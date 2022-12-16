3h sáng, vợ bỗng nhiên bật dậy rồi ‘hành sự’ giữa đêm, chồng không ngờ nhận cái kết đắng

Tâm sự 16/12/2022 16:59

Mới cưới hơn 1 tháng nên vợ chồng chúng tôi còn sung sức lắm, thậm chí 1 đêm mấy hiệp đến mệt nhoài. Dĩ nhiên, không phải lúc nào tôi cũng đồng ý vợ nhưng lần này thì...

“Chồng à,... Vợ...

Mới cưới nhau được gần tháng nên vợ chồng Thảo tình cảm lắm. Lúc nào annh cũng dẫn vợ đi chơi, mua đủ thứ quà cáp cho vợ. Thảo bảo: Vợ mình không chiều thì chiều ai?

Được ông chồng tâm lý, lại yêu vợ như thế Thảo hạnh phúc lắm. Cứ đi café với đám bạn kiểu gì cả buổi hôm đó Thảo đều khoe chồng tốt thế này thế kia. Ai nhìn Thảo cũng mừng cho cô và lo ngại rằng Thảo “nghiện” chồng nặng rồi. Lúc nào cũng thấy chồng chồng như fan cuồng không bằng vậy.

Tối chủ nhật cuối tuần vợ chồng Hữu rủ nhau đi xem phim, rồi lại lượn lờ lên bờ Hồ hóng gió. Mới yêu nhau được 4 tháng là kết hôn luôn, giờ không ai nghĩ Hữu và Thảo lại hạnh phúc đến vậy. Bình thường Hữu cộc cằn, khó gần là thế ấy vậy lấy vợ về mát tính đi hẳn. Lại còn cái khoản thương vợ, bênh vợ thì không ai bằng.

Tối đi chơi về, Hữu giục vợ đi ngủ sớm mai thứ 2 phải đi làm rồi. Thảo gật đầu tắt điện ra nũng nịu ve vãn chồng. Thấy vợ có ý muốn làm “chuyện ấy”, Hữu cười véo má vợ trách yêu.

3h sáng, vợ bỗng nhiên bật dậy rồi ‘hành sự’ giữa đêm, chồng không ngờ nhận cái kết đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Vợ ghê thế? Ngày trước yêu, hôn thôi cũng kêu không được. Bắt chồng đợi đến khi cưới về mới cho… Vậy mà bây giờ táo bạo thế. Mà hình như từ ngày cưới đến giờ vợ toàn gạ chồng làm chuyện này thì phải. Bây giờ chồng mới biết vợ không chỉ “nghiện chồng” mà còn nghiện cả “chuyện ấy” đó nha.

- Ơ… Ngày xưa yêu thì vợ phải giả nai chứ? Chưa chi đã bộc lộ bản chất sớm chồng chạy mất dép thì sao ? Mà vợ nghiện thì đã sao, chồng không thích vợ cho chồng ăn chay cả tháng.

- Đùa vợ tý thôi mà đã giận rồi. Chồng nào lại không thích vợ hứng khởi trong chuyện đấy chứ. Để chồng chuộc lỗi với vợ nhé.

Hữu vội ôm hôn, quờ quạng vợ, Thảo nhanh chóng nhập cuộc theo chồng. Cuộc vui của 2 vợ chồng diễn ra cả tiếng đồng hồ và cuối cùng Hữu là người xin tạm dừng cuộc chơi ở đây. Anh buông vợ ra thở hổn hển, nhưng không quên khen vợ một câu.

 

Ôm vợ ngủ luôn không nói gì nữa. Nhìn chồng mệt phờ nhưng vẫn vui Thảo thích lắm. Cô biết chồng cô thế nào mà. Cứ áp dụng cái chiêu bài này thì cả đời lão chồng đẹp trai của cô cũng không có khả năng đi gái. Trước khi lấy chồng, cô đã được hội các bà mẹ bỉm sữa bổ túc cho 1 kho bí kíp giữ chồng ngay từ khi cưới rồi.

3h sáng, vợ bỗng nhiên bật dậy rồi ‘hành sự’ giữa đêm, chồng không ngờ nhận cái kết đắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nằm gọn trong vòng tay chồng, Thảo ngủ ngon lành. Đang ngủ bỗng dưng cô mê chồng mình bị cô hot girl nào tán tỉnh, Thảo toát mồ hôi giật mình bật dậy nhìn đồng hồ. 3h sáng, cô đã tỉnh ngủ bởi ác mộng ghê sợ kia rồi. Lẽ nào đó là điểm báo của cô về tương lai sau này. Nằm ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang nhìn chồng, Thảo vẫn ngủ ngon không biết gì.

Càng nhìn Thảo càng thấy chồng mình đẹp trai lạ thường. Không được cô phải gọi chồng dậy làm chuyện này ngay lập tức.

 

Nháy mắt chồng, Thảo lao đến vồ vập chồng luôn. Tiếp chiêu của vợ lần 2 mà Hữu hoảng. Thảo cứ bắt Thảo làm tới làm lui đến cả tiếng đồng hồ không chịu tha. Mệt quá Hữu buông vợ ra thở hổn hển, chân tay bủn rủn ngất luôn tại trận.

Quay sang trách chồng dở cuộc vui, Thảo hốt hoảng thấy chồng bất động. Vội vàng dậy bật điện lay chồng mãi Thảo không tỉnh. Thảo vội đi lấy thuốc và cốc nước lạnh cho chồng uống. Vừa uống được ngụm nước thì Hữu mở mắt nhìn vợ chân tay bủn rủn kêu than.

 

Sáng sớm hôm sau Thảo vội đi mua cháo về cho chồng ăn lại sức. Mặt mũi Hữu vẫn tái nhợt và khá yếu. Hôm đó Hữu phải gọi điện xin cơ quan cho nghỉ 2 ngày ở nhà lấy lại sức.

Đến tối Hữu vẫn run hết chân tay. Thảo đề nghị xuống đất ngủ để tránh tình trạng như hôm qua. Vợ gì người nhỏ nhỏ con con mà ghê thế. Một đêm làm 2 trận thế này Thảo c.hết chứ sống làm sao được.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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