Bàng hoàng phát hiện vợ ‘giao ban’ với sếp ngay trong phòng tắm, càng bất ngờ hơn nữa với lí do mà cô ấy đưa ra

Tâm sự 22/11/2022 12:43

Giờ có nói thế nào đi chăng nữa, trái tim tôi cũng vỡ nát không thể tin người vợ ngoan hiền của mình làm chuyện ấy với sếp, càng không thể tin những gì mà cô ấy nghĩ.

Tôi chẳng biết phải nên buồn hay vui sau khi biết chuyện người vợ ngoan hiền, nết na của mình đã ăn nằm với gã làm cùng cơ quan. Trách cô ta thay lòng đổi dạ, dễ siêu lòng trước những cám dỗ nhất thời nhưng tôi cũng tự vấn mình lẽ ra nên tập thể hình để có cơ bắp rắn chắc hơn…

Phải, cái sự ngoại tình của người vợ đầu gối tay ấp với tôi suốt 3 năm qua có liên quan đến chuyện cô ta mê mẩn bề ngoài như lực sỹ của hắn ta.

Cho đến trước khi phát hiện ra chuyện động trời kia, tôi vẫn luôn coi cuộc hôn nhân giữa mình và người đàn bà tôi lấy làm vợ là duyên trời định. Chúng tôi gặp nhau một cách đầy tình cờ, trong một bối cảnh cũng rất tình cờ. Ngày đó dù xung quanh có rất nhiều người giàu có đẹp trai hơn theo đuổi nhưng cô ta lại chỉ chọn tôi, một người bình thường từ bề ngoài đến công việc. Chính tôi cũng không thể tin mình sẽ được Hương đáp lại tình cảm khi ngỏ lời. Cô ta khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ việc đồng ý làm bạn gái sau 5 tháng quen nhau đến gật đầu cái rạp khi tôi thổ lộ tình cảm. Thú thực tôi chưa từng nghĩ được một cô gái xinh đẹp như thế trao gửi trái tim. Thật tâm, tôi nghĩ mình không xứng đáng bởi chẳng thể sánh với những vệ tinh xung quanh Hương dù rất khao khát được đáp lại.

Đáp lại câu hỏi rằng vì sao đồng ý lấy tôi, Hương chỉ cười trừ và nói ngắn gọn: “Mọi chuyện không hẳn như anh nghĩ”.

Bàng hoàng phát hiện vợ ‘giao ban’ với sếp ngay trong phòng tắm, càng bất ngờ hơn nữa với lí do mà cô ấy đưa ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu tôi dành cho vợ là thứ tình cảm tôn thờ, tôi luôn đặt mình ở vị trí thấp hơn cô ấy nhưng Hương lại không hề phân biệt. Cô ta khẳng định hạnh phúc và mãn nguyện khi chọn tôi.

Hạnh phúc gia đình tôi có lẽ vẫn sẽ êm đềm như suốt 3 năm qua vẫn thế nếu không phải trong một lần đi nhậu với cậu bạn cùng cơ quan, tôi được cậu đồng nghiệp kể lại rằng ông sếp trực tiếp của tôi khoe đã từng lên với vợ mình. Run rẩy, đứng tim, tôi gạt phăng nhưng rồi từng chi tiết trong câu chuyện mà cậu ta kể lại trùng khít với bối cảnh của một cuộc nhậu do tôi tổ chức tại nhà. Hôm đó ông sếp cũng có mặt.

Mang chuyện này kể với vợ, thì phản ứng của cô ta khá bối rối và yếu ớt. Có lẽ bởi đuối lý nên Hương mới vậy. Điều này càng khiến tôi nghi ngờ vợ mình nhiều hơn. Sau những truy vấn dồn dập, những câu hỏi khó trả lời từ tôi, cô ta đã cúi đầu thú nhận đã phản bội cHương trong một thời khắc thiếu kiềm chế nhất.

Đã biết chuyện nhưng cái gật đầu ở tình cảnh bị thúc ép của Hương làm tim tôi như muốn vỡ vụn. Đau gì cho bằng trực tiếp nghe được lời thú nhận cô vợ mình đã ăn nằm với gã trai khác ngay trong nhà và sau lưng mình.

Theo lời Hương, cô ta bị đánh gục, bị thôi miên bởi ngoại hình đô con, cơ bắp săn chắc của hắn sau chầu nhậu. Lần đó tôi say bí tỷ và được dìu lên tầng hai. Vậy là khi tôi đang chẳng biết trời đất gì thì vợ tôi và tên sếp trực tiếp của mình lại giao ban ngay trong phòng tắm.

Từng lời thú nhận ràng mạch theo kiểu bị hoàn cảnh đưa đẩy nên mới thế của cô ta khiến tôi thực sự đau điếng. Nó giết chết những gì hai đứa đã có trong 3 năm qua. Thô bỉ hơn, cô ta còn trách khéo cHương đã không chịu tập thể hình như một phần khiến màn ăn vụng kia diễn ra.

Trước kia tôi hạnh phúc, mãn nguyện bao nhiêu thì giờ đây cảm giác ê chề, bất lực và tuyệt vọng xâm chiếm. Cảnh tượng cô ta ở bên hắn làm tôi phát điên, nó như một vết thương quá lớn chẳng bao giờ lành lại vậy.

Đêm tân hôn chuẩn bị hành động đến ‘rung giường’, vừa lúc nhập cuộc hăng hái, trên người vợ rơi ra thứ màu đen, tôi nhặt lên tay cầm xem mà kinh hồn khiếp vía

Đêm tân hôn chuẩn bị hành động đến ‘rung giường’, vừa lúc nhập cuộc hăng hái, trên người vợ rơi ra thứ màu đen, tôi nhặt lên tay cầm xem mà kinh hồn khiếp vía

Các bạn chắc sẽ không ngờ những gì mà tôi chứng kiến đâu nhỉ, chỉ vừa nhìn thấy, tôi đã bàng hoàng không tin vào mắt mình.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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