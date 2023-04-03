Đang lúc 'ân ái' cảm xúc với nhau, tôi chợt tắt hết hứng khi nhìn thấy thứ nhạy cảm khó tin trên cơ thể người yêu

Tâm sự 03/04/2023 09:56

Chuẩn bị cho những giây phút gần gũi hơn. Nhưng khi quần áo của Quế được cởi ra, thấy thứ trên cơ thể của bạn gái ngoan hiền mà tôi sững người.

Tôi quen biết Quế qua một người bạn chung. Quế nhỏ hơn tôi 3 tuổi cũng đang làm việc cùng thành phố tôi đang sống. Khi gặp nhau lần đầu, tôi tin chắc Quế là mẫu bạn gái lý tưởng của tôi. Cô ấy ăn mặc đơn giản, trông rất hiền lành ngoan ngoãn.

Càng nói chuyện với nhau thì tôi càng thấy Quế rất hợp với mình. Cô ấy có mục tiêu công việc rõ ràng, thích đi đây đi đó. Sau khoảng 4 tháng tìm hiểu thì tôi tình cờ ghé qua căn phòng trọ của Quế đang sống. Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng chứng tỏ chủ nhân là người sống nề nếp tử tế.

Đang lúc 'ân ái' cảm xúc với nhau, tôi chợt tắt hết hứng khi nhìn thấy thứ nhạy cảm khó tin trên cơ thể người yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó chúng tôi có một buổi hẹn hò lãng mạn, cùng những nụ hôn và vài hành động thân mật khác. Nhưng vì thấy Quế ngại ngần nên tôi cũng không ép cô ấy. Quế nói với tôi cô ấy từng có quan hệ với bạn trai cũ. Cô ấy nghĩ đã yêu nhau thì chuyện gẫn gũi cũng là đương nhiên. Nhưng cô ấy muốn cho tình cảm của chúng tôi thêm thời gian.

Khi nghe Quế bày tỏ chân thành như thế thì tôi càng hiểu và thấy yêu thương người yêu hơn. Tôi quý sự thành thật của Quế, cũng tin rằng cô ấy sẽ không lừa dối tôi. Sau đó chúng tôi quen nhau thêm vài tháng, tôi càng chắc rằng Quế chính là mẫu phụ nữ lý tưởng để trở thành vợ. Cô ấy vừa có nét năng động trong công việc, ngoại hình ưa nhìn, tâm tính dễ thấu hiểu, mà còn giỏi việc nhà, nấu ăn ngon. Tôi nghĩ bây giờ tìm được người bạn gái ngoan hiền thế này không hề dễ.

Đang lúc 'ân ái' cảm xúc với nhau, tôi chợt tắt hết hứng khi nhìn thấy thứ nhạy cảm khó tin trên cơ thể người yêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm mừng ngày tôi được thăng chức, tôi vội ghé sang phòng trọ của Quế để ăn tối. Tối hôm đó chúng tôi ôm chặt lấy nhau, chuẩn bị cho những giây phút gần gũi hơn. Nhưng khi quần áo của Quế được cởi ra, thấy thứ trên cơ thể của bạn gái ngoan hiền mà tôi sững người. Đó là bộ nội y bằng ren xuyên thấu, hở hết những bộ phận nhạy cảm trên người cô ấy.

Tôi “tắt” hết cảm xúc, rồi im lặng mặc lại đồ cho người yêu. Quế thấy vậy thì tỏ ra thất vọng, nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng hiểu vì sao tôi như thế. Dù tôi biết Quê từng có người yêu nhưng trong ấn tượng của tôi cô ấy không thể mặc những bộ đồ như thế. Chúng tôi cãi nhau to.

Rõ ràng Quế không hề biết hôm đó tôi ghé qua, vậy chứng tỏ thường ngày cô ấy vẫn mặc những bộ đồ như thế. Chẳng phải chỉ những người đàn bà lẳng lơ mới thích mặc thế thôi sao? Nhưng Quế giận đỏ mặt cãi nhau với tôi, cô ấy cho rằng tôi quá cổ hủ và cố chấp. Cuối cùng Quế chỉ nói một câu: “Nếu anh cảm thấy em là người như thế, anh không chấp nhận được người yêu hay vợ anh mặc như thế thì thôi chia tay đi”.

Chuyện này cứ quẩn quanh trong đầu tôi, vì tôi vẫn còn thương Quế lắm. Tôi phải làm sao đây?

Phát hiện cô giúp việc cứ buồn nôn kì lạ, tôi lồng lộn đòi đuổi đi nhưng khi biết sự thật tôi bàng hoàng rời khỏi nhà

Phát hiện cô giúp việc cứ buồn nôn kì lạ, tôi lồng lộn đòi đuổi đi nhưng khi biết sự thật tôi bàng hoàng rời khỏi nhà

Sau khi tìm kiếm một thời gian thì tôi thuê được một cô giúp việc 25 tuổi tên Nhung. Cô gái này nhỏ tuổi hơn tôi nhưng quen việc từ nhỏ, làm việc nhanh nhẹn, trông cũng thật thà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 13 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường