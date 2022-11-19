Bật mí 5 điều mà nàng dâu nên làm trong dịp tết, đảm bảo mẹ chồng cưng hơn trứng

Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở không hồi kết. Nhưng thật ra, để chiếm được cảm tình của mẹ chồng là chuyện không hề khó như các nàng dâu vẫn nghĩ. Nhất là vào thời điểm Tết đang đến. Nếu bạn nắm được những điều cản bản này, Tết hay gia đình nhà chồng sẽ không còn là "đối thủ", đảm bảo ai cũng yêu mến bạn hết nấc.

Hãy xung phong vào bếp và cố gắng chuẩn bị những món ăn mới lạ để cả nhà cùng thưởng thức trong dịp Tết .

Thường thì bất cứ bố mẹ nào cũng mong con cái năng về đoàn tụ với gia đình, nếu vợ chồng con trai ra ở riêng. Mặc cho công việc bận rộn cuối năm, hãy cố gắng thường xuyên chủ động qua nhà chồng nói chuyện, hoặc nếu ở xa thì gọi điện hỏi xem mẹ chồng chuẩn bị Tết đến đâu, có cần giúp gì không? Hoặc chỉ đơn giản kể về những cố gắng của chồng để mẹ chồng vui vẻ và an lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Biếu bố mẹ tiền và quà Tết

Không phải cứ đưa là bố mẹ chồng sẽ nhận, muốn là một nàng dâu thông minh thì phải thật khéo léo bởi "quà tặng không bằng cách tặng".

Hãy chân thành khi tặng quà để bố mẹ chồng có thể cảm nhận thấy điều đó và chấp nhận. Nếu có thể và có điều kiện, hãy biếu quà trước Tết và trong Tết mừng tuổi chúc sức khoẻ bố mẹ. Tuy nhiên, người phụ nữ phải biết cân đối, hãy bàn trước với chồng về lì xì bao nhiêu cho hợp lý để không thể hiện cho bố mẹ chồng thấy mình hoang phí.

Sắm sửa, phân công trang trí lau dọn nhà cửa

Năm mới diện đồ mới, tất cả mọi thứ đều mới đó quan niệm, là truyền thống từ xưa đến nay. Nên việc lau dọn nhà cửa là một việc không thể thiếu mỗi dịp xuân về. Người con dâu đảm đang, không phải là người ôm đồm hết mọi việc, mà là người phân công đều công việc cho các thành viên trong gia đình. Để công việc hoàn thành tốt nhất, để ngôi nhà sạch sẽ, và được trang trí đẹp nhất đón năm mới sang. Đó cũng là một cách lấy lòng mẹ chồng dịp Tết.

Ảnh minh họa: Internet

Trổ tài vào bếp

Hãy xung phong vào bếp và cố gắng chuẩn bị những món ăn mới lạ để cả nhà cùng thưởng thức trong dịp Tết. Cũng không cần thiết phải chuẩn bị những món ăn gì quá xa hoa và cầu kỳ mà chỉ đơn giản là làm một vài món dễ ăn.

Và nếu có thể, hãy rủ mẹ chồng đi chợ cùng mua sắm nguyên liệu và hỏi ý kiến bà về thực đơn sẽ khiến mẹ chồng hài lòng bởi sự ý tứ, đảm đang của nàng dâu.

Tiếp đón khách cha mẹ chồng chu đáo

Hãy bày tỏ thái độ thương yêu cha mẹ chồng từ những việc nhỏ nhất, dù bạn có tỏ ra quan tâm, thương yêu, hay lo lắng cho cha mẹ chồng như nào. Nhưng việc tiếp đãi khách của cha mẹ chồng vào ngày Tết không được chu đáo, cũng khiến bạn mất 1 lượng điểm đáng kẻ trong mắt cha mẹ chồng.

Những cách làm trên tựu chung lại là 3 yếu tố: sự thật lòng, yêu thương và cách đối nhân xử thế đúng mực con dâu. Chỉ cần bạn hiểu được những điều này sẽ không mẹ chồng nào nỡ ghét bỏ.