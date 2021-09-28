Bất ngờ với 5 loại cây cảnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho cả gia đình

Nhà đẹp 28/09/2021 06:20

5 loại cây xanh thần thánh không chỉ giúp làm vui cửa đẹp nhà, mà còn mang lại nhiều tài lộc, may mắn, sức khỏe, bình an cho hàng triệu gia đình...

Trồng cây cảnh cho nhà không chỉ mang lại màu xanh tuyệt đẹp cho ngôi nhà của bạn, mà còn giúp thanh lọc không khí, bảo vệ sức khỏe và mang đến nhiều công dụng bất ngờ cho gia đình bạn.

Gừng

Bất ngờ với 5 loại cây cảnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho cả gia đình - Ảnh 1

Gừng vừa có thể làm cây tiểu cảnh, vừa là một vị thuốc chữa được rất nhiều loại bệnh cho con người

Gừng không chỉ là một loại nguyên liệu làm tăng gia vị cho các món ăn, mà nó còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: hỗ trợ giảm cân, buồn nôn...và làm cây cảnh để trưng trong nhà.

Cây bạch quả

Bất ngờ với 5 loại cây cảnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho cả gia đình - Ảnh 2

Cây bạch quả được biết đến với công dụng chữa bệnh mất trí nhớ nhẹ và giúp gia chủ xua tan đi những mệt mỏi do áp lực công việc

Cây bạch quả có chiếc lá hình quạt, nó là loại cây được xếp vào danh sách những loài thảo dược quý.

Trong thân cây bạch quả có hàm lượng oxi cao cùng các tinh chất chống viêm nhiễm, giúp hỗ trợ điều trị chứng mất trí nhớ nhẹ và mệt mỏi do áp lực công việc hằng ngày.

Hoa cúc tím

Bất ngờ với 5 loại cây cảnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho cả gia đình - Ảnh 3

Hoa cúc tím, nhỏ nhưng có võ. Ngoài làm tiểu cảnh, giúp thanh lọc không khí trong gia đình, thì nó còn có thể chữa được một số loại bệnh rất hữu hiệu

Hoa cúc tím là một loại thảo mộc rất phổ biến trên thế giới, nó được biết đến là loại thảo dược giúp điều trị đau, viêm, đau đầu, cảm lạnh thông thường và các vấn đề khác về sức khỏe.

Cây hương thảo

Bất ngờ với 5 loại cây cảnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho cả gia đình - Ảnh 4

Hương thảo là một loại cây tiểu cảnh vô cùng đa di năng, ngoài tác dụng chữa bệnh, làm cây cảnh, thì nó còn có thể giúp gia đình bạn đuổi muỗi nữa đấy nhé!

Cây hương thảo có nguồn gốc từ vùng đất Địa Trung Hải, nó có tác dụng cải thiện trí nhớ, lưu thông máu, kháng khuẩn và xua đuổi muỗi.

Cúc la mã

Bất ngờ với 5 loại cây cảnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho cả gia đình - Ảnh 5

Nếu ai lỡ yêu trà hoa cúc và phải lòng hương thơm dịu nhẹ từ tinh chất dầu trà, thì hãy trồng loại cây đáng yêu mà vô cùng thú vị này trong nhà ngay và luôn đi nào

Theo một số nghiên cứu cho thấy, cúc la mã là một loại cây có lợi ích làm tăng chất lượng giấc ngủ, điều hòa lượng đường trong máu và có lợi cho bệnh ung thư tuyến giáp.

Bạn có thể sử dụng loại hoa này vào việc chiết xuất thành dầu thơm hoặc pha trà uống đều được.

Lợi ích của nước ép dưa chuột, 10 công thức hàng đầu để làm nước ép

Lợi ích của nước ép dưa chuột, 10 công thức hàng đầu để làm nước ép

Dưa chuột xem như là một món ăn phổ biến, ngoài dùng làm thực phẩm thì dưa chuột được sử dụng nhiều trong các công thức làm đẹp. Theo nhiều nghiên cứu nước ép dưa chuột có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe và làm đẹp. Thế bạn đã biết lợi ích và các công thức làm nước ép chưa?

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