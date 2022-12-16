Lần đầu rủ được bạn gái đến khách sạn qua đêm, đang nồng nàn thì nghe tiếng người đàn ông gọi cửa, tôi ra mở thì chết sững với câu trả lời

Tâm sự 16/12/2022 11:12

Tôi hừng hực vì bạn gái vừa tình lại vừa đáng yêu đến thế này, đêm nay chúng tôi sẽ có một buổi lãng mạn, cháy bỏng, nghĩ đến thôi là đủ hạnh phúc ngập tràn rồi.

Bạn gái tôi tên Hiền, là cô gái hiền lành, dịu dàng, rất mực truyền thống. Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng rồi. Tôi thích cô ấy lắm và dự định sẽ kết hôn với Hiền. Cô ấy đúng là mẫu người phụ nữ lý tưởng mà tôi luôn mong muốn lấy được làm vợ.

Cũng bởi Hiền quá ngoan ngoãn và chuẩn mực nên tôi không dám đòi hỏi chuyện ấy quá sớm. Thời buổi bây giờ vừa nhận lời yêu là người ta đã kéo nhau đi khách sạn rồi. Vậy mà tận sau 3 tháng chính thức trở thành bạn gái tôi, lúc ấy tôi mới dè dặt ngỏ ý muốn qua đêm với Hiền song cô ấy vẫn từ chối.

Dù thất vọng và hụt hẫng nhưng tôn trọng bạn gái nên tôi vẫn chẳng trách giận. Thậm chí trong lòng tôi còn có chút vui mừng. Hiền là người phụ nữ biết giữ mình trong sạch như vậy, kể cả cho dù không còn trong trắng thì cô ấy vẫn rất mực đoan chính, chắc hẳn lịch sử tình trường không có gì đáng kể.

Tôi là người đàn ông hiện đại, không hề để ý chuyện “cái màng mỏng” của người phụ nữ. Được như Hiền là tôi đã thấy tự hào và trân trọng lắm rồi.

Lần đầu rủ được bạn gái đến khách sạn qua đêm, đang nồng nàn thì nghe tiếng người đàn ông gọi cửa, tôi ra mở thì chết sững với câu trả lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu nhau được 4 tháng, tôi có làm một bữa tiệc nho nhỏ để kỷ niệm tình yêu của hai đứa. Hôm đó chúng tôi đều uống chút rượu, khi ra về tôi nhỏ giọng thủ thỉ mời Hiền tới nhà mình chơi. Đêm hôm đến nhà bạn trai, chắc chắn cô ấy đã lường trước được sẽ có chuyện gì xảy ra.

 

Vì thế Hiền cảnh báo tôi trước: “Chỉ uống trà và trò chuyện thôi anh nhé, không có gì hơn đâu…”. Tôi cười đồng ý, cho dù không được “tới bến” trong đêm nay thì đó cũng là một điều khiến tôi rất vui rồi.

Cánh cửa nhà vừa đóng lại, tôi lập tức ôm chầm lấy Hiền hôn đắm đuối. Sau một nụ hôn dài, tôi cầm tay kéo tuột cô ấy vào phòng ngủ. “Anh nhớ lời hứa với em không đấy?”, cô ấy hổn hển hỏi. Tôi cười đáp rằng mình nhớ, đảm bảo sẽ chỉ ôm cô ấy ngủ mà thôi.

Vừa đẩy Hiền nằm xuống giường, tôi đang định ập xuống hôn cô ấy thì phải giật nảy mình khi ngoài cửa vang lên những tiếng gõ liên hồi. Tôi bực dọc khi bị phá đám, không hiểu đêm hôm rồi có ai mà bất lịch sự đập cửa nhà người khác như vậy?

Tôi tức tối để bạn gái lại trên giường rồi ra mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông khá trẻ tuổi. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta thốt ra một câu khiến tôi đông cứng:

- Nhờ anh nhắn với vợ tôi, bảo cô ấy về ngay cho con bú, con đang khóc ngặt ở nhà! Đã bảo rồi, có làm gì thì cũng không được đi qua đêm, vì con nó không ngủ được nếu không có mẹ!

