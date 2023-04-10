Cũng tại vợ chồng tôi không hợp nhau, mỗi người mỗi ý. Nguyên nhân là do vợ chồng không cùng đẳng cấp. Trước sinh nở, vợ tôi vẫn đi làm văn phòng. Nhưng sau sinh do bé nhà tôi đau ốm liên miên nên em phải xin nghỉ việc ở nhà chăm con, chính thức ăn bám chồng suốt mấy năm nay.

Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã chung sống với nhau được 5 năm. Hai đứa cũng có với nhau một cô công chúa xinh xắn và đáng yêu. Song chỉ tội, cuộc sống hôn nhân những năm gần đây của 2 chúng tôi càng ngày càng tẻ nhạt và nhàm chán.

Chính bởi thế, tình cảm giữa 2 vợ chồng tôi mấy năm nay càng nhạt hơn nước ốc và xa cách nhau. Mỗi khi về nhà, chúng tôi cũng không chia sẻ được với nhau. Cô ấy thì bận con cái, việc nhà cho đến lúc đi ngủ trong khi tôi ôm điện thoại, máy tính kè kè suốt ngày.

Còn tôi là dân sale nên có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Vừa đẹp trai lại dẻo miệng nên cũng được nhiều em xinh tươi tán tỉnh. Là đàn ông, chẳng mất gì nên tôi cũng tán lại. Vì thế nhiều lúc dù chẳng muốn lăng nhăng nhưng tôi cũng có cô nọ cô kia.

3 năm trước tôi có cặp với một em khách hàng ở công ty đối tác. Chúng tôi qua lại với nhau thường xuyên. Tất nhiên tôi giỏi giấu vụng đến đâu cũng có ngày bị vợ phát hiện. Ấy vậy mà em chẳng làm ầm lên đánh ghen như những phụ nữ khác. Thậm chí em còn làm ngơ khiến tôi đắc chí lắm. Mỗi tháng, điều vợ tôi quan tâm nhất chỉ là chuyện tiền nong nộp về có đủ không. Còn lại thì tuyệt nhiên không nói gần nói xa gì.

Có nhiều lúc tôi thấy thương hại vợ nhiều hơn là thương yêu. Tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này nên sau gần 3 năm giấu vụng với bồ, tôi quyết định chìa đơn ly hôn.

Ngày thấy chồng đưa đơn ly hôn, vợ tôi chẳng hề bất ngờ mà ký roẹt không chút đắn đo. Song đến lúc thảo luận phân chia tài sản, tôi mới ngã ngửa biết mình bị cô ấy lừa.

Ảnh minh họa: Internet

Sổ đỏ 2 mảnh đất vợ chồng mua những năm trước bằng tiền tôi đi làm được nhưng mang tên vợ đã bị cô ấy bán đi từ bao giờ. Đã vậy, tiền vàng tích cóp (mỗi tháng cô ấy mua 2 chỉ vàng để trong tủ) giờ cũng không cánh mà bay. Tôi cứ chủ quan nghĩ vợ hiền như đất chẳng bao giờ biết các mánh khóe “biển thủ” tài sản, của cải nên tin tưởng giao phó. Nào ngờ giờ nhận quả đắng, tiếc buốt ruột gan.

Đã vậy khi ra tòa tôi càng sốc hơn. Cô ấy còn quay được cả những clip, ảnh tôi và bồ cặp kè nhiều lần để không cho tôi được giành quyền nuôi con và mất trắng tài sanr. Tới lúc này, cô ấy mới lộ bộ mặt thật thâm hiểm của mình:

“Đây chỉ là cái giá đắt anh phải trả vì đã phản bội vợ con thôi. Đời này công bằng lắm”.

Hóa ra suốt mấy năm nay tôi ở cùng người đàn bà rắn độc mà không nhận ra. Giờ đã mất cả chì lẫn chài và bị chơi 1 vố đau này tôi mới thấy không thể coi thường vợ được. Cô ấy đúng là cao tay quá.

Biết được điều này, bồ của tôi cũng choáng váng lắm. Nhưng tôi bảo, thôi coi như bố thí cho vợ cũ để nuôi con. Bởi sau lần sinh con, cô ấy cũng bị lạc nội mạc tử cung phải cắt 2 bên buồng trứng nên không thể có con. Chỉ cần tôi tập trung kiếm tiền thì dần dần cũng để ra được.

Nhưng bồ của tôi cứ bảo, cắt 2 buồng trứng thì không thể có con tự nhiên thôi chứ vẫn thụ tinh ống nghiệm được nên không có gì phải thương hại, cứ đòi được đồng nào tốt đồng ấy. Mọi người cho tôi hỏi, vợ cũ cắt 2 bên buồng trứng như thế liệu có con được không?

Cắt 2 bên buồng trứng có con được không?

Cắt bỏ 2 bên buồng trứng thì người phụ nữ sẽ không thể sản xuất được noãn bào và mất khả năng thụ thai tự nhiên. Khi đó, chị em đừng suy sụp tinh thần vì hoàn toàn có thể có thai thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, bằng cách xin noãn từ một người phụ nữ khác. Do đó, cắt cả 2 bên buồng trứng tuy không tự thụ thai tự nhiên thành công nhưng vẫn có thể mang thai và có con nhờ các kỹ thuật hỗ trợ khác.

Như vậy, nếu như vì một lý do nào đó mà phụ nữ phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng hoặc thậm chí cả 2 bên thì cũng không nên quá lo lắng. Trường hợp cắt bỏ 1 bên thì cơ hội có thai là 50%, còn trường hợp cắt cả 2 bên phụ nữ vẫn có thể có con nhờ thụ tinh ống nghiệm với noãn đi xin và tinh trùng của người chồng.