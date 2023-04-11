Ả nhân tình của chồng tôi gọi điện với thái độ thách thức giữa đêm, tôi đến nơi không ầm ĩ mà chỉ lặng lẽ làm điều này khiến cả hai ê chề

Cuộc hôn nhân của chị đã trải qua 10 năm ròng rã. Buồn vui, cay đắng vợ chồng chị đều nếm trải đủ. Sau khi cưới nhau, công việc của anh phất lên, được cấp trên trọng dụng và thăng chức. Thấy công việc của chồng khá vất vả, chị đành bỏ hết công việc của mình, lùi về sau một bước làm hậu phương vững chắc cho anh.

Một hôm, anh nói có chuyến đi công tác ở tỉnh, 2 tuần mới về. Vì là công việc nên chị ủng hộ anh hết mình. Chị tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi.

Cảm kích trước tấm lòng của chị, anh yêu thương và quan tâm vợ nhiều hơn. Không giống những người đàn ông khác, tan làm là anh về nhà ngay với vợ con, không lê la hàng quán hay nhậu nhẹt bê tha. Chị cũng thầm vui mừng vì có người chồng biết lo nghĩ và biết rằng quyết định ở nhà nội trợ của mình không hề sai.



Chị bàng hoàng khi nghe tin chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, dỗ con ngủ xong, chị về phòng trằn trọc mãi không ngủ được. Chị nhấc điện thoại lên gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Chị thầm nghĩ chắc công việc nhiều quá, anh mệt nên ngủ quên. Vừa chợp mắt được một chút, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Thấy tên anh, chị liền bắt máy.

- Sao hồi nãy em gọi anh không bắt máy?

- Chị gọi cho anh ấy có chuyện gì?

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ lạ. Sững người vài giây, chị lên tiếng.

- Cô là ai? Sao lại bắt máy của chồng tôi?

Cô ta lên giọng thách thức.

- Anh ấy ngủ rồi. Chị muốn biết tôi là ai thì hãy đến địa chỉ này và lên căn phòng số 101.

Nói xong cô ta cúp máy. Đầu óc chị trống rỗng, không phải anh đang đi công tác sao? Chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chị tức tốc lao xuống giường, lấy xe và chạy đến nơi người đàn bà kia nói.

Mặc cho sự ngăn cản của bảo vệ và nhân viên, chị xông thẳng vào trong tìm đến căn phòng đó. Chị đập cửa, la hét một hồi lâu mới có người ra mở cửa. Một người đàn bà mặc chiếc đầm mỏng tang đứng dựa vào cửa, mặt hếch lên.

Tới rồi hả? Chị cũng nhanh quá đó chứ.

Nhìn thấy chồng nằm trên giường không mảnh vải che thân- Ảnh minh họa: Internet

Chị tức tối gạt ả sang một bên rồi đi thẳng vào trong. Nhìn thấy chồng nằm trên giường không mảnh vải che thân, chị tức giận gọi anh dậy. Hốt hoảng khi thấy vợ, anh liền vớ lấy chiếc mền che ngang.

- Sao em lại ở đây?

Ả nhân tình lên tiếng.

- Là em gọi chị ấy đến đó. Đã đến lúc nên cho chị ấy biết mối quan hệ của chúng ta rồi.

- Em điên rồi hả?

Trách nhân tình xong, anh quay ngoắt sang chị ăn năn hối lỗi.

- Có chuyện gì về nhà nói. Anh sẽ giải thích hết tất cả mọi chuyện.

Chị cười lạnh, lao đến túm tóc ả nhân tình đẩy cô ta ngã vào người anh rồi dùng điện thoại chụp lại.

- Tuy tôi là chỉ là bà nội trợ nhưng không dễ ăn hiếp như mấy người nghĩ đâu. Ngày mai, tấm hình này sẽ gửi đến công ty rồi cả trên mạng nữa. Hãy chờ đó đi.

Nói xong, chị bình thản rời đi mặc hai người kia ngơ ngác.

Nói là làm, ngày hôm sau, chị tung hình ảnh của cả hai lên mạng. Không lâu sau, anh bị mất chức. Và rồi cả hai chia tay nhau. Chị đâm đơn ly hôn và đưa con ra sống riêng.