Người chồng keo kiệt bỗng thay đổi không tiếc tiền mua quà cho con gái, tìm hiểu những món quà anh ta mua, tôi phát hiện bí mật ghê tởm của chồng

Tâm sự 03/04/2023 07:50

Nga sởn hết da gà khi phát hiện hành động kì quái này của người bạn đời sống cùng mình bao lâu nay.

Người ta nói đời phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nga nghĩ chắc mình là người phụ nữ thất bại lắm. Nga lấy chồng qua mai mốt, quen được nửa năm thì kết hôn. Cô kể ban đầu lúc quen nhau Quân theo đuổi cô ráo riết, cô muốn gì cũng mua tặng không tiếc tiền. Không chỉ rộng rãi tiền bạc với cô mà Quân còn biếu quà cho cha mẹ cô. Thấy tính tình Quân hiền lành, nhiệt tình, Nga lại gần 30 tuổi nên cô quyết định cưới sớm để nhanh chóng có con.

Ai ngờ, lấy nhau về mới lòi ra tính xấu, bản tính keo kiệt, gia trưởng của Quân dần lộ ra. Quân không chỉ tính toán tiền bạc cẩn thận khi đi làm mà trở về nhà cũng như thế với vợ. Nga ở nhà chăm con thì anh hay bóng gió cô không kiếm được tiền, tiêu xài hoang phí. Mỗi tháng anh đưa cho vợ 5 triệu để lo cho gia đình. Dù Nga có giải thích tiêu tiền vào đâu thì Quân cũng chẳng mấy tin. Anh cứ khăng khăng cô tiêu xài hoang phí nên chẳng có tháng nào dư dả.

Tệ hơn, Quân còn bắt vợ tiết kiệm điện, trời nóng thì không được mở máy điều hòa, trời tối cũng hạn chế mở đèn. Từ ngày lấy chồng, Nga chưa mua được bộ quần nào nào mới, đến cả giày dép sắp rách cũng không dám mua. Nga khóc ròng với cái tính tiết kiệm quá đáng của chồng mình.

Người chồng keo kiệt bỗng thay đổi không tiếc tiền mua quà cho con gái, tìm hiểu những món quà anh ta mua, tôi phát hiện bí mật ghê tởm của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, Quân còn là ông chồng ghen tuông quá đáng. Nga ở nhà chăm con cũng không yên với chồng. Những khi cô đi chợ, hay thậm chí chỉ đi đổ rác cũng khiến Quân nghi ngờ vợ ngoại tình. Cứ gọi điện không thấy vợ bắt máy là Quân chạy ngay về nhà để “bắt ghen” vợ. Nếu không phải vì con thì Nga nghĩ mình không thể sống nổi với người chồng thế này.

Nhưng giọt nước tràn ly, trong một lần chồng ghen tuông, Nga tức nước vỡ bờ đòi đi làm, không muốn ở nhà để chồng mắng ăn bám mãi. Thấy vợ như thế, Quân ngớ người im lặng. Sau đó anh đưa thêm tiền nói vợ muốn mua gì thì nói với anh. Nga cũng hiểu chuyện, nghĩ chồng mình không tới mức hết thuốc chữa nên thôi ý định ra ngoài đi làm.

Vài ngày sau, Nga thấy chồng mua cả chục con gấu bông về cho con. Anh nói đó giờ chẳng mấy khi mua quà cho con, nên giờ mua một thể. Nga nghe thế thì vui trong lòng, nghĩ là chồng mình đã nghĩ thông suốt rồi. Con gái của Nga đã 4 tuổi rồi nhưng chưa từng được bố mua cho món quà nào.

Người chồng keo kiệt bỗng thay đổi không tiếc tiền mua quà cho con gái, tìm hiểu những món quà anh ta mua, tôi phát hiện bí mật ghê tởm của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng hai tuần sau, chẳng biết con gái của Nga chơi thế nào mà một chú gấu bông bị rách bung cả gòn ra sàn. Nga thấy thế vừa tính mắng con nghịch quá nhưng cô chợt giật mình khi thấy con mình lấy từ trên con gấu bông một vật nhỏ màu đen. Cô liền cầm lấy xem thì phát hiện đó là một chiếc camera giấu kí được lắp bên trong mắt của gấu. Không chỉ một mà hàng chục con gấu bông chồng mang về đều có camera quan sát xem mẹ con Nga ở nhà mỗi ngày làm gì.

Nga sởn hết da gà khi phát hiện hành động kì quái này của người bạn đời sống cùng mình bao lâu nay. Rốt cuộc Quân nghĩ gì khi làm việc này, anh không tin tưởng vợ, còn muốn kiểm soát từng hành động của vợ mỗi ngày. Nga cứ tưởng chồng đã thay đổi sau lần cô đòi đi làm, chẳng ngờ anh vẫn vậy, thậm chí giờ còn quá đáng. Giờ cô phải làm sao đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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