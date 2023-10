Phản ứng không thể bất ngờ hơn của tiểu công chúa nhà Võ Hạ Trâm khi nghe bố Ấn Độ nói chuyện bằng tiếng Việt với mình

Ví như có một lần anh muốn nhắc con gái đừng mút tay, thì lại nhầm thành “ui my small duck is doing mụt tay”.

Câu này được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: Ôi con vịt nhỏ của bố, con gái yêu ơi nghe bố đừng mút tay.

Võ Hạ Trâm 'bóc mẽ' trình tiếng Việt của chồng

Và cái kết…

Những lần như thế dù rằng đã rất cố gắng để có thể hiểu bố nói gì, song tiểu công chúa 3 tháng tuổi lại hoàn toàn bất lực nên đành ngơ ngác.

Và đây chính là khuôn mặt biểu cảm, đáng yêu của tiểu công chúa nhà ca sĩ Võ Hạ Trâm, sau khi nghe bố trò chuyện cùng mình bằng tiếng Việt

Biểu cảm khó đỡ của tiểu công chúa nhà Võ Hạ Trâm

Nhóc tỳ ngớ người ra, vì không thể hiểu được bố đang nói gì với mình

Ảnh: Chụp màn hình, FBNV