Tôi tự nhận mình là người có quan điểm sống thoáng. Trước khi lấy vợ, tôi đã trải qua vài ba mối tình và đều đã lên giường với nhau. Nhưng khi đã có gia đình, tôi quyết định dẹp các mối quan hệ bên ngoài để chuyên tâm xây dựng hạnh phúc.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau gần một năm và chưa có con. Tôi hơn vợ hai tuổi, đang công tác ở một công ty chuyên phân phối đồ dùng gia đình, có nhiều đại lý tại các tỉnh. Còn vợ làm việc bên ngành toà án, cả hai đều có mức lương ổn định nên không lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Nhưng cưới xong, vợ tôi bỗng dưng bị chứng “lãnh cảm”, không còn ham muốn chuyện chăn gối. Điều này trái ngược hẳn với lúc yêu nhau, chúng tôi rất hoà hợp trong chuyện này.

Trong mắt vợ, tôi là người chồng chu đáo, tâm lý và có trách nhiệm. Cưới nhau xong, ba mẹ hai bên cho tiền cộng với số tiền tiết kiệm, tiền cưới, chúng tôi mua nhà để ở riêng nên cuộc sống khá thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vợ tôi cũng không lý giải được nguyên nhân dù đã đi khám điều trị và dùng các thực phẩm chức năng tăng nội tiết tố. Mỗi lần tôi muốn gần gũi, vợ đều từ chối khiến tôi thấy chán nản và tủi nhục. Là một người có nhu cầu tương đối cao mà gần hai tháng vợ không cho đụng vào người khiến tôi vô cùng thiếu thốn.

Ngoài trục trặc chuyện chăn gối, vợ chồng tôi vẫn tâm đầu ý hợp trong tất cả mọi việc. Vợ tôi vốn là người chu toàn, biết thu vén, cư xử tốt với hai bên gia đình. Trong lúc tôi đang bị ức chế sinh lý như thế thì công ty cử tôi đi công tác về tỉnh khoảng hai tuần để giám sát việc mở đại lý mới.

Và tôi vô tình gặp lại Trang – người yêu cũ, đang làm việc ở đó, phụ trách mảng thiết kế và trang trí cho cửa hàng mà công ty tôi chuẩn bị nhượng quyền. Chúng tôi đã cắt đứt liên lạc gần bốn năm sau khi chia tay. Ngày đó, chúng tôi yêu nhau tầm 8 tháng và đã quan hệ chăn gối vài lần.

Trang là cô gái cởi mở, có tính nghệ sĩ, thích đàn hát. Khi gặp lại, tôi mới biết Trang chưa lập gia đình và về làm việc ở đây đã được hai năm. Sau gần hai tuần làm việc chung, tôi chuẩn bị về thành phố thì Trang mời tôi đi ăn tối ở một quán đặc sản địa phương.

Tôi và Trang đã trò chuyện khá vui vẻ còn rủ nhau đi tới một quán bar để uống rượu. Trong người sẵn hơi men, lại ôm chặt thân hình nóng bỏng của Trang để nhảy nhót khiến tôi không kiềm chế được rồi mất kiểm soát. Hôm đó, chúng tôi đã qua đêm với nhau mà không dùng bất cứ biện pháp an toàn nào.

Ảnh minh họa: Internet

Vài hôm sau, tôi rời tỉnh mà không gặp lại Trang thêm một lần nào nữa. Về nhà, tôi cũng quên mất chuyện đã xảy ra cho đến khoảng một tháng sau, tôi thấy trong người mệt mỏi, nhức đầu và xuất hiện vết loét ở bộ phận sinh dục.

Tôi vội vàng đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh giang mai. Bệnh mới khởi phát và có thể chữa khỏi nhưng cần tích cực điều trị và kiêng quan hệ vợ chồng. Tôi bàng hoàng nhận ra, mình đã bị lây bệnh từ Trang vì hai vợ chồng tôi đã hơn 2 tháng không quan hệ.

Tôi giấu vợ chuyện này và âm thầm điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng trớ trêu thay, vợ tôi được tư vấn và dùng thuốc đúng cách nên ham muốn chăn gối được cải thiện, cô ấy quay ngược đòi hỏi tôi.

Tôi chỉ biết tìm cách né tránh khiến vợ càng nghi ngờ. Tôi không biết phải làm sao, nếu nói thật mình bị bệnh, cô ấy sẽ truy đến cùng biết rõ nguyên do. Mà cứ tiếp tục tình trạng này thì vợ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Tôi vô cùng hối hận vì việc làm của mình, vợ tôi mà biết tôi qua đêm với người khác mà lây bệnh, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ trong khi cuộc hôn nhân của tôi còn quá non trẻ.