Đêm tân hôn, tôi khóc cạn nước mắt khi chồng tiết lộ bí mật động trời, hãi hùng sau lời thú nhận đau đớn tột cùng ấy

Tâm sự 16/12/2022 07:35

Vậy mà... trong đêm tân hôn lại biết hết sự thật về anh, tôi đau đớn đến cạn nước mắt. Hôn nhân của tôi dường như rơi vào bế tắc không biết phải làm thế nào.

Tôi với Quân gặp nhau ở trường đại học. Chúng tôi từng là bạn một thời gian dài trước khi phải lòng nhau. Trước tôi, Quân đã có một mối tình sâu đậm kéo dài 5 năm với Hà. Lúc đó, cả khoa đều biết về chuyện tình lãng mạn này.

Tôi cũng là một cô gái thầm cảm mến Quân, nhưng vì anh chàng “đã có chủ” nên tôi chỉ giữ trong lòng mối tình đơn phương ấy. Sau khi ra trường, những tưởng chẳng bao giờ có thể gặp được “chàng trai năm ấy” thì bất ngờ trong lần đi gặp đối tác, tôi sững người vì Quân đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty.

Đêm tân hôn, tôi khóc cạn nước mắt khi chồng tiết lộ bí mật động trời, hãi hùng sau lời thú nhận đau đớn tột cùng ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gặp lại nhau, bên cạnh công việc, tôi với Quân nói chuyện với nhau có phần ngại ngùng. Khi tôi hỏi thăm về Hà thì Quân có vẻ lảng tránh, anh chỉ nói rằng họ đã chia tay và Hà giờ đã lấy chồng. Thấy Quân buồn nên tôi cũng không hỏi nhiều. Do công việc, chúng tôi gặp gỡ, trao đổi thường xuyên với nhau rồi phải lòng nhau lúc nào không biết. Sau 1 năm yêu, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch về đám cưới và được cả hai bên gia đình hết sức ủng hộ.

Cuối cùng, ngày vu quy cũng đến. Trong buổi đãi khách, chồng tôi mặc vest rất phong độ, lịch lãm khiến ai cũng nói rằng tôi có phúc. Tuy nhiên, dù vẻ ngoài anh luôn tươi cười, tôi vẫn có cảm giác chồng mình không thực sự vui. Tàn tiệc, khi khách khứa đã ra về, tôi dìu chồng lên phòng. Anh đã ngà ngà say, nhưng khi tôi cố gắng cởi cúc áo, lau mặt, anh liền nắm chặt tay tôi và nói: “Hà ơi, anh nhớ em. Anh rất nhớ em. Đừng bỏ anh đi”.

Đêm tân hôn, tôi khóc cạn nước mắt khi chồng tiết lộ bí mật động trời, hãi hùng sau lời thú nhận đau đớn tột cùng ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nghe chồng gọi tên người yêu cũ, tôi trào nước mắt. Tôi cố sức bắt chồng uống cốc nước giải rượu nhưng anh chỉ gạt phăng cái cốc rồi đè tôi xuống giường gằn giọng. “Tại sao, tại sao em bỏ đi đứa con của chúng ta?”. Câu nói “con của chúng ta” được chồng tôi nhắc đi, nhắc lại nhiều lần khiến tôi chết điếng người.

Hóa ra, họ đã có con với nhau, và vì không muốn lấy Quân nên Hà đã bỏ đi giọt máu của mình. Tôi nghe chồng lảm nhảm trong cơn say mà như muôn ngàn lưỡi dao cứa nát tim gan.

Vậy là đêm tân hôn những tưởng hạnh phúc ngập tràn lại tiết lộ một bí mật mà lâu nay chồng tôi luôn giấu kín. Trước nay, tôi chỉ cảm nhận Quân chẳng yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy, nhưng thời gian và sự chân thành nơi tôi sẽ khiến anh thay đổi. Vậy mà không, tới giờ Quân vẫn còn nhớ Hà như thế. Anh thương Hà, xót cho đứa con của họ mãi mãi chào đời. Vậy mà, tôi chẳng hề hay biết...

Nếu như bí mật này sớm hé lộ, có lẽ tôi đã từ bỏ chuyện kết hôn với anh, bởi vì sống với một người chỉ suốt ngày hoài niệm về quá khứ vốn chẳng vui vẻ gì. Thế nhưng, đám cưới cũng diễn ra rồi, mọi chuyện đã an bài khiến tôi chẳng thể thay đổi được điều gì. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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