3 kiểu đàn ông này phụ nữ không nên lấy làm chồng

Đôi lúc, phụ nữ hi vọng nhiều rồi lại càng thất vọng lớn bởi đối phương khiến cô rơi vào tình trạng bế tắc, hôn nhân lục đục đầy đau khổ. Mà những dấu hiệu cho các điều ấy đã nhen nhóm từ thuở cả hai còn tìm hiểu nhau.

Kết hôn với người mình yêu là điều hạnh phúc nhất mà phụ nữ nào cũng ao ước suốt cuộc đời. Nhưng chọn kết hôn với người mình yêu có chắc chắn đảm bảo rằng cuộc hôn nhân ấy sẽ bền chặt, hạnh phúc hay không?

Bởi thế ở bước tìm hiểu và chọn đối tượng kết hôn, phụ nữ cần suy xét kỹ càng. Đừng để cho cảm xúc lấn át lí trí và khiến mình khổ sở vì lựa chọn không đủ sáng suốt.

1. Đàn ông không có tinh thần trách nhiệm

Phẩm chất cơ bản nhất của một người đàn ông đó là đáng tin cậy, có tinh thần trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Một số khuyết điểm nhỏ có thể bỏ qua nhưng tinh thần trách nhiệm của đàn ông nên được đặt lên vị trí cao nhất.

Người đàn ông có tinh thần trách nhiệm sẽ tạo cho tất cả mọi người ấn tượng tốt. Anh ấy cũng sẽ chủ động suy nghĩ, chủ động làm những công việc thể hiện phẩm chất của bản thân mình. Tuy nhiên nếu như anh ta không có điều đó, không quan tâm tới hôn nhân và gia đình thì cho dù anh ta giỏi ra sao cũng sẽ bị coi thường.

Với phụ nữ, họ đánh giá đàn ông không chỉ dựa trên cách anh ấy đối xử với mình mà còn với con cái của mình nữa. Một người đàn ông vô trách nhiệm với cả những đứa con thì rõ ràng chẳng thể nào chấp nhận được.

Người ta nói rằng lấy chồng đối với phụ nữ như là bước sang một cuộc đời khác. Bởi vậy, bạn nên suy xét kỹ càng, chọn lựa một cách tỉ mỉ trước khi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.

Một số khuyết điểm nhỏ có thể bỏ qua nhưng tinh thần trách nhiệm của đàn ông nên được đặt lên vị trí cao nhất - Ảnh minh họa: Internet

2. Người đàn ông không thể giữ mình

Không thể phủ nhận rằng ai cũng thích cái mới mẻ. Trong cuộc sống, ai cũng gặp phải muôn vàn cám dỗ. Tuy nhiên, người đàn ông thông minh và có suy nghĩ sẽ biết cách giữ mình, tránh xa những điều rắc rối không đáng mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hôn nhân.

Ngược lại, cũng có những người dao động cảm xúc, thoải mái thả trôi theo cảm xúc và thậm chí làm ra hành động phản bội.

Nhiều người có thể đổ lỗi cho áp lực hay bất cứ điều gì khác trong cuộc sống khiến họ lỡ bước sai lầm. Tuy nhiên, chung quy lại vẫn là do họ không đủ kiên định và tỉnh táo, cảm xúc bị dao động và không thể giữ mình. Sự phản bội cảm xúc, phản bội hôn nhân chắc chắn sẽ mang đến hậu quả lớn. Đương nhiên, phụ nữ sẽ không dại gì mà dính vào những kiểu đàn ông như thế, đón chờ họ trong tương lai chắc chắn sẽ toàn là đau khổ mà thôi.

Sự phản bội cảm xúc, phản bội hôn nhân chắc chắn sẽ mang đến hậu quả lớn - Ảnh minh họa: Internet

3. Kiểu đàn ông tốt với người ngoài quá mức, tệ với người nhà

Trong xã hội, kiểu đàn ông như thế này không hiếm. Với người ngoài, họ có thể phong độ ngời ngời, thích giúp đỡ, luôn tỏ ra mình là một người ổn trọng, đáng tin cậy. Tuy nhiên với người nhà, họ lại rất khác, gắt gỏng, kém tin tưởng. Thậm chí khi có chuyện xảy đến giữa người nhà và người ngoài, họ lại thà tin người ngoài còn hơn. Lúc đó chắc chắn cảm giác của bạn sẽ vô cùng bẽ bàng, thất vọng và đau khổ.

Trong tình yêu, nhiều cô gái nhận ra tính cách đó của chàng trai nhưng vì yêu mà không dám chia tay. Họ luôn mù quáng tin tưởng vào cái gọi là sửa đổi được để rồi sau kết hôn thất vọng hết lần này đến lần khác.

Những gì có thể cảm nhận được khi đang yêu, sự lấn cấn lúc cả hai ở bên nhau thì bạn cần phải xem xét thật kỹ. Đừng vì tình cảm lấn át lí trí để rồi bạn quyết định "nhắm mắt đưa chân" và thời gian còn lại chỉ còn là sự hối hận.

Kết hôn là một việc trọng đại, có ảnh hưởng lớn cả cuộc đời mỗi người. Bởi vậy, bạn đừng bao giờ quá qua loa với nó. Những gì bạn lăn tăn thì nên suy nghĩ về nó thật nhiều để đưa ra quyết định cuối cùng khôn ngoan nhất.