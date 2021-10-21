3 thứ còn quý hơn cả vàng giúp phụ nữ U35 hạnh phúc, an yên suốt nửa đời người còn lại

Tâm sự 21/10/2021 00:41

Chỉ cần nắm lòng 3 điều này, phụ nữ U35 sẽ sống một đời an yên, hạnh phúc suốt nửa đời còn lại.

35 là cột mốc mà người phụ nữ đã đi qua biết bao nhiêu thăng trầm, sóng gió, tai ương… trong cuộc đời.

Thế nên đối với họ tình yêu nam nữ vốn dĩ không còn quan trọng nữa, mà cái quan trọng để giúp cuộc đời họ được hạnh phúc, an yên chính là 3 thứ quý giá này…

Dùng tiền mình kiếm được để tận hưởng cuộc sống

3 thứ còn quý hơn cả vàng giúp phụ nữ U35 hạnh phúc, an yên suốt nửa đời người còn lại - Ảnh 1
Phụ nữ U35 muốn hạnh phúc thì hãy biết tận hưởng cuộc sống... Ảnh minh họa

Rất nhiều chị em vì hy sinh quá nhiều cho chồng con mà bỏ quên luôn cả bản thân mình, ngay cả việc mua cho mình một tấm áo mới hay thỏi son xịn cũng tiếc.

Để rồi nhận lại toàn là sự thờ ơ, vô tâm và tàn nhẫn từ người chồng, người mà họ từng xem là tất cả.

Thế thì thay vì chỉ chăm sóc cho chồng con, vậy tại sao chị em không dùng tiền mình kiếm được để chăm sóc cho chính mình?

Bởi đời có bao nhiêu đâu mà bỏ bê bản thân, tiền có thể kiếm ra được nhưng tuổi thời gian thì không chờ đợi một ai và tuổi thanh xuân thì lại không thể dùng tiền để mua lại được.

Cho nên thay vì cứ hoài mãi sống vì những người vô tâm với mình, thì hãy sống vì chính bản thân mình, hãy dùng tiền mình kiếm được để tận hưởng cuộc sống.

Có như vậy, thì bản thân các chị mới có thể sống hạnh phúc, ý nghĩa và trọn vẹn trong cõi ta bà này.

Bỏ qua miệng lưỡi của thiên hạ để sống cuộc đời mình

3 thứ còn quý hơn cả vàng giúp phụ nữ U35 hạnh phúc, an yên suốt nửa đời người còn lại - Ảnh 2
Biết bỏ qua miệng lưỡi của thế gian... Ảnh minh họa

Có nhiều người phụ nữ tâm trạng mưa nắng thất thường trước điều tiếng của thiên hạ.

Có những người thì công nhận là sai chín sai mười thật, nên người trong thiên hạ họ lời ra tiếng vào thì âu cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng lại cũng có rất nhiều người dù chả làm gì sai trái cả, nhưng người đời lại luôn tìm cách để bơi móc, kiếm chuyện khiến cho người trong cuộc muốn nổ tung lên.

Có thể khi còn trẻ, thì chúng ta sẽ dễ nổi đóa lên hoặc làm cho ra nhẽ cho mọi để cho bõ tức.

Tuy nhiên, khi trưởng thành rồi thì sự bình yên lại quý giá hơn vạn thứ, cho nên thay vì đua với một người có hệ giá trị thấp kém hơn mình, thì rất nhiều người lại chọn cách bơ đi mà sống.

Bởi chẳng ai có thể đánh thức được một con sư tử cố tình giả vờ ngủ say và cũng chả ai đua lại nổi với những người không hiểu chuyện.

Thế nên, cách tốt nhất cho mình và cho sự bình yên của cuộc đời mình chính là “mặc kệ miệng đời, bơ đi mà sống”.

Học cách buông bỏ bớt đi những thứ làm mình đau thương cho phần đời còn lại thêm nhẹ gánh

3 thứ còn quý hơn cả vàng giúp phụ nữ U35 hạnh phúc, an yên suốt nửa đời người còn lại - Ảnh 3
Và học cách bỏ đi những thứ khiến bản thân "tổn thương"... Ảnh minh họa

Có rất nhiều người tuy cuộc ly hôn với chồng đã trải qua khá nhiều năm, vậy mà khi đã đi qua cái dốc bên kia của cuộc đời rồi thì lại vẫn ôm khư khư lấy những nỗi đau cũ.

Tại sao những thứ đã cũ kỹ rồi mà các chị vẫn không bỏ đi để sống phần đời còn lại cho trọn vẹn nhỉ?

Nếu cứ ôm khư khư lấy những quá khứ đau buồn như vậy, thì làm sao có thể bước tiếp về phía trước đây?

Cho nên, làm gì thì làm, phụ nữ 35 vẫn nên học cách để buông bỏ những thứ làm mình tổn thương, không vui ở trong thì quá khứ.

Bởi có như vậy thì phần đời còn lại mới có thể nhẹ gánh mà thong dong, ung dung tự tại tiến bước trên cuộc hành trình của mình.

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