Ân ái mặn nồng xong chàng làm 3 điều này, chúc mừng bạn có người chồng “vàng mười”

Muốn biết chồng có yêu vợ hay không, hãy xem anh ấy quan tâm chăm sóc bạn thế nào, không chỉ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà cả khi “lên giường”, đắm chìm trong men tình.

Tình yêu của đàn ông không phải là những lời nói lãng mạn sáo rỗng mà nó được thể hiện bằng hành động thực tế. Bởi vậy phụ nữ đừng bao giờ yêu bằng tai, hãy cảm nhận bằng mắt và bằng trái tim mình.

Nếu hỏi cánh chị em một trong những điều mà họ ghét nhất ở chồng sau khi quan hệ là gì, thì đó chính là anh ta lập tức quay lưng ngáy to hoặc ôm cứng lấy điện thoại. Lúc ấy phụ nữ sẽ có cảm giác như những ngọt ngào vừa xong chỉ là ảo giác, vì đàn ông muốn giải quyết dục vọng mà thôi.

Sau khi kết thúc màn ân ái nồng nàn, nếu người chồng không quên làm những việc này cho vợ thì xin chúc mừng, bởi bạn đang sở hữu một người đàn ông “vàng mười”!

Tủi thân, ấm ức, phụ nữ cho rằng mình chẳng khác gì công cụ tình dục của chồng, khi cần thì anh ta ngọt ngào, xong việc anh ta lại đá sang một bên đầy lạnh nhạt. Đã đạt được mục đích, chẳng việc gì anh ta phải tiếp tục diễn kịch bày tỏ tình cảm. Thậm chí vài lời nói chuyện trò với vợ cũng khiến anh ta thấy mệt mỏi, mất kiên nhẫn.

Ngược lại, một người chồng yêu thương vợ thật lòng thì khác. Khoảng thời gian buổi tối về nhà là lúc anh ấy trân trọng sau một ngày dài xa vợ. Ngoài chuyện ân ái thì anh ấy còn muốn chia sẻ với vợ tất cả những việc xảy ra trong ngày và cũng muốn vợ giãi bày với mình. Qua những cuộc trò chuyện như vậy, tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó khăng khít.

2. Mặc đồ giúp vợ, tắm cùng nhau

Tất nhiên ai cũng có thể sửa soạn cho bản thân, vệ sinh cá nhân nhưng hành động lấy quần áo, mặc đồ giúp vợ cho thấy người chồng ấy cực kỳ săn sóc, nâng niu người phụ nữ của mình. Anh hãy luôn chủ động làm mà không cần vợ phải mè nheo đòi hỏi.

Việc tắm chung chính là sự lãng mạn đầy ấm áp và bình yên sau màn ân ái. Làm sạch mồ hôi, gột rửa mệt mỏi, vợ chồng làm gì cũng có nhau. Việc làm ấy thể hiện một điều anh rất yêu vợ, không muốn để cô phải tủi thân lẻ loi. Điều anh muốn là quan tâm chăm sóc vợ chứ không phải chỉ để giải quyết dục vọng, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ.

Có thể anh chồng không hay nói những lời ngọt ngào nhưng chính việc làm tỉ mỉ này thể hiện rõ đó là một người đàn ông vô cùng chu đáo, tinh tế. Bạn thực sự may mắn vì đã sở hữu được một ông chồng vàng mười không phải ai cũng có được. Hãy biết trân trọng và gìn giữ cuộc hôn nhân đẹp đẽ ấy nhé!

Chuyện nhỏ nhặt anh ấy đã chiều vợ đến thế, trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn cô vợ đó cũng chẳng cần phải nhọc nhằn... - Ảnh minh họa: Internet

3. Chuẩn bị đồ ăn đêm cho vợ

Sao cuộc ân ái nóng bỏng và thời gian cũng đã khuya, chắc chắn ai cũng mệt mỏi, chỉ muốn vùi mình vào chăn ngủ say. Thế nhưng nếu bạn đói và muốn ăn khuya còn anh ấy thì không ngần ngại vào bếp, điều đó chứng tỏ bạn vô cùng may mắn vì có một người chồng yêu thương nâng niu, không nề hà việc gì vì vợ, chỉ muốn vợ được vui vẻ, hạnh phúc.

Chuyện nhỏ nhặt anh ấy đã chiều vợ đến thế, trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn cô vợ đó cũng chẳng cần phải nhọc nhằn lo toan vì luôn có một bờ vai vững chãi để nương tựa. Người ta thường nói phụ nữ lấy đúng người thì không cần phải trưởng thành, có lẽ là phù hợp trong trường hợp này.