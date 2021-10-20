Phản ứng không thể bất ngờ hơn của tiểu công chúa nhà Võ Hạ Trâm khi nghe bố Ấn Độ nói chuyện bằng tiếng Việt với mình

Mới đây chồng Ấn Độ của ca sĩ Võ Hạ Trâm trổ tài bằng màn nói tiếng Việt cùng con gái 3 tháng tuổi, nhưng cái kết lại khiến CĐM không thể nào nhịn được cười.

Mới đây con gái 3 tháng tuổi của Võ Hạ Trâm bày tỏ nét biểu cảm cực đáng yêu khi nghe bố Ấn Độ trò chuyện bằng tiếng Việt với mình. Moon có hiểu được bố nói gì không?

Ông bố 'của năm' cố gắng nói tiếng Việt cho con gái hiểu Vì là tình cảm của ông xã Võ Hạ Trâm dành cho bà xã quá mặn nồng, nên anh chồng người Ấn Độ đã quyết định theo nàng về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Tuy nhiên vì sự khác biệt về văn hóa giữa hai đất nước, đặc biệt là vấn đề về rào cản ngôn ngữ đã khiến ông xã Võ hạ Trâm có đôi phần lúng túng. Có lẽ vì vậy mà trong những lần trò chuyện cùng con gái, anh Vikas Chaudhary - ông xã của Võ Hạ Trâm đã khiến cho con gái nhỏ mắt tròn, mắt dẹt vì dịch hoài mà không hiểu được bố muốn nói gì với mình.

Ví như có một lần anh muốn nhắc con gái đừng mút tay, thì lại nhầm thành “ui my small duck is doing mụt tay”. Câu này được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: Ôi con vịt nhỏ của bố, con gái yêu ơi nghe bố đừng mút tay. Võ Hạ Trâm 'bóc mẽ' trình tiếng Việt của chồng Và cái kết… Những lần như thế dù rằng đã rất cố gắng để có thể hiểu bố nói gì, song tiểu công chúa 3 tháng tuổi lại hoàn toàn bất lực nên đành ngơ ngác. Và đây chính là khuôn mặt biểu cảm, đáng yêu của tiểu công chúa nhà ca sĩ Võ Hạ Trâm, sau khi nghe bố trò chuyện cùng mình bằng tiếng Việt Biểu cảm khó đỡ của tiểu công chúa nhà Võ Hạ Trâm Nhóc tỳ ngớ người ra, vì không thể hiểu được bố đang nói gì với mình Ảnh: Chụp màn hình, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-khong-the-bat-ngo-hon-cua-tieu-cong-chua-nha-vo-ha-tram-khi-nghe-bo-an-do-noi-chuyen-bang-tieng-viet-voi-minh-432095.html