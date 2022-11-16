Nhận được một tin nhắn lạ từ vợ cũ sau nửa năm ly hôn, xem xong tôi vội chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm

Thậm chí, nhiều lần thức dậy lúc giữa đêm tôi thấy Linh đang ngồi nói chuyện với ai đó ngoài phòng khách. Tôi có hỏi thì cô ấy chỉ bảo là đang nói chuyện với bạn rồi vội tắt máy luôn.

Không biết từ bao giờ, tôi thấy Linh (vợ tôi) dần không thích nói chuyện với tôi. Tôi cố gắng làm đủ mọi cách để hâm nóng tình cảm nhưng vô ích. Chẳng hạn như lúc ở nhà tôi luôn bắt chuyện với vợ nhưng cô ấy lại rất thờ ơ, chỉ “ừm, ờ” cho qua chuyện, hay tôi tự tay xuống bếp nấu cơm thì cô ấy sẽ không chịu ra ăn nếu tôi không gọi tới trên 3 lần.

Ngoài ra, Linh ngày càng đi ăn ngoài nhiều hơn, thường xuyên không về nhà ăn tối. Tôi hỏi cô ấy đã đi cùng ai thì hôm nay cô nói là đồng nghiệp, ngày mai là bạn học, ngày mốt là bạn thân, tóm lại mỗi lần đi chơi cô ấy đều có lý do hoành tráng lắm.

Vợ tôi cũng chăm chút, ăn diện hơn, ngày nào trước khi ra khỏi nhà cô ấy cũng ngồi trước gương trang điểm cả nửa tiếng. Những việc này hoàn toàn không giống với phong cách trước đây của Linh. Trước đây vợ tôi ít khi trang điểm lắm, ăn mặc rất xuề xòa, chỉ cần cảm thấy bộ đồ nào thoải mái thì cô ấy sẽ mặc chứ chẳng để ý gì nhiều.

Không phải tôi quá nhạy cảm nhưng cách cư xử của Linh trong thời gian này thực sự có điều gì đó không ổn, hay cô ấy có người đàn ông nào khác bên ngoài rồi?

Vợ thường xuyên ăn diện, trau chuốt hơn khiến tôi sinh nghi - Ảnh minh họa: Internet

Nói thật, tôi không muốn nghĩ đến tình huống này, dù sao thì vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới. Giữa chúng tôi có một nền tảng tình cảm sâu sắc, tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi, nếu không có tình yêu sâu đậm dành cho nhau thì chúng tôi đã không thể tay trong tay tiến vào hôn trường trao nhẫn cưới rồi.

Tôi cũng biết sau hôn nhân tình cảm vợ chồng sẽ dần dần phai nhạt nếu không thường xuyên được hâm nóng, nhưng dường như sự thay đổi của vợ tôi quá nhanh rồi thì phải. Chúng tôi mới cưới nhau được hơn một năm mà cô ấy đã bắt đầu lạnh nhạt, phớt lờ tôi khiến lòng tôi rất bất an, lo lắng cuộc hôn nhân này sẽ đổ vỡ mất.

Tôi không thể ngồi yên đợi cái ngày đó đến được, vậy là tôi âm thầm hỏi bạn bè, đồng nghiệp về vợ. Đúng như tôi dự đoán, có người từng thấy vợ tôi được một người đàn ông giàu có dìu xuống từ chiếc xe sang đi vào khách sạn.

Cuối tuần vừa rồi, Linh lại trang điểm kỹ càng trước khi đi chơi, lý do vẫn như cũ thôi. Cô ấy vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã lặng lẽ theo sau. Quả nhiên, cô ấy có nhân tình bên ngoài thật.

Bị “cắm sừng” ai mà chẳng tức, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chụp ảnh hai người lại làm bằng chứng để về nhà đối chất với vợ. Tôi không muốn làm ẫm ì mọi chuyện lên, phần vì sợ mất mặt, phần vì vẫn muốn cho cô ấy cơ hội quay đầu.

Không ngờ, vợ tôi lại ngoại tình sau lưng tôi - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ về tới nhà, tôi ném những bức ảnh chụp được chìa ra cho vợ xem. Cô ấy trực tiếp thừa nhận luôn khiến tôi choáng váng.

