếm miếng rửa bát lại ngồi rửa cùng em, không ngờ anh lên nhà mắng hết từ anh cả cho tới chị dâu thứ 3, không chừa một ai.

Bị các chị dâu ép một mình rửa 8 mâm bát chẳng dám cãi lời, nào ngờ chồng xuống tới nơi, làm hành động này khiến em cười thầm vì được bảo vệ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Thời buổi nào rồi còn có chuyện con dâu út ngồi rửa bát một mình? Trước khi là dâu con nhà này, vợ em cũng là cành vàng lá ngọc nhà người ta chứ sinh ra đã làm ô sin à mà để các anh các chị để nguyên mấy mâm bát cho vợ em rửa một mình.

Em hỏi các anh, nếu nhìn thấy vợ mình như vậy, các anh có xót không? Bình thường ăn uống, mọi người đều cùng nhau rửa dọn, tại sao giờ lại bắt nạt dâu út?

Em ở dưới nhà nên không nghe rõ các anh các chị nói gì, chỉ thấy 3 bà chị dâu xám ngoét mặt đi xuống rửa bát cùng, không nói lời nào.

Một lúc sau, chồng em cũng xuống giúp tráng và xếp bát, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Sợ vợ mình mệt nên xúi nhau để em dâu út rửa bát. Vợ mình thì xót, em dâu thì không. Mà thương vợ thế, sao thấy vợ vất vả không ra giúp đi, ngồi đó mà khoanh chân uống nước, chơi bài”.

Em thấy anh hơi nặng lời, thẳng tính khi nói thẳng mặt các anh, các chị như vậy. Song, em rất hạnh phúc khi được chồng đứng ra bảo vệ, cảm thấy mình đã không lấy nhầm người. Nếu anh im lặng, có lẽ những lần sau em vẫn bị bắt nạt, vẫn phải một mình rửa bát cũng nên.

 

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