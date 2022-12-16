Nghe tiếng động lạ dưới phòng, nàng dâu rén đi kiểm tra thì choáng váng trước cảnh mẹ chồng âu yếm nhân tình, tiết lộ màn kịch lãng mạn với cha con

Về cư xử với con dâu, tôi khẳng định bà trên cả tuyệt vời. Hai lần tôi sinh nở, bà tự nấu đồ ăn, trang trí đẹp mắt, đưa lên tận phòng, dù nhà tôi không thiếu giúp việc.

Mẹ chồng tôi đẹp, hiện đại, gu ăn mặc phong cách. Hơn 50 tuổi mà da dẻ, thân hình bà vẫn săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao và dùng mỹ phẩm dưỡng da, ăn uống chế độ lành mạnh.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ chồng tôi rất hòa thuận. Ngay cả khi ở ngưỡng tuổi 50 - 60, bố tôi vẫn dành cho vợ tình yêu nồng nàn.

Hàng tháng, bà đều chuyển vào tài khoản tôi một số tiền mà bà gọi vui là phí bảo trì tuổi xuân. Ban đầu nghe bà nói, tôi bất ngờ nhưng mẹ chồng giải thích, bà cho tôi tiền đi spa, mua sắm, làm đẹp . Phụ nữ có gia đình càng phải yêu thương bản thân hơn, kẻo chồng ra ngoài gặp cô gái trẻ đẹp, về nhà lại chán vợ. Đó cũng là bí quyết giữ chồng của bà.

Ảnh minh họa: Internet

Các ngày kỷ niệm như sinh nhật, ngày lễ tình yêu, kỷ niệm cưới… ông luôn mua quà và hoa tặng vợ. Ông còn đưa bà đi ăn nhà hàng, ôn lại ký ức cũ. Tôi thực sự ngưỡng mộ bố mẹ chồng vì điều đó.

Tôi được tháp tùng mẹ chồng đi khắp nơi, sàn khiêu vũ, các bữa tiệc thượng lưu, đi lễ. Mỗi lần vợ chồng tôi cãi vã, người đầu tiên tôi tâm sự là mẹ chồng. Bà không vì bênh con trai mà tỏ thái độ với con dâu. Ngược lại, bà lắng nghe, gọi cả hai ra giải thích ngọn ngành.

Hiện vợ chồng tôi vẫn ở chung với ông bà. Mẹ chồng đã mua tặng vợ chồng con trai căn biệt thự gần 300m2 bên Linh Đàm nhưng tôi cho thuê vì vẫn thích sống chung với bố mẹ chồng.

Hè vừa qua, nhân dịp chồng tôi sang Pháp công tác, tôi đưa 2 con theo cùng, tranh thủ nghỉ hè, khám phá vùng đất mới trước khi các con vào năm học. Kỳ nghỉ 3 tháng, chồng đưa mẹ con tôi đi chơi khắp nơi. Anh cũng dự định vài năm nữa sẽ đưa cả nhà sang đây định cư.

Gần đến ngày nhập học, mẹ con tôi tạm biệt chồng, về Việt Nam trước. Ông bà ngoại nhớ cháu nên hẹn ra sân bay đón lũ trẻ về quê 4 ngày rồi mới đưa về Hà Nội. Tôi một mình bắt taxi về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cô giúp việc thông báo ông chủ đi đánh golf, bà chủ đang tiếp vài vị khách ngoài vườn. Trưa họ sẽ ở lại ăn cơm. Không muốn làm phiền cuộc vui của bà, tôi lẳng lặng lên gác cất hành lý, đi tắm rửa rồi ngủ một giấc.

Ngang qua phòng đọc sách tầng 2, tôi nghe tiếng cười khúc khích, phía trong là mẹ chồng tôi và một thanh niên trẻ, cao to. Nhìn cách âu yếm, trò chuyện, chắc hai người đã qua lại từ lâu.

Bàng hoàng, tôi làm vỡ chiếc bình gốm. Mẹ chồng chạy ra xem, quần áo xộc xệch. Tôi run bắn, bối rối trước tình huống khó xử này rồi chạy về phòng.

Bữa tiệc ngoài trời của mẹ chồng tôi vẫn tiếp tục, âm thanh huyên náo, nhạc nhẽo du dương vang vọng vào nhà.

Tôi nằm trằn trọc, ẩn mình trong phòng ngủ với bao bộn bề. Tình cảm của bố mẹ chồng tôi vốn dĩ rất đẹp, sao mẹ có thể lén lút ngoại tình sau lưng ông? Bà có mọi thứ, gia đình yên ấm, tình yêu, tiền bạc và nhan sắc. Lý do nào khiến bà thay lòng?

Miên man suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay? Tỉnh dậy thấy cốc sữa mẹ chồng pha và lời nhắn, hẹn tôi đến phòng trà quen thuộc trên phố.

Thay chiếc váy mới, tôi nhanh chóng đến điểm hẹn. Mẹ chồng nhoẻn miệng cười rồi nhìn bâng quơ ra đường. Bà bắt đầu kể, ngày trước, bà lấy bố chồng tôi hoàn toàn không có tình yêu.

Ông là con nhà gia thế, sau lần bị ông cưỡng đoạt đời con gái, bà có thai chồng tôi bây giờ. Giai đoạn xã hội còn định kiến, gái chưa chồng mà chửa bị đánh giá, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của bố mẹ, mẹ chồng tôi ngậm ngùi kết hôn.

Trong khi bố chồng tôi tìm cách chuộc lỗi, dành cho bà sự săn sóc trọn vẹn, bà vẫn nguội lạnh trái tim. Bề ngoài họ là cặp đôi hạnh phúc nhưng tâm hồn bà chưa bao giờ thôi lạnh lẽo. Bà bắt đầu ngoại tình cách đây 10 năm. Những người tình của bà đều trẻ, nhiệt huyết và dày dặn kinh nghiệm giường chiếu. Bà lấy đó làm vui, trả thù chồng.

Nghe tâm sự của bà, tôi giật mình. Hóa ra, bấy lâu nay, bà đóng màn kịch lãng mạn với chồng, giấu con cái. Bố chồng tôi cũng không hề hay biết.

Tôi thấy khó xử vô cùng. Mẹ chồng không cấm cản tôi tiết lộ sự thật cho con trai bà. Bà nói, mọi việc là do tôi quyết định.

Nếu tôi giấu kín chuyện này, gia đình vẫn êm ấm như xưa nhưng không nói ra, tôi cảm giác như kẻ đồng lõa với hành vi sai trái của mẹ chồng.

Xin hãy cho tôi lời khuyên!