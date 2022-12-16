Trước ngày ly hôn, chồng xin ‘một lần cuối’, tôi chiều lòng để rồi 3 tháng sau, nghe câu nói của anh mà tôi nấc nghẹn

Tâm sự 16/12/2022 13:30

Chắc chẳng có vợ chồng nào như chúng tôi thế này. Yêu và hàn gắn cách một khoảng không quá xa nhau, chỉ là... thuộc về nhau.

Chỉ còn một ngày nữa là tôi lên xe hoa. Nói là lên xe hoa nhưng thực chất, người đàn ông ấy, chú rể ấy đã từng là chú rể của tôi rồi. Nghe thật vô lý nhưng đúng là sau tất cả, tôi và chồng cũ lại trở về bên nhau đấy.

2 năm trước, tôi và anh đến với nhau. Khi ấy tôi mới ra trường, còn chồng tôi thì mới đi làm được 2 năm. Tình yêu của chúng tôi vừa bồng bột, vừa mãnh liệt. Vì thế, chúng tôi kết hôn chỉ sau nửa năm yêu nhau.

Có lẽ khi ấy, tôi và chồng còn chưa hiểu hết về nhau. Vậy nên về chung một nhà, mâu thuẫn của tôi và chồng mới bắt đầu nhen nhóm. Đầu tiên là vấn đề sinh hoạt trong gia đình. Tôi là một người sống có tổ chức và rất ngăn nắp. Còn chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Đi ra ngoài anh chải chuốt bao nhiêu thì về nhà lại luộm thuộm bấy nhiêu. Đã rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau về việc anh ném tất lung tung hoặc quần áo thay xong vứt ngay giường ngủ. Kết quả là không ai nhường ai, chúng tôi cãi nhau kịch liệt cho đến khi một người bỏ ra ngoài.

Trước ngày ly hôn, chồng xin ‘một lần cuối’, tôi chiều lòng để rồi 3 tháng sau, nghe câu nói của anh mà tôi nấc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn khi chưa thực sự thấu hiểu nhau làm chúng tôi không có sự bao dung cho nhau. Thành ra tôi suốt ngày giận chồng và bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Kéo theo đó là việc chồng tôi nghi ngờ vợ có tình cảm với đồng nghiệp. Chồng tôi ghen tuông vô cớ, đến nỗi gọi về mách với bố tôi làm ông phải nhập viện cấp cứu vì lên cơn cao huyết áp.

Sau mâu thuẫn ấy, tôi quyết định ly thân chồng. Chúng tôi đã xa nhau nửa năm trước khi có giấy gọi của tòa án. Mặc dù đã ly thân nhưng tôi vẫn để đồ đạc của mình ở nhà. Tối trước khi ra tòa, tôi mới sang mang đồ của mình về.

Lúc đó chồng tôi cầm ly rượu và nói muốn uống với tôi vài ly. Không ngờ khi đượm hơi men, chồng tôi lại ghé tai và nói muốn “ôn lại kỷ niệm”. Tôi đã không cầm lòng được mà ngã vào chồng một lần…cuối. Sáng ngày mai, chúng tôi vẫn ra tòa vì lòng tự trọng của cả 2 quá lớn và không ai chịu nhường ai.

Trước ngày ly hôn, chồng xin ‘một lần cuối’, tôi chiều lòng để rồi 3 tháng sau, nghe câu nói của anh mà tôi nấc nghẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, tôi tưởng rằng cuộc đời mình sẽ như trước đây, nhưng sự thật lại không phải vậy. Tôi cảm thấy mình quá khắt khe với chồng. Bản thân tôi đôi khi cũng có những hành động vô tư với đồng nghiệp. Vậy nên chồng tôi ghen tuông cũng có cái lý của mình.

Thời gian gần đây tôi thấy rất khó chịu. Tôi thèm đồ ngọt, lại dễ buồn nôn khi ăn phải đồ dầu mỡ. Sợ bị bệnh dạ dày, tôi đi siêu âm nhưng bác sĩ lại quay ra nói tôi đã mang thai được 3 tháng. Chẳng cần phải suy nghĩ tôi cũng biết đó là con của ai.

Vậy là hôm ấy, tôi gọi điện cho chồng và thông báo về cái thai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình thông báo để sau này anh không trách. Ai ngờ anh hỏi ngược lại tôi: “Em có còn tình cảm với anh không”. Tôi lúng túng trả lời “Có”. Thế là tối ấy, cả nhà chồng tôi kéo nhau sang xin cưới lại.

Trong lòng tôi cũng có ý muốn quay lại nên đã gật đầu. Và ngày mai chính là đám cưới của tôi mọi người ạ. Thực ra chỉ là một bữa tiệc nhỏ nhưng với tôi, đó mới chính là đám cưới đích thực.

Hy vọng khi có con, chúng tôi sẽ bao dung cho những khuyết điểm của nhau, hy vọng sau tất cả, tôi và chồng sẽ có được hạnh phúc.

 

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