- Đúng vậy, em đang hẹn hò với người đàn ông này đấy thì sao? Anh nhìn lại cuộc hôn nhân của chúng ta xem, nó quá tẻ nhạt đến phát chán. Ngày ngày anh chỉ biết tới công việc, ôm khư khư cái điện thoại, máy tính chứ có thèm ngó ngàng gì đến em đâu? Còn anh ấy có thể cho em cuộc sống đầy đủ về vật chất, lại lãng mạn và biết yêu chiều em.

Thôi, chuyện vỡ lở rồi thì chúng ta ly hôn luôn đi, coi như giải thoát cho nhau. Em sẽ không lấy thứ gì đi cả nên anh đừng lo, vì người đàn ông kia có thể cho em mọi thứ em cần rồi.

Tôi không thể ngờ vợ tôi lại đề nghị ly hôn luôn. Tuy cô ấy phản bội tôi nhưng tôi không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này ở đây, tôi rất yêu Linh. Nhưng mặc cho tôi níu kéo thế nào thì Linh vẫn quyết dứt áo ra đi, theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn mà cô khao khát. Và cứ như vậy, đoạn tình cảm gần 5 năm của chúng tôi kết thúc.

Sau khi ly hôn, tôi bị mắc kẹt trong quá khứ một thời gian dài. Tôi thường ngồi trước cửa sổ và nhớ lại những mảnh vụn của tình yêu của chúng tôi.

Vợ tôi nói đúng, tôi không giỏi ăn nói lại không có khiếu hài hước, tiền kiếm được cũng chẳng nhiều. Tôi cứ như một khúc gỗ mục vậy, nhưng biết làm thế nào bây giờ, tính tôi trước nay vốn vẫn thế, muốn thay đổi cũng không được.

Sau khi ly hôn, tôi bị mắc kẹt trong quá khứ một thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Mãi tôi mới nghĩ thoáng hơn được một chút thì vào một đêm của nửa năm sau, khi chuẩn bị đi ngủ thì tôi bất ngờ nhận được tin nhắn lạ từ vợ cũ: “Em xin lỗi. Giờ em mới biết, người thực sự yêu thương em chỉ có anh. Em hối hận lắm. Em rất muốn gặp anh lần cuối, nhưng tiếc đã muộn rồi. Mong anh có thể sống tốt phần đời còn lại”.

Dòng tin nhắn này khiến tôi hoang mang, không hiểu Linh bị làm sao mà nói chuyện kỳ lạ thế. Tội vội vàng gọi lại nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Vì quá lo lắng, tôi gọi điện cho bạn bè của Linh hỏi thăm xem cô ấy đang sống ở đâu.

Khi biết cô ấy ở cùng một cô bạn thân, nhưng người này hiện đang đi làm ca tối nên tôi liền xin địa chỉ để ghé qua thăm Linh. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện chẳng may nên chạy ra khỏi nhà tới đó ngay trong đêm.

Cũng may căn hộ của cô bạn ấy dùng khóa mật khẩu, cô ấy cho tôi số nên tôi mới có thể vào nhà dễ dàng. Khi vào bên trong và nhìn thấy 3 lọ thuốc ngủ trên đầu giường của Linh, tôi hoảng hốt đưa cô ấy vào bệnh viện.

Tới sáng hôm sau Linh mới tỉnh lại, nhìn thấy tôi ngồi bên giường bệnh, cô ấy òa khóc nức nở:

- Người đàn ông kia chỉ muốn lợi dụng em, anh ta đã có người khác rồi. Em thật ngu ngốc mà. Em có lỗi với anh nhiều lắm, em sai rồi anh ơi. Anh có thể tha thứ cho em, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không anh?

Tuy Linh từng phản bội tôi, nhưng tình yêu của tôi dành cho cô ấy vẫn còn. Tôi yêu cô ấy, tôi chấp nhận tha thứ nên tôi gật đầu đồng ý. Ở đời ai chẳng có sai lầm, tôi tin Linh đã biết lỗi và không bao giờ phản bội tôi nữa đâu. Tôi cũng sẽ thay đổi bản thân, quan tâm và đối xử với Linh tốt hơn để cô ấy không còn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nữa.