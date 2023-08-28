6 nét tính cách “nóng bỏng” của phụ nữ hấp dẫn, dù ở bất cứ đâu luôn là tâm điểm trong mắt đàn ông

Tâm sự 28/08/2023 00:00

Phụ nữ dịu dàng là hình mẫu đa số đàn ông say mê. Đàn ông luôn thích kiểu phụ nữ nhẹ nhàng, ân cần, giữ bản năng nguyên sơ của phái yếu.

Dịu dàng

Phụ nữ dịu dàng là hình mẫu đa số đàn ông say mê. Đàn ông luôn thích kiểu phụ nữ nhẹ nhàng, ân cần, giữ bản năng nguyên sơ của phái yếu.

Thế nào là một người phụ nữ dịu dàng? Sự dịu dàng toát ra từ trong tâm thế bình thản, làm gì cũng từ tốn nhưng dứt khoát, bản lĩnh. Sự dịu dàng có thể chữa lành những vết thương của bất kì ai nhanh chóng. Sự dịu dàng như một loại năng lực kì diệu của phụ nữ, khiến đàn ông ở độ tuổi nào cũng say mê.

Nét dịu dàng của phụ nữ thể hiện ở nhiều mặt. Có người dịu dàng trong dung mạo, có người dịu dàng trong công việc, có người dịu dàng trong từng lời nói, hành động ân cần. Sự dịu dàng ở phụ nữ còn là khả năng lắng nghe, thấu hiểu khi nói chuyện với người khác.

6 nét tính cách “nóng bỏng” của phụ nữ hấp dẫn, dù ở bất cứ đâu luôn là tâm điểm trong mắt đàn ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dáng chuẩn

Thực tế, con người đều là động vật thị giác, chuộng cái đẹp, ưu ái cho vẻ bề ngoài. Vì những gì đẹp mắt đều cho người ta mong muốn có được, dù là đàn ông hay phụ nữ. Đối với đồ vật, đồ đẹp luôn đắt giá và mau chóng hết hàng. Đối với con người, phụ nữ đẹp trong tư thế, dáng vẻ, tâm thế luôn có khí chất nổi bật.

Phụ nữ có dung mạo đẹp phải được chăm chút, giữ gìn. Phụ nữ có tâm hồn đẹp phải rèn luyện tính khí, giữ những thói quen lành mạnh. Dù là hình thể hay tính khí đều cần thời gian rèn giũa, nỗ lực phấn đấu. Đằng sau một vóc dáng chuẩn, một tâm hồn đẹp là nhiều nghị lực, can đảm.

Ăn nói tao nhã

Những người đàn bà thu hút thường có cách nói chuyện tao nhã được đàn ông tôn trọng. Người phụ nữ có cách ăn nói, cư xử lịch thiệp, thanh tao chứng tỏ cô ấy có cốt cách nội hàm. Có hiểu biết, tìm tòi, học hỏi, đọc sách nhiều, phụ nữ mới có khả năng thấu hiểu, ứng phó văn minh, thể hiện sự thanh thuần riêng biệt. Đây quả thật là kiểu phụ nữ đàn ông thích theo đuổi nhất.

6 nét tính cách “nóng bỏng” của phụ nữ hấp dẫn, dù ở bất cứ đâu luôn là tâm điểm trong mắt đàn ông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngây thơ và sôi nổi

Nhiều người đàn ông say mê những cô nàng trẻ trung đôi mươi. Vì đây là kiểu phụ nữ dồi dào sức sống, cho người đối diện cảm giác sống động sôi nổi nhưng cũng ngây thơ, hồn nhiên. Đàn ông thích kiểu phụ nữ này vì nét đẹp rực rỡ, tươi mới của họ. Có điều gì rực rỡ, mới mẻ mà không khiến người ta xao động đâu?

Suy nghĩ nhanh nhạy

Người đàn bà hấp dẫn có đầu óc nhanh nhạy luôn giữ vị trí không thể thay đổi trong lòng của đàn ông. Phụ nữ có đầu óc luôn có sức thu hút đặc biệt. Họ có sự quyến rũ từ khí chất, tài năng.

Kiên trì và bình tĩnh

Người phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất khi làm gì, trong tình huống nào cũng đều giữ được sự kiên trì, bình tĩnh. Kiểu phụ nữ này cho đàn ông cảm giác thực tế, vì họ biết bản thân đang làm gì, tập trung vào điều gì. Đàn ông đánh giá cao những người phụ nữ có sức mạnh và độc lập vững  vàng. Đàn ông thấy rằng đây là người phụ nữ xứng đáng để anh ta bảo vệ, cũng là người có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực bên cạnh.

Sếp nhờ đi đón vợ ở viện sản, tôi tê tái khi nhìn người phụ nữ đang ôm bụng bầu, nhưng câu nói sau đó khiến tôi sửng sốt

Sếp nhờ đi đón vợ ở viện sản, tôi tê tái khi nhìn người phụ nữ đang ôm bụng bầu, nhưng câu nói sau đó khiến tôi sửng sốt

Nói vậy cho oai, chứ càng thân tôi lại càng được trọng dụng cũng nên. Song tôi lại nghĩ, mới đầu cần giữ khoảng cách. Mình tỏ ra thanh cao 1 chút, lấy được lòng tin tuyệt đối của sếp và người nhà rồi tính tiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ yêu hôn nhân ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm