Nghe vợ nài nỉ đi ‘công tác’ tiện thăm quê, chồng chết lặng khi bắt gặp vợ ‘bận rộn’ trong khách sạn

Tâm sự 16/12/2022 11:37

Cứ nửa tháng vợ chồng phải xa nhau, lần này cũng không ngoại lệ, cô ấy còn tiện lộ tiện thăm quê nhà nhưng nào ngờ...

Bởi khi vào tuổi 32 tôi có cho mình tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo bài bản, chính quy ở nước ngoài, rồi khi trở về nước ban lãnh đạo tin tưởng giao cho tôi chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh của công ty. Tôi có nhà riêng trong thành phố, có ô tô xịn đi làm, có mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè đồng nghiệp và đối tác. Vậy mà sau tất cả những gì mỹ mãn đó tôi lại mang tiếng ế vợ mới buồn.

Nhiều người nghĩ rằng tôi kén cá, chọn canh, có cả những tin đồn không mấy nhã ý là tôi cậy ngon trai, cậy thành đạt, thừa ăn, thừa tiêu nên làm cao này, nọ… Họ có biết đâu là chuyện vợ, chồng là chuyện duyên, chuyện nợ, ông Trời chưa trói duyên, chưa buộc nợ thì có muốn cũng bằng không.

Nghe vợ nài nỉ đi ‘công tác’ tiện thăm quê, chồng chết lặng khi bắt gặp vợ ‘bận rộn’ trong khách sạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực ra từ thời còn là sinh viên, cho đến khi sang nước ngoài học Thạc sĩ tôi cũng đã trải qua mấy mối tình, nhưng rồi cũng là chia tay, là đường ai nấy đi vì cả hai con tim không cùng nhịp đập.

Tôi biết mình làm bố mẹ buồn, họ hàng, người thân chờ đợi, bởi tôi là trai trưởng, là đích tôn của dòng họ. Tôi lo một, bố mẹ tôi lo mười nên mỗi dịp về quê hết bố lại mẹ rồi cả người quen đều sốt sắng giới thiệu hết mối này đến mối khác cho tôi, để rồi đến lúc tiễn tôi trở lại thành phố bố mẹ rầu rầu bắt tôi hứa lần sau phải có cả bạn gái về cùng cho bố mẹ được vui.

Chắc ông trời cũng không nỡ bắt tôi mang tiếng ế thêm nữa, khi tôi 34 tuổi thì tôi có em. Em xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm, em nhỏ hơn tôi đúng 10 tuổi, em có bằng Cao đẳng Du lịch và đang làm việc cho công ty lữ hành tư nhân có trụ sở ở một tỉnh ven biển miền Trung.

Một năm sau ngày quen biết, tôi đón em về căn nhà của mình bằng tất cả sự yêu thương chân thành của tôi dành cho em. Bố mẹ, họ hàng đôi bên đều vui mừng, chúc phúc cho vợ chồng tôi trong ngày đám cưới. Bằng mối quan hệ rộng của tôi, vợ tôi đã có việc làm phù hợp ở công ty du lịch khá nổi tiếng trong thành phố.

Nghe vợ nài nỉ đi ‘công tác’ tiện thăm quê, chồng chết lặng khi bắt gặp vợ ‘bận rộn’ trong khách sạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhà cửa, kinh tế đã đủ đầy, tôi chỉ mong vợ chóng cho bố mẹ tôi, cho tôi lên chức. Nhưng khi bàn với vợ, em nũng nịu xin tôi cho em vài năm nữa để em phấn đấu sự nghiệp vì em còn trẻ, vì em muốn có được tấm bằng Đại học trước lúc thực hiện thiên chức làm mẹ! Chiều lòng vợ, tôi vui vẻ để em được bằng bạn, bằng bè.

Công việc của tôi hầu hết là ở văn phòng, còn công việc của vợ là giao tiếp, là đi đó đây với các đoàn khách tham quan du lịch, nên nhiều khi cả tuần, thậm chí là nửa tháng vợ chồng phải xa nhau…

Tuy vậy tôi chưa bao giờ làm khó em khi em bận rộn những chuyến đi công tác đó, vì em rất tâm lí, cứ đến địa điểm nào em cũng chat về cho chồng để “chúng mình luôn bên nhau” như lời em thường âu yếm nói cùng tôi.

Cách đây một tuần vợ háo hức thông báo có cuộc hội thảo ngành tổ chức tại quê em, em sẽ tranh thủ về thăm bố mẹ luôn. Không thu xếp để đi cùng vợ được, tôi chuyển tiền vào tài khoản em để em về biếu bố mẹ và chi tiêu thêm.

Vậy mà em làm tôi chết điếng khi em vừa rời nhà được hai hôm tôi lại bắt gặp vợ mình được một người đàn ông trẻ ôm eo vào nhận phòng trong khách sạn không xa nhà tôi bao nhiêu khi tôi đang tháp tùng sếp tiếp đối tác tại đó. Không thể chối cãi được vợ đành thú nhận đó là tình cũ của em, em đã cùng người ấy thề non hẹn biển nhưng cả hai gia đình không đồng thuận nên phải chia tay. Sao em nỡ “cắm sừng” tôi khi tôi hết lòng yêu em như vậy? Tôi có nên cho vợ cơ hội trở về?

 

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