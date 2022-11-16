Cưới được 3 năm, tôi tặng anh món quà sinh nhật mà anh mong chờ, nào ngờ anh nổi điên đòi ly hôn

Trong khi đó, ngay từ sau khi tốt nghiệp đại học bố mẹ đã thúc giục tôi tìm bạn trai để kết hôn rồi. Nhưng mãi mà tôi không dẫn bạn trai về nhà nên bố mẹ sốt ruột lắm, vội vàng kiếm “mối tốt” cho tôi.

Tôi là một giáo viên mầm non, vì tính chất nghề nghiệp nên hầu hết ở trường đều là giáo viên nữ, chỉ có mỗi bảo vệ là nam giới thôi. Môi trường làm việc như vậy thành ra tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nam giới, tìm bạn trai cho mình, cho nên sau một năm công tác ở đây tôi vẫn độc thân.

Sau vài lần hẹn hò với một vài anh chàng, cuối cùng tôi cũng đến với Hưng. Anh cao ráo, ưa nhìn, là kỹ thuật viên trong một công ty internet. Tuy kiệm lời nhưng anh lại thật thà, chất phác, siêng năng và tôi đã phải lòng anh vì những đức tính đó.

Thực ra tôi thấy bản thân mình còn trẻ, chưa vội việc lấy chồng sinh con nhưng bố mẹ giục thì tôi đành chiều theo cho ông bà yên lòng vậy. Hơn nữa, có người yêu cũng chẳng phải là chuyện xấu gì.

Bố mẹ tôi cũng hài lòng về Hưng lắm. Anh hơn tôi 8 tuổi nên khi biết chúng tôi hẹn hò, hai bên gia đình thúc giục cưới nhiều lắm. Và rồi sau một năm rưỡi yêu đương, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Tuy thời gian hẹn hò không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để hai đứa hiểu về nhau.

Sau một năm rưỡi hẹn hò, tôi và Hưng tiến đến hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng cưới nhau 3 năm rồi mà bụng tôi vẫn im lìm, không có động tĩnh gì. Tôi vốn thích trẻ con nên rất nôn nóng, ngóng con tới từng ngày. Hai bên gia đình nội ngoại cũng vậy, ai cũng mong được bế cháu.

Sau đó, hai vợ chồng đến bệnh viện để kiểm tra. Thấy báo cáo kiểm tra viết sức khỏe của hai vợ chồng đều ổn mà tôi nhẹ nhõm hẳn.

Cứ như vậy nửa năm nữa trôi qua, tôi không ngờ mình có thai thật. Lúc đầu tôi bị chậm kinh nhưng không để tâm vì bình thường kinh nguyệt của tôi không đều, chậm vài ngày là chuyện bình thường. Sau đó, tôi lại bị nôn, người mệt lả đi. Nghĩ rằng bản thân mắc bệnh dạ dày nên tôi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình đang mang thai. Cái thai được 7 tuần rồi.

Tôi mừng lắm, muốn báo ngay tin vui này cho chồng. Nhưng hai ngày nữa là sinh nhật chồng nên tôi đành “để dành”, chờ đến hôm đó sẽ tặng “món quà” này cho anh. Chắc chắn chồng sẽ mừng rỡ và hạnh phúc khi nhìn thấy món quà này đây.

Hôm sinh nhật chồng, tôi vào bếp nấu một bàn món ngon, cũng chuẩn bị bánh sinh nhật cho anh - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó tôi vào bếp nấu một bàn món ngon, cũng chuẩn bị bánh sinh nhật cho chồng. Sau khi thổi nến, tôi đưa anh hộp quà mà bên trong có đặt sẵn tờ giấy báo mang thai. Nào mà ngờ, khi nhìn thấy tờ giấy đó chồng lại không hề vui chút nào. Anh tức giận đến mức xé luôn tờ giấy báo mang thai và đòi ly hôn với tôi.

- Sức khỏe của tôi có vấn đề, bác sĩ nói đời này tôi khó có con được. Tại sao cô lại mang thai hả? Có phải cô lén lút ngoại tình, “cắm sừng” lên đầu tôi đúng không? Tôi không ngờ cô lại như vậy đấy.

- Sao anh lại nói như vậy? Tại sao lại khó có con? Chẳng phải lần trước chúng mình đi khám kết quả bình thường ư? Anh đừng đổ tội cho em, em không hề phản bội anh. Đứa con trong bụng là con của anh.

- Sức khỏe của tôi thế nào tôi biết rõ. Chẳng qua vì sợ cô buồn lòng nên tôi không dám nói sự thật, nhưng nào mà ngờ… Chuyện đến nước này thì chúng ta ly hôn đi.

Nói xong chồng bỏ ra khỏi nhà, để tôi một mình với hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ? Tôi chưa bao giờ phản bội anh cả, tôi phải làm thế nào để anh tin đứa con trong bụng là của anh đây?