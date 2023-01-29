Đang hí hửng chờ vào đêm tân hôn để 'vui vẻ' một trận ra hồn với vợ, tôi đứng tim ít lâu trước thông báo của cô ta

Tâm sự 29/01/2023 14:50

Ngày cưới, tôi và Ly nhận được nhiều lời chúc phúc của 2 bên gia đình. Ai cũng khen chúng tôi là một cặp trai tài, gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Đêm tân hôn mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đến.

Tôi tên là Minh, tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố tìm kiếm cơ hội. Sau nhiều năm làm việc, nắm chức vụ cao ở một vài công ty, tôi mở công ty riêng chuyên cung cấp dịch vụ kế toán.

5 năm với bao thăng trầm, cuối cùng công ty của tôi cũng hoạt động ổn định, mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể. 35 tuổi nhưng tôi vẫn độc thân, bố mẹ tôi rất lo lắng. Bố mẹ nhiều lần gọi điện thậm chí ra tận nơi làm việc để giục tôi lấy vợ. 

Tuy nhiên, tôi đã nói với bố mẹ kế hoạch của riêng mình. Kế hoạch của tôi là định cư ở thành phố, có sự nghiệp ổn định sau đó mới xem xét về vấn đề hôn nhân. Các bạn cùng lứa với tôi kết hôn rất sớm và hầu hết đã có 1-2 đứa con.

Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy. Tôi cảm thấy rằng kết hôn sớm đồng nghĩa với việc có con và phải gánh trên vai trách nhiệm với con cái. Nhiều người bạn của tôi đã bày tỏ họ hối hận vì đã kết hôn khi còn quá trẻ, thu nhập chưa ổn định, suy nghĩ chưa trưởng thành.

Tôi giờ đã có sự nghiệp ổn định, thu nhập cao, trong tương lai, vợ và các con tôi sẽ được sống cuộc sống sung túc. Vì vậy, khi các bạn cùng lứa đã có vợ con, tôi vẫn lang thang một mình trong thành phố.

 

Đang hí hửng chờ vào đêm tân hôn để 'vui vẻ' một trận ra hồn với vợ, tôi đứng tim ít lâu trước thông báo của cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ đầu năm nay, tôi bắt đầu tìm kiếm một nửa của riêng mình. Tôi đi gặp những đối tượng qua lời giới thiệu của người thân và bạn bè nhưng chưa găp được người phù hợp.Sau đó, tôi gặp Ly- một cô gái cùng đi cùng máy bay trong một chuyến công tác. Cô ấy ngồi cạnh tôi và trông rất xinh đẹp với cặp kính gọng vàng.

Ban đầu, cô ấy không hề để ý gì đến tôi mà chỉ chăm chăm đọc cuốn sách cô ấy mang theo. Để làm quen, tôi mượn cuốn sách từ tay cô ấy. Chúng tôi liên lạc với nhau từ đó. Sau 1 thời gian trò chuyện, tôi ngỏ lời và hạnh phúc vô cùng khi được Ly nhận lời.

Ly kém tôi 7 tuổi, hiện đang làm việc ở một công ty truyền thông, xuất thân từ một gia đình khá giả. Ly khôn khéo, nhanh nhẹn, hoạt bát và có lối sống khá hiện đại. Chúng tôi yêu nhau nửa năm thì quyết định tổ chức đám cưới.

Ngày cưới, tôi và Ly nhận được nhiều lời chúc phúc của 2 bên gia đình. Ai cũng khen chúng tôi là một cặp trai tài, gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Đêm tân hôn mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đến.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ôm chầm lấy vợ, bắt đầu một màn dạo đầu nóng bỏng thì Ly bất ngờ đẩy tôi ra và cười lớn. Thấy vợ cư xử lạ, tôi buộc phải hỏi cô ấy tại sao thì cô ấy vui vẻ đưa tôi tờ giấy khám thai. Đọc tờ giấy khám, tôi ngỡ ngàng khi biết vợ tôi đã mang thai được 6 tuần!

Trong khi vợ tôi đang vui mừng, cười nói thì tôi thấy hoang mang cực độ. Tôi lẩm bẩm: “Em dễ mang thai vậy à?”.

Thú thật, chúng tôi yêu nhau nửa năm nhưng mới quan hệ đúng 1 lần vào ngày ăn hỏi của 2 đứa. Lần đấy, chúng tôi làm chuyện đó rất chóng vánh và tôi đã xuất tinh ngoài vì còn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và không muốn có con sớm đến vậy. Vậy mà đùng một cái vào đúng đêm tân hôn, cô ấy thông báo đã mang thai!

Trước khi đến với tôi, tôi biết vợ đã từng yêu, quan hệ với một vài người và tôi cũng vậy. Tôi không phàn nàn gì về chuyện này vì tôi và cô ấy đều có quá khứ nhưng vợ tôi có thai “dễ dàng” đến vậy, tôi thực sự cảm thấy băn khoăn và không biết đứa con đó có phải là của tôi không.

Tôi chưa dám nói gì với vợ vì chúng tôi mới cưới nhau được 1 tuần. Tôi sợ cô ấy bị tổn thương. Không biết tôi có nên trao đổi thẳng thắn tâm tư của mình với vợ hay cố đợi đến lúc cô ấy sinh đứa con ra?

Rủ bạn về nhà tiệc tùng đến 1h sáng mới tàn tiệc, gọi vợ dậy dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được ngủ tiếp, sáng ra mở cửa bếp mà tái mét mặt

Rủ bạn về nhà tiệc tùng đến 1h sáng mới tàn tiệc, gọi vợ dậy dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được ngủ tiếp, sáng ra mở cửa bếp mà tái mét mặt

Đến 1h đêm thì tàn tiệc, bạn bè tôi về hết, tôi gọi vợ dậy dọn rửa. Cô ấy đang ngái ngủ bảo để sáng mai sẽ dọn, cả ngày nấu nướng đi chợ mệt mỏi, nửa đêm rồi trời lại rét. Tôi chẳng khắt khe gì đâu nhưng tính thích ngăn nắp, kể cả cốc nước uống xong cũng phải rửa ngay không được để phút nào. Đám bát đĩa này mà để đến sáng mai thì khủng khiếp lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống