3 ý tưởng giúp căn nhà bếp của gia đình bạn trở nên gọn gàng, xinh xắn và đáng yêu hơn

Chỉ với 3 ý tưởng dưới đây sẽ giúp bạn hô biến căn nhà bếp của mình trở nên gọn gàng, xinh xắn để không chỉ phục vụ cho mỗi việc nấu nướng, mà nó còn có thêm những chức năng khác nữa...
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Để cải thiện căn bếp của gia đình, thì đầu tiên bạn hãy sơn lại căn bếp với gam màu tươi sáng, cũng như bỏ bớt đi những vật dụng không cần thiết trước. Sau đó mới bắt tay vào từng bước thiết kế dựa trên những ý tưởng dưới đây...
1. Ý tưởng thiết kế phần nội thất trên tường
Nếu gia đình bạn ít tủ bếp nhưng lại có nhiều không gian tường, thì một cách hiện đại nhất để giải phóng và trang trí cho quầy bếp đó chính là hãy trưng bày các vật dụng trên các kệ nổi hoặc gờ nổi trên tường.
Bạn có thể treo các tác phẩm như tranh nghệ thuật, hay cũng có thể là những bức hình sáng tạo mà cả gia đình cùng thích.
Để tăng tính độc đáo cho căn bếp và giúp cho không gian chuyên dụng cho việc nấu nướng này trở nên thú vị hơn.
2. Ý tưởng sử dụng móc treo
Chỉ với một thanh gỗ treo tường là bạn đã có thể đựng được dụng cụ nấu nướng và móc treo nhỏ để treo xoong nồi và cốc cà phê... giúp căn bếp trông gọn gàng, ngăn nắp và trở nên xinh yêu hơn rồi đấy.
3. Ý tưởng thiết kế tủ sách với những nhà bếp nhỏ
Tìm một tủ sách tốt nhưng rẻ tiền về để lưu trữ tất cả các vật dụng trong nhà bếp của bạn cũng là một ý tưởng rất hay ho đấy nhé!
Bạn thử nghĩ xem, việc sắp xếp một tủ sách hẹp mix&match cùng cửa ra vào để giấu đi một số loại vật dụng, thì có phải là phòng bếp nhà bạn sẽ trở nên gọn gàng, sang chảnh và bắt mắt hơn?