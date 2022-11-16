Bạn trai nằng nặc đòi cưới dù biết tôi đã lên giường và có bầu với sếp

Tôi may mắn sinh ra với một ngoại hình ưa nhìn, xinh xắn… Bởi thế đi đến đâu tôi cũng được cánh đàn ông chú ý. Nhưng kể từ khi yêu anh, tôi cố không đáp lại những người khác. Chỉ tới khi vào làm ở công ty này, được ông sếp săn đón quá nhiều tôi mới phạm sai lầm.

Tôi biết mình là người đàn bà mang tội lớn khi trót phản bội bạn trai yêu đã hơn 3 năm. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi vì sao mình lại có thể làm cái điều tồi tệ ấy. Có lẽ đồng tiền đã làm tôi mờ mắt…

Nhưng ông ta theo đuổi tôi tới tấp. Ông ta dùng tiền mua tặng tôi những món quà xa xỉ. Ban đầu tôi từ chối, nhưng ông ta có vẻ phật ý. Cô bạn thân làm cùng bảo tôi đừng có dại làm trái ý sếp, ông ấy đuổi việc thì lại khổ. Thời buổi này kiếm việc khó khăn, có được chỗ làm ngon nghẻ như thế này đâu phải dễ. Nghĩ vậy, nên dù trong lòng không muốn tôi vẫn phải cố dĩ hòa vi quý để sếp không khó chịu.

Sếp lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng còn rất phong độ. Ông ấy cũng có vợ, có con rồi… Từ ngày đầu đi làm, tôi đã thấy ông sếp để ý mình hơn những người khác. Tôi cố gắng giữ khoảng cách vì không muốn dính vào quan hệ bất chính với người có vợ, nhất là chốn công sở như thế này.

Tôi cứ nghĩ mình kiểm soát được tình hình, chỉ là nhận vài món quà, thi thoảng đi công tác cả đoàn đông ông ta cử mình đi thì đi… Nhưng tôi đã lầm, càng ngày ông ta càng làm quá…

Mọi việc bắt đầu quá giới hạn khi trong một chuyến công tác, ông ta cử tôi đi. Hôm đó cả đoàn có đông người lắm, tôi cũng tự tin thái quá. Tôi uống rượu bị say và chẳng biết trời đất gì nữa. Ông ta đưa tôi về phòng khách sạn. Chuyện gì đến, cũng phải đến… Khốn khổ là ở chỗ, chuyện đoàn đi công tác đều biết vì ông ta đưa tôi đi ai cũng nhìn thấy.

Nhưng khổ nỗi, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi không nhớ gì, ông ta thì đã rời đi… Vậy là tôi cứ thản nhiên như không… Cho tới khi tôi biết mình dính bầu, tôi gần như chết lặng. Tôi khóc kể với cô bạn ở cơ quan, lúc này cô ấy mới tá hỏa hỏi tôi không biết gì à? Chuyện của tôi với sếp tối hôm đó đồn ầm cả công ty, có mỗi tôi không biết… Nhục nhã thay!

Biết không thể trốn tránh sự việc, tôi khai thật hết với người yêu và xác định sẽ chấm dứt tình cảm. Nhưng khi nghe tôi kể, và biết tôi có thai, anh chẳng những không giận mà còn tỏ vẻ hào hứng. Anh bảo giục cưới sớm để che đậy chuyện cái thai… Tôi mừng rơi nước mắt, nghĩ mình gặp được người đàn ông tử tế, bao dung, bỏ qua mọi sai lầm…

Đám cưới được gấp rút chuẩn bị… Và đó cũng là thời điểm lộ ra mọi âm mưu của anh. Anh dẫn tôi đi gặp người sếp đã làm tôi có chửa. Anh đòi một khoản tiền lớn nếu không sẽ tung hê chuyện này lên để vợ sếp biết. Tôi hoàn toàn không hay biết gì cho tới tận khi 3 người gặp mặt. Tôi có cảm giác mình như một món mồi béo bở mà anh mang ra để tống tiền kẻ khác. Tất nhiên vị sếp đó đồng ý vì ông ta nhiều tiền, cũng biết đứa bé là con mình nên dùng tiền để bịt miệng là chuyện quá dễ dàng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bạn trai – người chồng sắp cưới của tôi còn bắt kí một tờ giấy yêu cầu mỗi tháng chuyển bao nhiêu tiền để nuôi đứa bé cho đến khi nó 18 tuổi. Ông sếp của tôi cũng đồng ý…

Hôm đó trở về, anh ta cười hí hửng lắm. Cầm xấp tiền trong tay, mắt anh ta sáng long lanh. Thậm chí anh ta còn hôn vào bụng bầu của tôi mà lảm nhảm: “Nhóc là mỏ vàng của ta đấy”. Anh nhìn tôi ra điều ân cần và bảo: “Em đi làm, cứ tỏ vẻ ốm yếu khổ sở vào, dù sao con lão ta, lão ta cũng phải xót, biết đâu lại moi được nhiều tiền hơn”.

Tôi cười khinh bỉ… Thì ra đây mới là bộ mặt thật đằng sau cái hành động trượng nghĩa mà anh ta làm với tôi. Thật đáng ghê tởm!