Đêm tân hôn vừa đến đoạn ‘cao trào’, tôi tá hỏa thấy bóng người phụ nữ lập lờ sau tấm rèm, ánh mắt lạnh lùng ngày một đến gần và nói chuyện khiến tôi không thở được

Ngày cưới, tôi được bố mẹ vợ cho nhiều của hồi môn lắm. Nhất là mẹ nuôi của Hà, bà cho chúng tôi nguyên 1 căn biệt thự hạng sang thế mới choáng chứ. Trao cho Hà chiếc nhẫn cưới, tôi cười tủm tỉm và dặn lòng sẽ giữ em ở bên mình bằng mọi giá.

Tôi đã tốn khá nhiều công sức để có thể cưa cẩm và khiến em đồng ý là vợ tôi. Hà là tiểu thư con nhà giàu có, gia giáo và rất ngoan hiền. Người con gái như em khiến tất cả cánh đàn ông đều muốn chở che và là người đầu ấp môi kề với em. Vì thế có được em ngày tôi nay tôi thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng. Có lẽ giờ này khối kẻ thấy tôi rước Hà về làm vợ đang gato ra mặt cho mà xem.

Thế rồi giờ khắc tân hôn quan trọng cũng đến, tôi nhẹ nhàng hôn lấy Hà mà lòng tràn đầy vui sướng. Đây là lần đầu tiên của vợ nên chắc sẽ thú vị lắm đây. Nhìn vợ sợ hãi, căng thẳng tột đỉnh tôi lại càng muốn chiếm lấy em hơn. Đang hả hê, sung sướng tân hôn đến đoạn cao trào vợ đẩy tôi ra vì kêu muốn dừng lại. Thở dài ngao ngán tôi nhìn cô vợ của mình mà không thể nói được lời nào nữa.

Đám cưới hạnh phúc, hoành tráng cũng kết thúc. Tôi đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi để tối làm việc quan trọng. Khác với suy nghĩ của tôi là Hà sẽ làm 1 giấc ngủ cho đỡ mệt thì em lại vội vã thay đồ đi dọn dẹp bãi chiến trường đám cưới để lại. Hà đúng là cô vợ số 1, tôi thật may mắn khi cưới được em.

Định đứng dậy ra ngoài ban công hút điếu thuốc cho đỡ sầu để nghĩ kế khiến vợ phải phục vụ tôi thì bất chợt tôi thấy bóng người phụ nữ lập lờ sau tấm rèm cửa. Gió thì thổi khá mạnh, bóng người đó mỗi lúc 1 rõ hơn khiến tôi hoảng sợ tột độ, người ướt sũng mồ hôi ôm chặt lấy vợ.

Thất kinh về sự xuất hiện của người lạ trong phòng, vợ tôi vừa sợ vừa tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy người phụ nữ kia tiến lại giường tôi cười nhếch mép rồi cúi xuống gầm giường lấy chiếc hộp nhỏ đặt vào tay vợ tôi rồi bảo.

- Quà cưới cho cô nè.

- Cô là ai? Cô là ai mà khiến chồng tôi sợ hãi đến vậy?

- Tôi là người yêu cũ – vợ sắp cưới của chồng cô. Tôi và anh ta đã yêu nhau 5 năm rồi.

Và để trả thù anh ta, tôi đã vờ như mình đã c.hết bằng việc ở nhà dưỡng thương mấy tháng và bây giờ thì… Thôi cô mở hộp quà ra đi, nhiều điều thú vị cần cô khám phá lắm.

Vợ tôi run rẩy mở hộp quà đó ra, trời đất là vô số những bức ảnh nóng của tôi và Thư. Em đã chụp lại những bức hình này khi nào đây mà tôi không hề biết. Xem đống ảnh đó, Hà như hóa điên, em ném chúng vào mặt tôi rồi đau đớn ngướng tôi mắt ngấn lệ về phía Thư hỏi.

Ảnh minh họa: Internet

- Vậy tôi là người đã phá hoại hạnh phúc của chị sao?

- Cô không có lỗi. Lỗi là ở người đàn ông này, chúng ta đều là người bị hại. Tôi nghĩ giờ là lúc cô nên đưa ra quyết định cho mình đấy.

- Anh được lắm. Tôi không ngờ anh lại 1 thằng đàn ông tồi, sở khanh, độc ác đến vậy. Tôi thà độc thân đến già còn hơn sống với người chồng bất nhân với anh. Chúng ta chia tay và anh đừng mơ nhận được bất cứ đồng tiền nào từ nhà tôi.

- Hà, đừng mà. Đừng vì cô ta mà em tự tay phá bỏ hạnh phúc của mình như thế.

- Là tôi tự phá hay là anh đây. Chị ấy vì bị anh ép tới bước đường cùng nên mới phải làm như vậy thôi.

Hà uất ức rời khỏi nhà tôi ngay sau đó, còn Thư thì nhìn tôi cười như điên như dại. Cô ấy nói đây là cái giá mà tôi phải trả cho lỗi lầm của mình. Cứ tưởng mất vợ là Thư sẽ thôi không làm gì hết, ai dè em lại lên mạng xã hội vạch mặt tôi xảo trá, gian ác các kiểu. Giờ ai cũng biết tôi là 1 thằng tồi, bất nhân. Không chịu được áp lực của dư luận, tôi phải bỏ ra nước ngoài sinh sống để được yên ổn.

Cứ ngỡ có được Hà rồi mọi thứ sẽ trở lên tuyệt vời, ai ngờ sự xuất hiện của Thư trong đêm tân hôn khiến tôi trắng tay và nhục nhã thế này. Đúng là người tính không bằng trời tính.