Bắt quả tang chồng nắm tay cô gái lạ đi vào khách sạn, vừa đến cửa phòng thì nghe tiếng rên la, tôi bàng hoàng 'tá hỏa' khi biết danh tính người thứ ba

Tôi và Hoàng quen nhau từ khi cả hai học năm ba đại học. Hiện tại, chúng tôi đã kết hôn được 4 năm và có 1 bé trai vô cùng kháu khỉnh. Tôi là một người vợ tốt, không chỉ bận rộn đi làm mà còn chăm sóc con cái và bố mẹ chồng rất chu đáo. Còn chồng tôi, anh ấy luôn chăm chỉ làm việc, bận rộn kiếm tiền, không có thói quen xấu, chỉ thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè. Chính vì vậy, tôi luôn hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của mình.

Tuy nhiên, dạo gần đây, chồng tôi về muộn hơn mọi ngày. Bình thường, hôm nào tăng ca hay đi nhậu với bạn bè, anh đều gọi điện báo trước cho tôi. Lần này không thấy chồng nói gì, tôi sốt ruột bèn lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng gọi đến cháy máy, đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút dài vô vọng. Mãi đến 2 giờ sáng hôm sau, anh mới về nhà, chiếc áo đẫm mồ hôi. Tôi hỏi anh làm gì giờ mới về nhưng anh không nói. Anh ậm ừ giải thích rằng mình có việc riêng. Lấy quần áo cho chồng đi tắm, tôi vô tình phát hiện tay anh có vết xước dài, trông giống như ai đó vừa cào cấu. Tôi thắc mắc hỏi anh thì anh chỉ trả lời cho qua rồi đi ngủ.