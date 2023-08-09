Bắt gặp chồng qua lại với góa phụ, vợ tìm đến tận nơi đánh ghen không nương tay, cái kết khiến ai nấy cũng phải xót xa

Tâm sự 09/08/2023 07:35

"Chính thất" vẫn cố răn đe "tiểu tam": "Tôi mong cô nhớ lấy, đây là cái kết khi ngủ với chồng tôi". Khi nghe "chính thất" nói vậy, người phụ nữ liên tục xua tay muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời.

Vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra tại T.L đã khiến một góa phụ tử vong. Theo đó, góa phụ C.P (39 tuổi) đã nảy sinh tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình.

Vào hôm xảy ra vụ việc, C.P hẹn bạn trai vào khách sạn để quan hệ tình dục. Không ngờ rằng, khi cả hai đang ân ái thì một nhóm người xông vào phòng, dẫn đầu là vợ của người đàn ông này. Cặp đôi chưa kịp mặc lại quần áo hay đưa ra lời giải thích nào, nhóm người đã nhanh chóng lao vào đánh đập họ không thương tiếc.

Tưởng rằng gã đàn ông kia sẽ đứng ra bảo vệ C.P, can ngăn người vợ như vẫn thấy trong phim nhưng không, hắn ta nhân lúc hỗn loạn nhanh chân tẩu thoát, bỏ mặc "tiểu tam" ở lại.

Bắt gặp chồng qua lại với góa phụ, vợ tìm đến tận nơi đánh ghen không nương tay, cái kết khiến ai nấy cũng phải xót xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một mình đối chọi với cả nhóm người, C.P nhanh chóng bị đè ra sàn. Nhóm người đi cùng giữ chặt tay chân của C.P để cho "chính thất" đánh đập dã man. Vợ người đàn ông thậm chí còn dùng cán chổi đánh vào vùng kín của C.P.

Vào thời điểm lực lượng chức năng và nhân viên y tế đến khách sạn, C.Pnằm yên trên mặt đất, người được đắp một tấm chăn, hơi thở suy yếu.

Tuy nhiên, "chính thất" vẫn cố răn đe "tiểu tam": "Tôi mong cô nhớ lấy, đây là cái kết khi ngủ với chồng tôi". Khi nghe "chính thất" nói vậy, người phụ nữ liên tục xua tay muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời.

C.P sau đó được đưa tới bệnh viện điều trị trong tình trạng bị thương nặng và không qua khỏi.

Bắt gặp chồng qua lại với góa phụ, vợ tìm đến tận nơi đánh ghen không nương tay, cái kết khiến ai nấy cũng phải xót xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Liu (21 tuổi, con gái của góa phụ) cho biết, cô không biết mẹ cô và người đàn ông đó làm sao quen nhau. Cô chỉ biết rằng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cô đã bị ít nhất 4 người đánh đập.

Hậu quả của việc ngoại tình

Hậu quả khủng khiếp của việc ngoại tình đó là nó có sức công phá vô cùng to lớn trong việc phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Cho đến nay, ngoại tình là lí do chính dẫn đến việc ly hôn của các cặp vợ chồng. Bạn có thể ngoại tình với hàng tá những lí do. Bạn bị cuốn hút, sa ngã vào đó và đến khi bạn đủ tỉnh táo nhận ra mình đã sai thì hạnh phúc gia đình đã không còn nữa.

Liệu bạn có tưởng tượng một ngày nào đó khi chồng/vợ bạn phải bội lại chính bạn thì bạn cảm thấy thế nào không? Đã từng là tất cả của nhau, cùng nhau dắt tay đi qua những năm tháng tuổi trẻ, cùng nhau thề non hẹn biển và xây dựng nên tổ ấm mới. Vậy mà giờ đây, thứ bạn nhận lại là sự phản bội từ chính người chồng/vợ của bạn.

Nỗi đau đớn, tuyệt vọng ấy đã trở thành một vết sẹo lớn và khó có thể hàn gắn được như trước. Sẽ không còn tin vào tình yêu, không thể mở lòng thương yêu ai khác thêm lần nào nữa.

Dù bạn có cố gắng tha thứ cho chồng/vợ mình, cùng nhau tiếp tục sống thì cũng rất khó tránh xảy ra những cãi vã. Vì đã có vết rạn nứt từ trước, đôi khi chỉ vì một chuyện không đâu cũng đủ là lí do để hai người tranh cãi.

Và có thể trong phút giây nào đó bạn lại khơi lại chuyện cũ khiến vợ/chồng bạn chán nản, chạnh lòng, mệt mỏi. Nếu chỉ biết cãi vã không ngừng và lôi những chuyện cũ ra để nói thì ly hôn là điều dù sớm dù muộn cũng sẽ xảy ra.

Bắt gặp chồng qua lại với góa phụ, vợ tìm đến tận nơi đánh ghen không nương tay, cái kết khiến ai nấy cũng phải xót xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một hậu quả của ngoại tình nữa mà không thể không nhắc tới đó là sự ghen tuông của người vợ/chồng. Khi bị phản bội thì chuyện ghen tuông là điều dễ hiểu và thông cảm. Tuy nhiên có một số bà vợ ghen tuông đến mức "điên loạn". Họ bị mất kiểm soát, tra hỏi và kiểm soát một cách thái quá.

Việc bạn ngoại tình có thể ảnh hưởng đến chính danh tiếng và công việc của bạn. Những đồng nghiệp sẽ nhìn bạn thế nào khi biết bạn ngoại tình? Những người bạn của con bạn sẽ trêu trọc, sẽ nhìn con bạn thế nào nếu biết ba nó ngoại tình? Hay đơn giản bạn phải đối mặt như thế nào với chính người vợ - người ràng buộc bạn trên pháp lí và trên phương diện tình cảm?

Tất cả điều đó là hậu quả của ngoại tình. Nếu bạn không muốn mất tất cả, không muốn làm ai bị tổn thương thì hãy dừng ngay lập tức việc ngoại tình nhé!

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