Lần đầu rủ được bạn gái đến khách sạn qua đêm, đang nồng nàn thì nghe tiếng người đàn ông gọi cửa, tôi ra mở thì chết sững với câu trả lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi điên tiết hỏi anh ta có nhầm hay không. Thì anh ta báo ra tên tuổi, đặc điểm nhận dạng của Hiền khiến tôi chết sững. Vừa hay Hiền từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy người đàn ông đó, mặt cô ấy tái nhợt không còn huyết sắc.

Lúc đó tôi mới biết người đàn ông kia đúng thật là chồng của Hiền. Vậy nhưng giữa họ lại có một câu chuyện lắt léo. Khi trước Hiền thấy anh ta có điều kiện nên cố tình gài bẫy để mang thai, thời điểm đó anh ta thậm chí còn có bạn gái sắp cưới rồi. Hiền là đồng nghiệp, nhân lúc công ty liên hoan, anh ta say rượu nên cố tình nhận nhiệm vụ đưa về rồi mang thẳng về nhà mình.

 

Sau đó quả thật Hiền mang thai, anh ta phần vì lo cho đứa con, phần vì sợ gia đình mất danh dự nếu Hiền làm ầm ĩ. Vậy là họ cưới nhau nhưng không hề có tình yêu. Anh ta phải chia tay bạn gái đầy tức tưởi, sau đám cưới nói thẳng sẽ không bao giờ chấp nhận Hiền như một người vợ, không có chuyện đăng ký kết hôn.

Nếu cô biết điều thì cứ ở lại sinh con, đợi con lớn khôn một chút hai người ly hôn. Anh ta sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền xứng đáng. Tất nhiên sau ly hôn thì anh ta giành quyền nuôi con.

Vậy là từ khi ấy họ sống cảnh vợ chồng hờ, chồng Hiền làm việc của anh ta, còn Hiền có cuộc sống riêng của mình. Con của Hiền năm nay gần 2 tuổi rồi, cũng sắp sửa cai sữa. Tôi nghĩ kế hoạch của cô ấy là đợi thêm một thời gian nữa ly hôn chồng, sau đó sẽ đường hoàng tiến xa hơn trong mối quan hệ với tôi. Vậy là tôi chẳng hề biết gì cả, còn nghĩ cô ấy ngoan ngoãn biết giữ mình.

Đèn đỏ Hiền theo chồng hờ của cô ấy trở về nhà. Còn tôi thì thức trắng đêm vì cú sốc đó. Không ngờ người bạn gái ngoan lành, hiền dịu của tôi lại có một bí mật kinh khủng thế. Hôm sau Hiền đến khóc lóc xin lỗi mong tôi cho một cơ hội chuộc tội. Nhưng quả thật tôi không thể chấp nhận nổi nữa.

Chưa nói tới chuyện cô ấy mưu mô cướp người đàn ông của người phụ nữ khác, sau chuyện này thì hình tượng của Hiền trong lòng tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Làm sao còn có thể tiếp tục yêu đương được?

 

Vợ chồng đang có màn ‘cao trào’ cháy bỏng, cửa phòng đột nhiên mở ra, nhìn rõ người nấp phía sau là ai, tôi sững sờ muốn gào khóc

Vợ chồng đang có màn ‘cao trào’ cháy bỏng, cửa phòng đột nhiên mở ra, nhìn rõ người nấp phía sau là ai, tôi sững sờ muốn gào khóc

Chồng đi công tác trở về, nhớ quá nên không kiềm chế được mà tôi quên đóng cửa phòng. Lúc ấy, anh quấn quýt lấy tôi không rời nửa bước nhưng không thể ngờ ánh mắt lấp ló phía sau cánh cửa.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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