Vợ thủ thỉ xin phép ra ngoài sau khi vừa ‘ân ái’, đúng 1 tiếng sau, mẹ ruột tá hỏa gọi tôi đến điểm hẹn chứng kiến vợ đang cháy bỏng với người đàn ông khác

Quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi bị Hượng, vợ hiện tại của mình thu hút đặc biệt từ ngay lần đầu gặp mặt. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng có duyên, tính tình nhẹ nhàng và biết quan tâm đến người khác. Thời điểm đó tôi đã nghĩ mình nhất định phải lấy người phụ nữ này làm vợ. Đây có thể là sự run rủi của số phận. Cô ấy đơn giản là tất cả những gì tôi từng đề ra trước nay.

Trước giờ tôi vẫn luôn dành cho vợ sự yêu tLy tuyệt đối, sự chung thủy ngay cả trong suy nghĩ. Với tôi, vợ xinh đẹp và tuyệt vời hơn bất cứ cô gái xinh đẹp trẻ tuổi nào khác nhưng những gì tôi nhận lại từ cô ta quá phũ phàng, cay đắng.

Trong ngày sinh nhật lần thứ 24 của Ly, chúng tôi đã làm chuyện ấy. Lần đó cô ấy hoàn toàn chủ động. Nó diễn ra sau lời cầu hôn từ người đàn ông mà Ly đã đồng ý lấy làm chồng.

Tôi dùng hết mọi cách để chinh phục nàng thơ trong mộng và được cô ấy đáp lại. Sau này khi đã chính thức yêu nhau, Ly nói cũng để ý tôi ở lần gặp gỡ đó. Tôi hơn Ly 5 tuổi và có sự nghiệp ổn định.

Đám cưới của hai đứa diễn ra 6 tháng sau ngày hẹn hò đầu tiên. Chúng tôi đều không nghĩ nó diễn ra quá nhanh như nhiều người nhận xét bởi cả hai đã xác định sẽ thuộc về nhau được xây dựng từ một tình yêu nồng nàn.

Sau ngày kết hôn cuộc sống hôn nhân của tôi và Ly thực sự viên mãn. Kinh tế chắc, tâm đầu ý hợp, chúng tôi cũng thực sự thăng hoa trong “chuyện ấy”. Tôi tự hào vì luôn khiến cô ấy hài lòng mối khi lâm trận. Vợ thường xuyên tán thưởng, khích lệ bản lĩnh đàn ông của chồng. Tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi có được một người vợ như thế.

Thường ngày tôi vẫn đến cơ quan với cảm giác lâng lâng của một người hạnh phúc. Cho đến một ngày kia. Tôi nhớ không nhầm hôm đó là kỷ niệm 6 tháng ngày cưới của hai vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Vẫn như mọi lần, sau khi dùng bữa tối do cô ấy vào bếp, hai đứa lại trải qua màn yêu mùi mẫn. Chứng kiến sự mãn nguyện của vợ, tôi thực sự phấn khích. Ngay khi vừa hạ màn và vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc, vợ nói có hẹn với đám bạn độc thân ở cách nhà 3km. Khi tôi ngỏ ý muốn đưa vợ đi nhưng cô ấy từ chối với lý do muốn được tự nhiên. Vốn tin tưởng Ly tuyệt đối, tôi đồng ý ngay.

Đang nằm nhà chờ vợ về, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ ruột. Nói với giọng rất gấp, bà giục tôi chạy sang nhà hàng xóm cách đó chỉ một km để chứng kiến Ly đang ở với người đàn ông chưa vợ. Tôi choáng váng khi nghe những gì bà nói và không kịp phản ứng gì lao thật nhanh đến nơi để tìm hiểu thực hư sự việc.

Vừa đến nơi, tôi đã chứng kiến cảnh mẹ và Ly to tiếng qua lại ngay trên phố. Vừa trở về nhà, bà tuyên bố đang nắm trong tay đầy đủ bằng chứng về việc ngoại tình của vợ tôi. Nói rồi mẹ ném sấp ảnh xuống nhà. Hỡi ôi, trước mắt tôi là loạt ảnh Ly đến nhà gã hàng xóm trong nhiều ngày. Mẹ khẳng định đã theo dõi vợ tôi suốt 1 tuần qua và có được cuốn băng quay lén cảnh hai người bước vào phòng rồi ở trong đó suốt 1 tuần. Mẹ chỉ thẳng mặt Ly và nói “Xong hiệp một với con trai tôi, cô lại đến đó lên giường với nó. Cả phố đều biết chuyện”.

Trước những bằng chứng quá rõ ràng tôi có không muốn tin cũng chẳng thể được. Đúng là nhiều ngày qua vợ đều viện nhiều lý do để ra khỏi nhà vào khoảng 9h tối với sực mùi nước hoa. Nhân vật trong tấm ảnh và đoạn clip chính là cô ta. Đến đây tôi mới ngã ngửa về người vợ xinh đẹp ngoan hiền của mình. Thì ra cô ta cắm sừng tôi ngay khi hai đứa vừa thỏa mãn. Thật quá ghê sợ con người cô ta. Tôi sững sờ không dám tin những gì mắt thấy tai nghe về người phụ nữ mình vẫn tự hào. Cuộc hôn nhân dù đã tan vỡ nhưng nó vẫn để lại lòng tôi vết tLy chẳng thể xóa được.