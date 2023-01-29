Đang hí hửng chờ vào đêm tân hôn để 'vui vẻ' một trận ra hồn với vợ, tôi đứng tim ít lâu trước thông báo của cô ta

5 năm với bao thăng trầm, cuối cùng công ty của tôi cũng hoạt động ổn định, mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể. 35 tuổi nhưng tôi vẫn độc thân, bố mẹ tôi rất lo lắng. Bố mẹ nhiều lần gọi điện thậm chí ra tận nơi làm việc để giục tôi lấy vợ.

Tôi tên là Minh, tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố tìm kiếm cơ hội. Sau nhiều năm làm việc, nắm chức vụ cao ở một vài công ty, tôi mở công ty riêng chuyên cung cấp dịch vụ kế toán.

Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy. Tôi cảm thấy rằng kết hôn sớm đồng nghĩa với việc có con và phải gánh trên vai trách nhiệm với con cái. Nhiều người bạn của tôi đã bày tỏ họ hối hận vì đã kết hôn khi còn quá trẻ, thu nhập chưa ổn định, suy nghĩ chưa trưởng thành.

Tuy nhiên, tôi đã nói với bố mẹ kế hoạch của riêng mình. Kế hoạch của tôi là định cư ở thành phố, có sự nghiệp ổn định sau đó mới xem xét về vấn đề hôn nhân. Các bạn cùng lứa với tôi kết hôn rất sớm và hầu hết đã có 1-2 đứa con.

Tôi giờ đã có sự nghiệp ổn định, thu nhập cao, trong tương lai, vợ và các con tôi sẽ được sống cuộc sống sung túc. Vì vậy, khi các bạn cùng lứa đã có vợ con, tôi vẫn lang thang một mình trong thành phố.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đầu năm nay, tôi bắt đầu tìm kiếm một nửa của riêng mình. Tôi đi gặp những đối tượng qua lời giới thiệu của người thân và bạn bè nhưng chưa găp được người phù hợp.Sau đó, tôi gặp Ly- một cô gái cùng đi cùng máy bay trong một chuyến công tác. Cô ấy ngồi cạnh tôi và trông rất xinh đẹp với cặp kính gọng vàng.

Ban đầu, cô ấy không hề để ý gì đến tôi mà chỉ chăm chăm đọc cuốn sách cô ấy mang theo. Để làm quen, tôi mượn cuốn sách từ tay cô ấy. Chúng tôi liên lạc với nhau từ đó. Sau 1 thời gian trò chuyện, tôi ngỏ lời và hạnh phúc vô cùng khi được Ly nhận lời.

Ly kém tôi 7 tuổi, hiện đang làm việc ở một công ty truyền thông, xuất thân từ một gia đình khá giả. Ly khôn khéo, nhanh nhẹn, hoạt bát và có lối sống khá hiện đại. Chúng tôi yêu nhau nửa năm thì quyết định tổ chức đám cưới.

Ngày cưới, tôi và Ly nhận được nhiều lời chúc phúc của 2 bên gia đình. Ai cũng khen chúng tôi là một cặp trai tài, gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Đêm tân hôn mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đến.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ôm chầm lấy vợ, bắt đầu một màn dạo đầu nóng bỏng thì Ly bất ngờ đẩy tôi ra và cười lớn. Thấy vợ cư xử lạ, tôi buộc phải hỏi cô ấy tại sao thì cô ấy vui vẻ đưa tôi tờ giấy khám thai. Đọc tờ giấy khám, tôi ngỡ ngàng khi biết vợ tôi đã mang thai được 6 tuần!

Trong khi vợ tôi đang vui mừng, cười nói thì tôi thấy hoang mang cực độ. Tôi lẩm bẩm: “Em dễ mang thai vậy à?”.

Thú thật, chúng tôi yêu nhau nửa năm nhưng mới quan hệ đúng 1 lần vào ngày ăn hỏi của 2 đứa. Lần đấy, chúng tôi làm chuyện đó rất chóng vánh và tôi đã xuất tinh ngoài vì còn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và không muốn có con sớm đến vậy. Vậy mà đùng một cái vào đúng đêm tân hôn, cô ấy thông báo đã mang thai!

Trước khi đến với tôi, tôi biết vợ đã từng yêu, quan hệ với một vài người và tôi cũng vậy. Tôi không phàn nàn gì về chuyện này vì tôi và cô ấy đều có quá khứ nhưng vợ tôi có thai “dễ dàng” đến vậy, tôi thực sự cảm thấy băn khoăn và không biết đứa con đó có phải là của tôi không.

Tôi chưa dám nói gì với vợ vì chúng tôi mới cưới nhau được 1 tuần. Tôi sợ cô ấy bị tổn thương. Không biết tôi có nên trao đổi thẳng thắn tâm tư của mình với vợ hay cố đợi đến lúc cô ấy sinh đứa con ra?