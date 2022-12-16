‘Tình một đêm’ với người yêu cũ vì vợ không hứng thú, nào ngờ 2 tháng sau, tôi gào khóc vì biết sự thật

Tâm sự 16/12/2022 13:48

Quan điểm hôn nhân của tôi thoáng hơn nhiều người, do đó, việc vợ lãnh cảm dù khiến tôi suy nghĩ nhưng không ngại tình một đêm, nhất là với người yêu cũ.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau gần một năm và chưa có con. Tôi hơn vợ hai tuổi, đang công tác ở một công ty chuyên phân phối đồ dùng gia đình, có nhiều đại lý tại các tỉnh. Còn vợ làm việc bên ngành toà án, cả hai đều có mức lương ổn định nên không lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Tôi tự nhận mình là người có quan điểm sống thoáng. Trước khi lấy vợ, tôi đã trải qua vài ba mối tình và đều đã lên giường với nhau. Nhưng khi đã có gia đình, tôi quyết định dẹp các mối quan hệ bên ngoài để chuyên tâm xây dựng hạnh phúc.

 Trong mắt vợ, tôi là người chồng chu đáo, tâm lý và có trách nhiệm. Cưới nhau xong, ba mẹ hai bên cho tiền cộng với số tiền tiết kiệm, tiền cưới, chúng tôi mua nhà để ở riêng nên cuộc sống khá thoải mái.

Nhưng cưới xong, vợ tôi bỗng dưng bị chứng “lãnh cảm”, không còn ham muốn chuyện chăn gối. Điều này trái ngược hẳn với lúc yêu nhau, chúng tôi rất hoà hợp trong chuyện này.

‘Tình một đêm’ với người yêu cũ vì vợ không hứng thú, nào ngờ 2 tháng sau, tôi gào khóc vì biết sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính vợ tôi cũng không lý giải được nguyên nhân dù đã đi khám điều trị và dùng các thực phẩm chức năng tăng nội tiết tố. Mỗi lần tôi muốn gần gũi, vợ đều từ chối khiến tôi thấy chán nản và tủi nhục. Là một người có nhu cầu tương đối cao mà gần hai tháng vợ không cho đụng vào người khiến tôi vô cùng thiếu thốn.

Ngoài trục trặc chuyện chăn gối, vợ chồng tôi vẫn tâm đầu ý hợp trong tất cả mọi việc. Vợ tôi vốn là người chu toàn, biết thu vén, cư xử tốt với hai bên gia đình. Trong lúc tôi đang bị ức chế sinh lý như thế thì công ty cử tôi đi công tác về tỉnh khoảng hai tuần để giám sát việc mở đại lý mới.

Và tôi vô tình gặp lại Trang – người yêu cũ, đang làm việc ở đó, phụ trách mảng thiết kế và trang trí cho cửa hàng mà công ty tôi chuẩn bị nhượng quyền. Chúng tôi đã cắt đứt liên lạc gần bốn năm sau khi chia tay. Ngày đó, chúng tôi yêu nhau tầm 8 tháng và đã quan hệ chăn gối vài lần.

Trang là cô gái cởi mở, có tính nghệ sĩ, thích đàn hát. Khi gặp lại, tôi mới biết Trang chưa lập gia đình và về làm việc ở đây đã được hai năm. Sau gần hai tuần làm việc chung, tôi chuẩn bị về thành phố thì Trang mời tôi đi ăn tối ở một quán đặc sản địa phương.

Tôi và Trang đã trò chuyện khá vui vẻ còn rủ nhau đi tới một quán bar để uống rượu. Trong người sẵn hơi men, lại ôm chặt thân hình nóng bỏng của Trang để nhảy nhót khiến tôi không kiềm chế được rồi mất kiểm soát. Hôm đó, chúng tôi đã qua đêm với nhau mà không dùng bất cứ biện pháp an toàn nào.

‘Tình một đêm’ với người yêu cũ vì vợ không hứng thú, nào ngờ 2 tháng sau, tôi gào khóc vì biết sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vài hôm sau, tôi rời tỉnh mà không gặp lại Trang thêm một lần nào nữa. Về nhà, tôi cũng quên mất chuyện đã xảy ra cho đến khoảng một tháng sau, tôi thấy trong người mệt mỏi, nhức đầu và xuất hiện vết loét ở bộ phận sinh dục.

Tôi vội vàng đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh giang mai. Bệnh mới khởi phát và có thể chữa khỏi nhưng cần tích cực điều trị và kiêng quan hệ vợ chồng. Tôi bàng hoàng nhận ra, mình đã bị lây bệnh từ Trang vì hai vợ chồng tôi đã hơn 2 tháng không quan hệ.

 

Tôi giấu vợ chuyện này và âm thầm điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng trớ trêu thay, vợ tôi được tư vấn và dùng thuốc đúng cách nên ham muốn chăn gối được cải thiện, cô ấy quay ngược đòi hỏi tôi.

Tôi chỉ biết tìm cách né tránh khiến vợ càng nghi ngờ. Tôi không biết phải làm sao, nếu nói thật mình bị bệnh, cô ấy sẽ truy đến cùng biết rõ nguyên do. Mà cứ tiếp tục tình trạng này thì vợ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Tôi vô cùng hối hận vì việc làm của mình, vợ tôi mà biết tôi qua đêm với người khác mà lây bệnh, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ trong khi cuộc hôn nhân của tôi còn quá non trẻ.

 

Trước ngày ly hôn, chồng xin ‘một lần cuối’, tôi chiều lòng để rồi 3 tháng sau, nghe câu nói của anh mà tôi nấc nghẹn

Trước ngày ly hôn, chồng xin ‘một lần cuối’, tôi chiều lòng để rồi 3 tháng sau, nghe câu nói của anh mà tôi nấc nghẹn

Chắc chẳng có vợ chồng nào như chúng tôi thế này. Yêu và hàn gắn cách một khoảng không quá xa nhau, chỉ là... thuộc về nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 29 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 29 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa