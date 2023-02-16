Đang đợi động phòng cùng vợ đẹp, bỗng dưng nghe được âm thanh gợi cảm quen thuộc, tôi hoảng loạn trước thứ mình thấy trước mắt

Tâm sự 16/02/2023 23:40

Sau khi chia tay với cô bạn gái cũ không hợp ý mẹ, tôi kết hôn cùng với một cô gái khác. Tuy nhiên, trước khi đám cưới diễn ra, tôi đã có "đêm cuối" cùng người cũ.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đang mở một văn phòng luật, công việc khá tốt. Tôi quen và yêu Hằng trong suốt 2 năm. Chúng tôi quen nhau ở quán bar, Hằng là con nhà khá giả, thường xuyên lên đây tụ tập. Sau khi tốt nghiệp, Hằng cũng đi làm vài nơi nhưng do không "chịu được nhiệt" nên cũng xin nghỉ.

2 năm yêu Hằng, tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Nhưng khi tôi đưa Hằng về ra mắt gia đình, mẹ tôi kịch liệt phản đối. Mẹ tôi nói Hằng chỉ được cái mặt xinh chứ không được nước gì: không nghề nghiệp, lười biếng, vụng về, ăn nói lấc cấc...

Đang đợi động phòng cùng vợ đẹp, bỗng dưng nghe được âm thanh gợi cảm quen thuộc, tôi hoảng loạn trước thứ mình thấy trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian đó, tôi thực sự rất khó xử giữa bên tình và bên hiếu. Bên này thì mẹ tôi tuyệt thực. Bên kia thì Hằng đòi tự tử. Cuối cùng, tôi đành nghe lời mẹ, nói lời chia tay với Hằng. Điều đó khiến Hằng rất đau khổ.

 

Sau thời gian đấy, Hằng thường xuyên "khủng bố" tôi. Cô ấy gọi điện thoại, nhắn tin liên tục, lúc thì nói nhớ nhung, lúc thì nói căm hận, trách móc tôi. Tôi cũng đành nói những lời có cánh để tránh cô ấy làm việc dại dột. Tôi tưởng Hằng sẽ nguôi ngoai theo thời gian.

6 tháng sau đó, cô tôi giới thiệu để tôi quen biết với Ly- một cô gái làm văn phòng trẻ trung, xinh đẹp, tính cách lại hiền lành nên mẹ tôi ưng lắm. Sau vài lần gặp gỡ, tôi với Ly cũng hợp ý nên nhanh chóng đi đến kết hôn.

Biết tôi sắp lấy vợ, Hằng lại tìm đến tôi và muốn đêm cuối để chia tay, Trước vẻ nóng bỏng, lơi lả của Hằng, tôi cũng ngã lòng. Chúng tôi đã có một đêm chia tay điên cuồng trong khách sạn.

Rồi tôi yên tâm làm đám cưới với Ly. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc, vui mừng của hai gia đình. Nhìn vẻ xinh đẹp của vợ mới cưới, tôi cảm thấy thỏa mãn và có vẻ chờ mong đêm tân hôn để "động phòng" lần đầu với vợ trẻ.

 

Đêm tân hôn, tôi mệt nhoài sau một ngày phải liên tục đi xa, đón khách, mời rượu. Tôi nằm trên giường lim rim mắt, chờ Ly tắm gội. Khi đang nằm nghỉ thì tôi giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói lả lởi, nũng nịu đến "bủn rủn". Đáng sợ, giọng nói đó lại không phải của vợ tôi. Đó là giọng nói của Hằng, người tình cũ của tôi.

Mở mắt, tôi thấy Ly cầm điện thoại, đứng trước đầu giường với ánh mắt đầy căm phẫn. Sau giọng Hằng là giọng tôi phát ra từ điện thoại nghe rõ mồn một. Tôi không tiếc lời ca ngợi vẻ nóng bỏng, ngọt ngào của Hằng và sau đó chỉ còn là 1 chuỗi âm thanh ám muội.

Hóa ra, trong lần gặp gỡ "chia tay tình cũ", đầy nóng bỏng trước khi cưới Hằng đã ghi âm hết đoạn hội thoại của chúng tôi. Vào đúng đêm tân hôn thì Hằng gửi đoạn ghi âm đó cho Ly.

Đang đợi động phòng cùng vợ đẹp, bỗng dưng nghe được âm thanh gợi cảm quen thuộc, tôi hoảng loạn trước thứ mình thấy trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ đoạn ghi âm này, Hằng còn gửi cho Ly cả tá những hình ảnh giường chiếu, ảnh kỷ niệm lúc chúng tôi còn yêu nhau. Tôi không ngờ Hằng lại làm chuyện này để phá chuyện hôn nhân của tôi.

Vậy là ngay trong đêm tân hôn, Ly đã bỏ về nhà ngoại, dù tôi có cầu xin, van nài thế nào. Những hôm sau đó, Ly cương quyết đòi ly hôn vì cho rằng tôi không thật lòng yêu cô ấy.

Mấy hôm vừa rồi, tôi sang nhà ngoại xin đón Ly về và hứa cắt đứt liên lạc với Hằng. Tôi cũng nói rõ là vì lúc đó Hằng kích động, đòi tự tử nên tôi mới nói vậy. Nhưng vợ và gia đình vợ có vẻ không tin tôi. Họ cho rằng tôi đang lừa gạt họ. Giờ tôi phải làm gì đây mọi người ơi?

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