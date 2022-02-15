Ý nghĩa thật sự của câu nói ‘cúng cả năm không bằng cúng Rằm tháng Giêng’ mà không phải ai cũng biết

Vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm ông bà xưa vẫn hay có câu ‘cúng cả năm không bằng cúng Rằm tháng Giêng’. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Và sau đây sẽ là câu trả lời.

Câu nói “cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”, hay “lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng” vốn được biết đến là quan niệm từ xưa cho thấy tầm quan trọng của ngày này đối với người Việt. Họ sẽ chuẩn bị mâm lễ cúng để dâng lên tổ tiên, thần linh. Nhưng tại sao ngày rằm tháng Giêng lại được coi trọng như vậy trong khi Việt Nam có nhiều ngày lễ, Tết? Tại sao ngày rằm tháng Giêng lại được coi trọng như vậy trong khi Việt Nam có nhiều ngày lễ, Tết? Ảnh minh họa: Internet Ý nghĩa thật sự của câu nói “cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”

Ngày rằm tháng Giêng (15 tháng Giêng âm lịch) hay Tết Nguyên tiêu, Tết Thượng nguyên là rằm đầu tiên trong năm mới theo lịch âm của người Việt. Đối với người Việt, cái ban đầu rất quan trọng nên ngày đầu năm, tháng đầu năm, ngày rằm đầu năm rất quan trọng. Ngoài ra, Tết Nguyên Tiêu là một Tết nằm trong hệ thống Thượng (rằm tháng Giêng) - Trung (rằm tháng 7) - Hạ nguyên (rằm tháng 10), có ý nghĩa tương ứng Tết hướng thiên cầu phúc - địa quan xá tội - thủy quan giải ách.

Rằm tháng Giêng còn là Tết muộn. Đây là dịp để những gia đình có điều kiện tiếp tục ăn Tết và chơi mai, đào nở muộn hoặc những người đau yếu, gia đình có tang ma,... được ăn Tết bù. Rằm tháng Giêng là dịp để những gia đình có điều kiện tiếp tục ăn Tết và chơi mai, đào nở muộn hoặc những người đau yếu, gia đình có tang ma,... được ăn Tết bù. Ảnh minh họa: Internet Theo nông lịch, rằm tháng Giêng là khởi đầu cho vụ gieo trồng mới. Trước khi bắt đầu vào vụ mới, người dân thường làm lễ cúng để cầu mong “đầu xuôi, đuôi lọt”. Vì vậy, vào ngày rằm tháng Giêng, các gia đình người Việt thường chuẩn bị mâm cỗ cúng thịnh soạn để cúng gia tiên, thần linh, cầu mong năm mới may mắn, tài lộc. Ý nghĩa câu “lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng” Với người theo đạo Phật, ngày rằm tháng Giêng được coi là ngày Vía Phật, ngày lễ đầu tiên và quan trọng trong năm. Vào ngày này, họ sẽ đến chùa thắp nén nhang, cầu xin mọi sự may mắn. *Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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