Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng đau, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Tâm sự 25/12/2025 23:25

Anh trai tôi từ trước đến nay chưa từng cãi lời bố mẹ. Nhưng lần này anh lại nhất quyết đòi cưới bạn gái, dù mẹ tôi không đồng ý. Sau đó 2 năm, hai người họ vẫn kiên trì không chịu chia tay. Hơn nữa, anh tôi thông báo Ly đã có thai, mẹ tôi đành xuôi theo con trai, không ngăn cản nữa.

Anh trai tôi là niềm tự hào của cả gia đình. Anh có ngoại hình ưu tú, lại tài giỏi, luôn nghe lời bố mẹ tôi. Vì thế, bố mẹ tôi rất kỳ vọng vào người vợ mà anh tôi chọn. Ngày anh đưa bạn gái về ra mắt gia đình, mẹ tôi vừa nhìn qua Ly thì đã không vừa lòng. Mẹ tôi chê chị nhìn ốm yếu không có sức sống, còn hỏi gặng anh tôi rằng có phải chị ấy có bệnh gì không?

Anh trai tôi từ trước đến nay chưa từng cãi lời bố mẹ. Nhưng lần này anh lại nhất quyết đòi cưới bạn gái, dù mẹ tôi không đồng ý. Sau đó 2 năm, hai người họ vẫn kiên trì không chịu chia tay. Hơn nữa, anh tôi thông báo Ly đã có thai, mẹ tôi đành xuôi theo con trai, không ngăn cản nữa.

Trước ngày tổ chức đám cưới, mẹ tôi gọi anh trai và chị dâu tương lai đến để hỏi han, sẵn tiện cùng cả nhà ăn một bữa cơm. Mẹ tôi vẫn không vừa lòng với cô con dâu tương lai này nhưng bà chẳng thể ngó lơ đứa cháu nội đang tượng hình kia. Nhưng khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì Ly bất ngờ ôm bụng ngã ra sàn đau đớn. Cả nhà hoảng sợ nghĩ chị bị động thai nên nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng đau, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim - Ảnh 1
Nhưng khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì Ly bất ngờ ôm bụng ngã ra sàn đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng kỳ lạ là anh trai tôi lại ngăn lại, anh nói không cần phải đến bệnh viện. Dù ai hỏi gì, anh ấy chỉ mím chặt môi, mắt dần đỏ lên. Mẹ tôi không để yên, bà kiên quyết đòi Ly phải đi đến viện khám ngay. Anh tôi tức giận cãi lời mẹ, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Ly thấy vậy thì đã thú thật chuyện tày đình giấu giếm gia đình tôi bấy lâu nay.

Hóa ra Ly phát hiện mình bị ung thư dạ dày, đã đến giai đoạn cuối, chuyện mang thai cũng là giả. Mẹ tôi nghe thế thì lên cơn đau tim, ngất lịm đi, phải nằm viện mấy ngày. Khi tỉnh dậy, bà vừa khóc vừa trách Ly, bà hỏi rằng vì sao biết bản thân không sống được bao lâu mà còn không chia tay với anh trai tôi? Ly chỉ khóc rồi nói xin lỗi, còn anh trai tôi thì sầm mặt bảo vệ bạn gái đến cùng.

Sau khi mẹ tôi xuất viện, anh trai cũng không về nhà mà ở bên chăm sóc bạn gái. Mẹ tôi như già đi mấy tuổi, vì anh trai tôi cũng đã hơn 30 tuổi, giờ thế này thì biết bao giờ anh mới có thể lấy vợ sinh con đây?

Vợ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp đỡ thì đã thấy một bóng người vụt chạy tới ôm lấy cô ấy

Vợ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp đỡ thì đã thấy một bóng người vụt chạy tới ôm lấy cô ấy

Tôi và Nhi lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Hai năm đầu, chúng tôi không quá mong ngóng con, nghĩ là cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng đến năm thứ ba rồi thứ tư vẫn chưa có con, lại nghe bố mẹ hai bên thúc giục, vợ chồng tôi càng căng thẳng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/12/2025), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/12/2025), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/12/2025), 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (26/12/2025), 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia

Bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc nức nở

Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc nức nở

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Mẹ chồng 'hụt' trăng trối muốn trao tài sản cho đứa cháu từng bị bà ruồng rẫy nhưng câu nói tuyệt tình của tôi khiến ai cũng sốc

Mẹ chồng 'hụt' trăng trối muốn trao tài sản cho đứa cháu từng bị bà ruồng rẫy nhưng câu nói tuyệt tình của tôi khiến ai cũng sốc

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Tôi và Tuấn lấy nhau đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con, tôi biết mẹ chồng đang trông ngóng lắm

Tôi và Tuấn lấy nhau đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con, tôi biết mẹ chồng đang trông ngóng lắm

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia

Bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia

Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc nức nở

Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc nức nở

Mẹ chồng 'hụt' trăng trối muốn trao tài sản cho đứa cháu từng bị bà ruồng rẫy nhưng câu nói tuyệt tình của tôi khiến ai cũng sốc

Mẹ chồng 'hụt' trăng trối muốn trao tài sản cho đứa cháu từng bị bà ruồng rẫy nhưng câu nói tuyệt tình của tôi khiến ai cũng sốc

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai

Tôi và Tuấn lấy nhau đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con, tôi biết mẹ chồng đang trông ngóng lắm

Tôi và Tuấn lấy nhau đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con, tôi biết mẹ chồng đang trông ngóng lắm

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp