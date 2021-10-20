3 ý tưởng giúp căn nhà bếp của gia đình bạn trở nên gọn gàng, xinh xắn và đáng yêu hơn

Nhà đẹp 20/10/2021 13:20

Chỉ với 3 ý tưởng dưới đây sẽ giúp bạn hô biến căn nhà bếp của mình trở nên gọn gàng, xinh xắn để không chỉ phục vụ cho mỗi việc nấu nướng, mà nó còn có thêm những chức năng khác nữa...

Để cải thiện căn bếp của gia đình, thì đầu tiên bạn hãy sơn lại căn bếp với gam màu tươi sáng, cũng như bỏ bớt đi những vật dụng không cần thiết trước. Sau đó mới bắt tay vào từng bước thiết kế dựa trên những ý tưởng dưới đây...

1. Ý tưởng thiết kế phần nội thất trên tường

3 ý tưởng giúp căn nhà bếp của gia đình bạn trở nên gọn gàng, xinh xắn và đáng yêu hơn - Ảnh 1
Nhà bếp càng gọn gàng và xinh đẹp - Ảnh minh họa

Nếu gia đình bạn ít tủ bếp nhưng lại có nhiều không gian tường, thì một cách hiện đại nhất để giải phóng và trang trí cho quầy bếp đó chính là hãy trưng bày các vật dụng trên các kệ nổi hoặc gờ nổi trên tường.

Bạn có thể treo các tác phẩm như tranh nghệ thuật, hay cũng có thể là những bức hình sáng tạo mà cả gia đình cùng thích.

Để tăng tính độc đáo cho căn bếp và giúp cho không gian chuyên dụng cho việc nấu nướng này trở nên thú vị hơn.

2. Ý tưởng sử dụng móc treo

3 ý tưởng giúp căn nhà bếp của gia đình bạn trở nên gọn gàng, xinh xắn và đáng yêu hơn - Ảnh 2
Thì các món ăn sẽ càng ngon và hấp dẫn hơn - Ảnh minh họa

Chỉ với một thanh gỗ treo tường là bạn đã có thể đựng được dụng cụ nấu nướng và móc treo nhỏ để treo xoong nồi và cốc cà phê... giúp căn bếp trông gọn gàng, ngăn nắp và trở nên xinh yêu hơn rồi đấy.

3. Ý tưởng thiết kế tủ sách với những nhà bếp nhỏ

3 ý tưởng giúp căn nhà bếp của gia đình bạn trở nên gọn gàng, xinh xắn và đáng yêu hơn - Ảnh 3
Nhờ vậy mà người thưởng thức sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự thơm ngon, tròn vị từ các món ăn và ăn được nhiều hơn - Ảnh minh họa

Tìm một tủ sách tốt nhưng rẻ tiền về để lưu trữ tất cả các vật dụng trong nhà bếp của bạn cũng là một ý tưởng rất hay ho đấy nhé!

Bạn thử nghĩ xem, việc sắp xếp một tủ sách hẹp mix&match cùng cửa ra vào để giấu đi một số loại vật dụng, thì có phải là phòng bếp nhà bạn sẽ trở nên gọn gàng, sang chảnh và bắt mắt hơn?

Gái xinh tự tay 'vẽ' nên 'biệt phủ' của mình khiến dân tình 'ngắm hoài không chán'

Gái xinh tự tay 'vẽ' nên 'biệt phủ' của mình khiến dân tình 'ngắm hoài không chán'

Với diện tích rộng rãi, đôi vợ chồng đã tận dụng và lên ý tưởng 'biến hoá' không gian sống của mình trở nên sang trọng như "khách sạn 5 sao".

Xem thêm
Từ khóa:   Ý tưởng thiết kế cho căn bếp nhà bạn vừa xinh lại vừa gọn gàng DIY kitchens Nhà đẹp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 5 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 38 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai