Ngày cưới nhau, bố mẹ hai bên mừng lắm vì thực ra đôi bên đều rất ưng ý tính cách của hai đứa. Bố mẹ anh hiền lành, chất phác. Bố mẹ tôi cũng rất ưng ý chàng rể tương lai. Bố mẹ có một mảnh đất nhỏ, bán đi chia cho mấy chị em nên tôi có được một chút ít. Thời gian đó, tôi với anh cố gắng tích cóp rồi đầu tư đất cát chung với bạn bè nên có thêm tiền lời.

Tôi và chồng yêu nhau 2 năm thì tính chuyện kết hôn. Thời gian yêu đương, hai đứa thực sự khó khăn. Gia đình không khá giả gì nên hai đứa phải tự lực gồng gánh nhiều. Tôi và anh hứa hẹn sau này hai đứa sẽ nỗ lực đi làm, chăm chỉ để có tiền lo cho con cái.

Từ đó, chúng tôi càng chăm chỉ cày cuốc để có thu nhập tốt, mang lại cho con cái những gì tốt nhất. Anh hứa hẹn với tôi đủ điều, rằng anh sẽ cố gắng để được thăng chức, tăng lương, khiến tôi phải tự hào. Tôi tin tưởng anh vì anh là người có ngoại hình lại có tài ăn nói.

Có lẽ, sau khi kết hôn lộc đến, công việc của anh và tôi đều thuận lợi. Tiền đầu tư cùng với bạn cũng lên đáng kể. Cả hai vui mừng vì cuối cùng cũng có được chút của cải để dành. Tôi bàn với anh mua căn hộ chung cư nhỏ để vợ chồng đỡ vất vả đi thuê nhà. Lúc đó, tôi cũng mang bầu rồi sinh em bé. Con cái được sống trong ngôi nhà của riêng mình thay vì đi thuê chật chội khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Hơn 2 năm sau đó, công việc của anh phát triển tốt. Anh thực sự đã được thăng chức như ý nguyện, lương cũng tăng cao. Vợ chồng bắt đầu cuộc sống an nhàn được hơn 2 năm thì một chuyện đau lòng đã xảy ra. Có lẽ là chuyện đau lòng với tôi không phải với anh.

Anh bận rộn công việc tối ngày, mai đi công tác, nay đi họp hành. Tôi cũng vì thông cảm cho công việc của chồng lại mong anh thăng tiến nên rất cố gắng để anh có thời gian. Tôi chưa từng ý kiến hay khó chịu về những chuyến công tác đột xuất của chồng. Có lần lên kế hoạch đi du lịch cả nhà cùng chồng và bạn bè nhưng rồi anh phải đi công tác đột xuất, tôi cũng ngậm ngùi cùng con đi.

Lần ấy, tôi đặt vé máy bay cho cả nhà đi chơi với hội bạn thân, chồng cũng đã đồng ý. Nhưng đùng một cái anh nói công ty giao việc, anh phải đi công tác gấp. Tôi buồn lắm nhưng không nói ra, hi vọng chồng không bị ảnh hưởng. Tôi nói vẫn đi chơi cùng bạn bè nhưng lại âm thầm làm một việc, đặt vé máy bay để đi công tác cùng chồng. Tôi và anh chỉ bay lệch giờ nhau hai tiếng. Anh đâu hay tôi đã lên mọi kế hoạch để khiến anh bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Khi vừa đến sân bay nơi chồng đi công tác, tôi và con đã ngồi ở gần đó để đợi anh. Đúng giờ máy bay của anh hạ cánh, tôi đã hí hửng định chạy tới ôm lấy chồng. Nhưng vừa bước tới gần thì tôi thấy một cô gái xinh đẹp bước tới. Hai người họ thấy nhau như “cá gặp nước”, lao vào ôm chầm lấy rồi hôn hít trước mặt tôi. Mặt tôi tái xanh, chân tay run rẩy. Tôi đang bế con đợi anh còn anh thì ôm ấp người tình.

Tôi vội chụp bức ảnh để làm bằng chứng, để anh khỏi chối cãi. Hai mẹ con vội thuê khách sạn ngủ lại để hôm sau về sớm. Tưởng sẽ có một chuyến du lịch bất ngờ dành cho chồng, ai ngờ lại là ngày đen tối kết thúc cuộc hôn nhân.

Tối đó tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều. Tôi hỏi anh có đi công tác thật không. Anh vẫn khăng khăng và còn trách tôi đa nghi, không tin tưởng chồng. Anh nói vợ chồng phải tin nhau nếu không sẽ khó sống. Nghe câu anh nói, tôi giận quá gửi bức ảnh anh ôm hôn cô gái kia cho anh bẽ mặt.

Anh vội gọi cho tôi giải thích nọ chai nhưng còn gì để phải giải thích. Anh nói tôi thuê người theo dõi anh mà đâu hay tôi và con đang ở rất gần anh ta. Ngay ngày hôm sau, tôi với con về nhà. Tối đó anh cũng vội bay về và thú nhận về mối quan hệ bất chính gần 1 năm nay của mình. Anh bảo đó chỉ là mối quan hệ vui chơi qua đường còn anh luôn yêu vợ thương con. Yêu vợ nhưng lại yêu được một người đàn bà khác, ăn ngủ với người ta, nói dối vợ để đi chơi với nhân tình thì đó là thứ tình yêu gì? Tôi đã quá hiểu sự tham lam của những kẻ đàn ông lăng nhăng.

Tôi nói với anh ta về kế hoạch của mình và sự đau đớn tột cùng của tôi khi hai mẹ con chứng kiến tất cả mọi điều xấu xa anh đã gây ra. Tôi đã viết sẵn đơn ly hôn, chỉ cần anh ta kí là mọi việc sẽ chấm dứt. Cú sốc này tôi không thể nào chịu đựng được.Tại sao khi khó khăn anh hứa hẹn đủ thứ? Khi có của cải, chức tước rồi thì anh ngoại tình? Không lẽ đàn ông các anh có chút tiền bạc thì quên đi ân tình, người vợ tào khang, có chút chức tước thì nghĩ đến chuyện gái này gái nọ nhưng vẫn muốn có vợ cung phụng, yêu thương mình? Vậy thì đàn bà chúng tôi không làm được…