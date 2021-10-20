3 điều đặc biệt mà tôi học được từ Ngụy An Lạc, để giúp bản thân mình ngày càng “trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình” là đây…

Tâm sự cuộc sống 20/10/2021 07:33

3 điều đặc biệt mà tôi học được từ Ngụy An Lạc trong Diên hy công lược, giúp bản thân tôi ngày càng “trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình” là đây…

Tôi hoàn toàn không phải là một người nghiện phim ảnh, nếu không muốn nói là tôi rất kén phim.

Và nếu như sản phẩm điện ảnh, âm nhạc ấy không hỗ trợ được gì cho tôi trong công việc, việc học tập và cuộc sống tốt đẹp của tôi.

Thì nhất định là tôi sẽ dành thời gian của mình để tu dưỡng và rèn luyện bản thân, hoặc làm những việc mà tôi cảm thấy bổ ích.

Tuy nhiên đối với bộ phim diên hy công lược, một ấn phẩm điện ảnh rất nổi tiếng vào năm 2018 là một ngoại lệ.

Sau khi thưởng thức trọn bộ các tập phim, thì giá trị mà tôi nhận được nhiều nhất thông qua bộ phim này.

Đó chính là nhờ học tập 3 điểm đặc biệt này của Ngụy An Lạc, mà tôi đã trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình…

1. Thân cô thế cô thì phải nỗ lực gấp trăm nghìn lần người trong thiên hạ

3 điều đặc biệt mà tôi học được từ Ngụy An Lạc, để giúp bản thân mình ngày càng “trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình” là đây… - Ảnh 1
Ảnh Internet

Với những người được sinh ra từ vạch đích thì quá dễ dàng rồi, bởi vì họ không cần phải làm gì cả, thì trong tay cũng vẫn có cả giang san sã tắc rồi.

Nhưng với những người thân cô thế cô, thì ngoài tự thân vận động, tự nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống ra.

Thì không có bất kỳ một con đường nào khác cả, cho nên nỗ lực chính là kim chỉ nam đầu tiên trong cuốn từ điển sống của tôi.

2. Chim khôn thì chọn cành mà đầu, người thông minh thì nên chọn đúng mentor mà học, hỏi và hành

3 điều đặc biệt mà tôi học được từ Ngụy An Lạc, để giúp bản thân mình ngày càng “trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình” là đây… - Ảnh 2
Ảnh Internet

Có thể nói rằng, điều giúp tôi sống một cuộc đời thật trọn vẹn, ý nghĩa và sự khôn ngoan như hiện thời, là nhờ tôi đã chọn đúng ân sư và nỗ lực học hỏi những điểm tốt từ họ để hoàn thiện bản thân mình.

Cho nên, chọn lựa mentor cũng rất quan trọng trong việc bạn sẽ là ai? và là người như thế nào trong tương lai.

Thế nên, nếu như Ngụy An Lạc chọn Phú Sát Phó Hằng để phò trợ và nhận được sự chỉ bảo tận tâm của ân sư của mình.

Để từ cô từ một a tì bình thường, trở thành một viên ngọc sáng giá trong chốn Diên Hy Cung.

Thì câu chuyện chọn mentor đối với bản thân tôi, xem ra cũng chẳng khác là bao so với việc Ngụy An Lạc chọn Phú Sát Hoàng Hậu.

Thú thật là tất cả những kỹ năng trong công việc và phẩm chất tuyệt vời, đặc biệt là lòng tri ân mà tôi thường hay chia sẻ với các bạn.

Đều là nhờ tôi học hỏi được từ người mentor đáng kính của mình và thực hành nó trong vào ngay trong công việc, cuộc sống mỗi khi cần dùng đến.

Nhờ vậy mà tôi đã lan tỏa những giá trị yêu thương đến những người xung quanh mình, để giúp họ cũng có được những điều tốt đẹp mà bản thân tôi có.

3. Dù ở bất kỳ một vị trí nào trong xã hôi, thì vẫn luôn không ngừng nỗ lực học hỏi để hoàn thiện chính mình

3 điều đặc biệt mà tôi học được từ Ngụy An Lạc, để giúp bản thân mình ngày càng “trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình” là đây… - Ảnh 3
Ảnh Internet

Tôi tâm niệm rằng, nếu như muốn làm được việc lớn thì trước tiên phải trọn vẹn với những công việc nhỏ xíu như: quét cái nhà, rửa cái chén cho thật sạch cái đã.

Khi những việc nhỏ đã làm tốt được rồi, thì lúc đó mới có thể đủ tầm mà làm được những việc lớn hơn.

Cho nên, đối với tôi thì luôn dặn bản thân mình rằng, luôn không ngừng học hỏi để phát triển và hoàn thiện bản thân mình.

Bởi vì, tôi đến với thế giới này không phải là để sống một cuộc đời phí hoài, mà là để phụng sự cho đấng tạo hóa mang đến cho cuộc sống này những giá trị tốt đẹp.

Bằng chính những sản phẩm trí tuệ và tâm huyết từ trái tim và trí tuệ của tôi sáng tạo ra, để đem trao tặng cho người và cho đời.

Do đó để có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của cuộc đời mình, thì yếu tố tiên quyết đầu tiên mà tôi cần phải có đó chính là luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình...

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